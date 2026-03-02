โก โฮลเซลล์ ร่วม โครงการหลวงจัดเทศกาล “ผลผลิตจากยอดดอย สู่ผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยม”ชูผักถุงใหญ่ ไซส์ผู้ประกอบการ ตรวจสอบย้อนกลับได้

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดเทศกาล “โครงการหลวง Royal Project ผลผลิตจากยอดดอย สู่ผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ชูไฮไลท์ “ผักถุงใหญ่” ไซส์ผู้ประกอบการ หลังตอบโจทย์ร้านอาหารเป็นอย่างดี พร้อมวางแผนขยายชนิดผักเพิ่มเติม
นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า โก โฮลเซลล์ ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงในการคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากเกษตกรในพื้นที่สูงมาจัดจำหน่าย ขยายช่องทางการตลาดผ่าน โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขา โดยมีสินค้าหลักคือ กลุ่มผักผลไม้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวดอย ทำให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ‘ผักถุงใหญ่’ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร อาทิ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และผักสลัดแก้ว
“ลูกค้าหลักของเราคือกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า ที่มีความต้องการใช้วัตถุดิบในคราวละมากๆ เราจึงร่วมกับโครงการหลวงต่อยอดการจำหน่ายเพิ่มเติม ด้วยการนำสินค้ากลุ่มผักถุงใหญ่มาวางขาย ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าเราเป็นอย่างมาก และยังช่วยกระจายผลผลิตในกลุ่มนี้ของโครงการหลวงให้มีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น สร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรบนดอยสูง”
นอกจากนี้ โก โฮลเซลล์ ยังวางแผนการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดเทศกาลสินค้าโครงการหลวงประจำปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการหลวง Royal Project ผลผลิตจากยอดดอย สู่ผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยม” มีพิธีเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการ ณ โก โฮลเซลล์ สาขารามคำแหง ได้รับเกียรติจาก ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี โดยมี นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง นางสาวนฤมล ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ในปีนี้มีสินค้าไฮไลท์ประจำปี คือผักและผลไม้ 5 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักสลัดแก้ว สตรอเบอร์รี่ และเคปกูสเบอร์รี่ ซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพิ่มเติม โดยสาขารามคำแหงที่จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ ได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงมาจำหน่ายเพิ่มเติม อาทิ กลุ่มชาและกาแฟ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มข้าวและพืชไร่ น้ำดื่ม ดอกไม้ รวมถึงสินค้าแปรรูปหลากหลายประเภท เช่น สมุนไพรแปรรูป ผักและผลไม้แปรรูป เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันทั้ง 14 สาขาของ โก โฮลเซลล์ จะมีการนำสินค้าโครงการหลวงมาจัดรายการพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โปรโมชั่นผักโครงการหลวง ทุกรายการ (ยกเว้น ผักถุงใหญ่) ซื้อ 5 แพ็ค แถม 1 แพ็ค เริ่มวันที่ 20 ก.พ. - 15 มี.ค. 69
“โก โฮลเซลล์ ทำงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอด เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับผลผลิตจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และด้วยการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการสำหรับสินค้ากลุ่มผักถุงใหญ่ เราจึงวางแผนขยายประเภทสินค้าในกลุ่มนี้ให้มีหลากหลายชนิดมากขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าจากโครงการหลวงอย่างสม่ำเสมอ” นางซันนี่ กล่าวทิ้งท้าย
#GOWHOLESALE #GOAlwaysFreshForward #GOสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อคุณ #GOสดครบคุ้ม