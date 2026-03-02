ซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดแคมเปญ “เติมความอร่อยขนมไทย SME” สร้างโอกาสต่อยอดวัตถุดิบเกษตรไทย

เพราะ “ขนมไทย” ไม่ใช่แค่ของหวาน แต่คือโอกาสของผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย ซีพีออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผ่านแคมเปญ “เติมความอร่อยขนมไทย SME” คัดสรรเมนูขนมไทยร่วมสมัยจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน และต่อยอดวัตถุดิบการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
แคมเปญนี้สะท้อนบทบาทของเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงตลาดสมัยใหม่ โดยร่วมพัฒนาสินค้ากับ SME มากกว่า 40 รายการ ตั้งแต่การยกระดับมาตรฐานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการนำวัตถุดิบจากเกษตรกรไทย เช่นมะพร้าว ใบเตย ไข่สด ลูกตาล และผลไม้ตามฤดูกาล มาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบขนมที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ หยิบง่าย ทานสะดวก แต่ยังคงเสน่ห์ความเป็นไทย ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง SME และเครือข่ายเกษตรกรไทย โดยได้มัดรวม 4 ขนมไทยเมนูใหม่ที่น่าลิ้มลอง มามัดใจสายหวาน ดังนี้
ส่อง 4 ขนมไทยเมนูใหม่สุดละมุนใจ หาซื้อง่ายที่ร้านเซเว่นฯ
1.ลูกชุบไข่เค็มบ้านทองหยอด
มองแวบแรกอาจนึกว่าเป็นขนมเปี๊ยะลูกเล็กๆ แต่ความจริงแล้วนี่คือ “ลูกชุบไข่เค็ม” จากบ้านทองหยอด มาในรูปแบบกล่องราคา 39 บาท มีจำนวน 4 ชิ้น หน้าตาเป็นก้อนกลมๆ สีส้มๆ ทองๆเคลือบวุ้นใสจนดูแวววาว ขนาดกำลังดี ทานหนึ่งคำแบบเต็มปากเต็มคำ จุดเด่นอยู่ที่ไส้ไข่เค็มกวนกับถั่วด้านในที่ให้มาแบบแน่นๆ ซึ่งใช้ไข่สดจากเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี นำมาแปรรูปเป็นไข่เค็มสูตรเฉพาะของแบรนด์ ให้รสชาติหอมมันเค็ม คุณภาพสม่ำเสมอช่วยชูรสชาติให้ลูกชุบอร่อยมีเอกลักษณ์ กลายเป็นขนมไทยที่มีความแปลกใหม่ แถมตอนนี้เป็นสินค้ายอดนิยมในร้านเซเว่นฯ นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าน่าลองจากผู้ประกอบการ SME ที่มีแนวคิดพัฒนาสินค้าเพื่อคนไทย และเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนเกษตรไทย
2. วุ้นกะทิกุหลาบแก้ว
แม้วาเลนไทน์จะผ่านไปแล้ว แต่ยังมีดอกกุหลาบมาให้เติมความหวานกันทุกวันด้วย “วุ้นกะทิกุหลาบแก้ว” ราคา 27 บาท มีจำนวน 4 ชิ้น ขนมไทยรูปดอกกุหลาบสีสันสดใสในกล่องจะมีทั้งสีชมพูและสีม่วง ตัววุ้นด้านบนมีกลิ่นหอม เนื้อสัมผัสเด้ง และมีความกรุบเล็กน้อย ส่วนชั้นล่างเป็นวุ้นกะทิจากมะพร้าวไทยเป็นวัตถุดิบหลัก ให้รสชาติมันๆ เค็มๆ ผสานกลิ่นหอมของผลไม้ ช่วยให้รสชาติหอมมัน กลมกล่อม สะท้อนเสน่ห์ของวัตถุดิบเกษตรไทยในรูปแบบขนมร่วมสมัย เป็นฟีลของหวานที่ทั้งน่ารักและอร่อย จะซื้อให้ตัวเองหรือมอบเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ ให้ใครก็รู้สึกพิเศษ
3. ขนมครกใบเตยมะพร้าวอ่อน
ขนมไทยโบราณที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อ “ขนมครกใบเตย” ถูกนำมาปรับโฉมให้น่ารักขึ้นในรูปแบบคำเล็ก ๆ ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านจากแหล่งเกษตรชุมชน สีเขียวสดจาก “ใบเตย” ที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ด้านบนท็อปหน้าด้วย มะพร้าวอ่อนเนื้อนุ่มเอกลักษณ์ของขนมไทยแท้ ให้รสหวานละมุนและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มาในรูปแบบกล่อง ราคา 29 บาท ตัวแป้งมีความนุ่มหนึบเล็กน้อยหอมกลิ่นใบเตย เพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าว ช่วยเพิ่มสัมผัสและความหอมมันได้อย่างลงตัว เป็นของหวานชิ้นเล็กที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้แวะกินขนมไทยหน้าเตาร้อนๆ แต่สะดวกกว่า แค่เปิดกล่องก็อร่อยได้ทันที
4. มันม่วงและเผือกทิพย์
ไม่ต้องเลือกแล้วว่าจะกินมันหรือเผือกดี เพราะรอบนี้ SME เค้ารวมความอร่อยของทั้งสองอย่างมาไว้ในกล่องเดียวกับ “มันม่วงและเผือกทิพย์” ราคา 29 บาท ตัวขนมมาในรูปแบบลูกกลมๆพอดีคำ ใช้วัตถุดิบหลักจากมันม่วง และเผือก พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในประเทศไทย เนื้อสัมผัสนุ่มแน่นให้รสหวานละมุนแบบธรรมชาติ หยิบทานง่าย เหมาะสำหรับเป็นของหวานเบาๆ ระหว่างวัน หรือปิดท้ายมื้ออาหารแบบไม่หนักเกินไป เป็นอีกหนึ่งขนมไทยร่วมสมัยที่นำวัตถุดิบคุ้นเคยมาปรับรูปแบบให้น่ารับประทาน และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
