NIA เดินหน้า Global Startup Hub 2026 เสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัปไทย เชื่อมตลาดอาเซียน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เตรียมเปิดตัวโครงการ Global Startup Hub 2026 เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัปไทยให้เข้มแข็ง พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เทคโนโลยี และการลงทุนในระดับอาเซียนและระดับโลก
การเปิดตัวโครงการดังกล่าวจะมีการแถลงข่าวโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ซึ่งจะนำเสนอทิศทางการพัฒนาสตาร์ทอัปไทยในบริบทเศรษฐกิจนวัตกรรม รวมถึงกลไกสนับสนุนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “การเติบโตของสตาร์ทอัปไทยสู่ตลาดอาเซียน” โดยตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ คุณมณฑา ไก่หิรัญ (NIA), คุณพรทิพย์ กองชุน (Jitta) และ คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ (Fixzy) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวโน้มการเติบโตของสตาร์ตอัปไทยในภูมิภาค
งานจะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 14.00–15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ Startup Thailand และ NIA
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *