Pana เครื่องดื่ม 3in1 ไม่มีน้ำตาล ครีมเทียม ความหวานมันจากธัญพืช ไม่ทิ้งรสชาติความอร่อย

จากคนรักสุขภาพ มองหาเครื่องดื่ม 3 in 1 ปราศจากน้ำตาลและครีมเทียม พอไม่มีในท้องตลาดตัดสินใจผลิตเอง ได้เป็นที่มาของ Pana 3in1 plant based drink เครื่องดื่มปราศจากครีมเทียมและน้ำตาล แต่ได้ความหวาน และความัน จากข้าวหอมมะลิ ถั่ว กะทิ และข้าวโพด ที่สำคัญกว่านั้น ได้ดื่ม กาแฟ ชาไทย และ ช็อกโกแลต 3 in 1 รสชาติดี ไม่ต่างจากที่เคยกินในท้องตลาด
ศิริลักษณ์ ด่านทอง (เก๋) เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงแบรนด์ปานา Pana 3in1 plant based drink เล่าว่า “ปานา” เกิดขึ้นมาจากความต้องการของตัวเองที่ต้องการเครื่องดื่ม3in1 ที่ไม่ใส่ครีมเทียมและน้ำตาลทราย โดยเริ่มมาจากตัวเองและครอบครัวที่สนใจดูแลรักสุขภาพ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ สด สะอาด เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว “ปานา” เลยถูกสร้างและคิดสูตรให้เป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์ อร่อยแบบรสชาติดั้งเดิม
ปานา ใช้เวลาปรับรสชาติและส่วนผสมเกือบ 2 ปีเต็มสุดท้ายมาลงตัวที่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง และกะทิ ทั้ง 4 ชนิดนี้รวมกันเป็น ”ครีมธัญพืช” ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในเครื่องดื่ม “ปานา” ทั้ง 3 รสชาติ กาแฟ(Ground Roasted Coffee) ชาไทย(Thai Tea) ช็อกโกแลต(Chocolate) ความหวานได้จากธัญพืชเหล่านี้ด้วยโดยมีข้าวโพดเป็นหลัก ความมัน กลมกล่อมจากกะทิ ข้าวหอมมะลิและถั่วเหลือง เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้แต่งสี แต่งกลิ่นใดๆเลย .. รสกาแฟ ใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่วและบดละเอียด (Microground) เมื่อชงดื่มที่ก้นถ้วยยังจะมีผงเมล็ดกาแฟบดตกค้างอยู่ ตัวผงเมล็ดกาแฟที่บดละเอียดนี้ยังช่วยทำความสะอาดลำไส้ของเราได้ .. รสชาไทย ไม่ใส่สี แต่เราใช้แครอทและบีทรูท อบและบดละเอียดทำให้ชาไทยมีสีส้มสวยๆ แถมได้ความหวานเพิ่มมาด้วยอีก .. รสช็อกโกแลต เราใช้ผลผลิตโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยที่ให้รสชาติชัดเจนมาก
“ปานา” วางจำหน่ายมา 3 ปีกว่าแล้ว ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี ในกลุ่มคนรักสุขภาพ มังสวิรัติ วีแกน คนที่แพ้นมวัว แต่ยังต้องการเครื่องดื่มที่มีความหวาน มัน อร่อย มีรสชาติแบบดั้งเดิมมาเป็นทางเลือกและทดแทน สินค้าของเราตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้านี้และมียอดเพิ่มขึ้นตลอด ลูกค้าของเรามีทุกเพศทุกวัย ตามประเภทของเครื่องดื่ม รสกาแฟ จะได้กลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนของชาไทย เป็นรสที่มียอดขายเยอะสุด ได้กลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบการดื่มชาไทย หรือชานมไข่มุก แต่เปลี่ยนมาดื่มชาไทยของเราเพราะดีต่อสุขภาพ เราไม่ใส่สี ไม่ใส่น้ำตาล สามารถนำไปชงใส่เฉาก๊วย หรือ ใส่บุกแทนได้ตามความชอบ ส่วนของช็อกโกแลตจะได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ข้อมูลกลุ่มลูกค้าตรงนี้ เก๋สรุปมาจากการสั่งซื้อของลูกค้าประจำที่เรียกได้ว่าผูกปิ่นโตกันเลย
เป้าหมายของเรา ไม่ได้คาดหวังว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่เป็นแบบนี้เราก็พอใจแล้ว เพราะมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี มากกว่า 60-70 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าประจำที่กินต่อเนื่อง แม้ว่าราคาเราจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องดื่ม 3 in1 ที่ขายในท้องตลาดแต่ลูกค้าเข้าใจเพราะไม่ได้เครื่องดื่มแค่กาแฟ ชาไทย หรือ ช็อกโกแลตแต่จะได้เครื่องดื่มที่อร่อย ไม่ทำร้ายสุขภาพและมีประโยชน์จาก ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง และกะทิ ที่เราตั้งใจใส่ลงไปในทุกซองที่ทำให้กับลูกค้าของเรา ตอนนี้ ”ปานา” ของเรามีวางขายที่ เลมอนฟาร์ม โกลเด้นเพลส และช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada TikTok และ Line Official ในราคากล่องละ 300 บาท จำนวน 10 ซอง
ติดต่อ
https://www.facebook.com/panaplantbaseddrink/
Line @panaplantbased : https://lin.ee/51jokcf