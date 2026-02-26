ดีพร้อม จัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “DIPROM BIZ MARKET 2026”หนุนผปก.สู่ตลาดจริง ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและซอฟต์พาวเวอร์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง จัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “DIPROM BIZ MARKET 2026” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้นำสินค้าเข้าสู่การทดสอบตลาดจริง พร้อมนำเสนอสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคุณภาพ รวมกว่า 15 บูธ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “DIPROM BIZ MARKET 2026” เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดจริง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “DIPROM BIZ MARKET 2026” ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ทดสอบศักยภาพสินค้าในสภาพแวดล้อมของตลาดจริง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคโดยตรง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคุณภาพ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการจัดงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า เพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “DIPROM BIZ MARKET 2026” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม นี้
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงาน และรับของที่ระลึก (จำนวนจำกัด)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9e67cTSJ7H_y__XiyrP03LmTz5Mbs-uEc7KTY6x8cdiosQg/viewform?pli=1