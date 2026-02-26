“South Connect 2026” ยกระดับอัตลักษณ์ 11 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากสู่เวทีโลกกว่า 174 ล้านบาท พร้อมชู Carbon Neutral Event จัดงานช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 23-27 ก.พ. นี้ ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ 10 จังหวัด ระดมทัพสินค้าอัตลักษณ์ภาคใต้ และสินค้าGI กว่า 200 ร้านค้า ร่วมเปิดตลาดในงาน “South Connect 2026: เชื่อมเมืองใต้สู่เวทีโลก” ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากพร้อมผลักดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดสากล รวมมูลค่ากว่า 174 ล้านบาท พร้อมชูรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด Pavilion ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “South Connect 2026: เชื่อมเมืองใต้สู่เวทีโลก” ว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และหลากหลายทางชีวภาพ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รักษารายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืน “งานSouth Connect 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่ถือเป็น'ยุทธศาสตร์เชิงรุก' เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก หรือ Local to Global ทั้งนี้ การส่งเสริมช่องทางตลาดและกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพิ่มมูลค่า จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากการออกร้านจำหน่ายสินค้า งานนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดกิจกรรมอีกหลากหลาย ได้แก่ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การPitching สินค้าต่อแพลตฟอร์ม E-commerce และการจำหน่ายสินค้าผ่าน Live โดยร่วมกับ Influencer เพื่อเชื่อมโยงสินค้าภาคใต้สู่ผู้บริโภค และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ภาคใต้และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่น กาแฟโรบัสต้า และ โกโก้คุณภาพ เป็นต้น”
การจัดงานในครั้งนี้ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เชื่อมโยงสินค้าเกษตรภาคใต้ เช่น ทุเรียน มังคุด และอื่น ๆ รวมประมาณ 1,800 ตัน รวมมูลค่ากว่า 174 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายไปทั่วประเทศและส่งออกไปยังตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะประเทศจีน
ด้าน นายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มพาณิชย์ 11 จังหวัดภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ กล่าวเสริมถึงจุดเด่นของการจัดงานSouth Connect 2026 ว่าเป็นการรวบรวมเสน่ห์ของ 11 จังหวัดภาคใต้มาไว้ในงานเดียว โดยมีไฮไลท์ของงานคือกิจกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ภาคใต้ทั้ง 11 จังหวัด สินค้ากาแฟและโกโก้คุณภาพสูง และยังมีสินค้า GI เกรดพรีเมียม และสินค้า Soft Power ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาใต้ด้วย โดยเน้นการเข้าถึงทั้งตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ส่วนรูปแบบออนไลน์ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางแพลตฟอร์มของอินฟูเอ็นเซอร์ที่ดัง อาทิ เจนนี่ รัชนก และแก้มบุ๋ม ปรียาดา และยังมีการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กิจกรรม Pitching สำหรับผู้ประกอบที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อนำเสนอกลุ่มธุรกิจ E-Commerce รายใหญ่ และกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน
“บรรยากาศภายในงาน South Connect 2026 จะแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนร้านกาแฟ โซนร้านอาหารและเครื่องดื่ม โซนสินค้าของใช้และของตกแต่ง โซนเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โซนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และโซนบริการด้านการท่องเที่ยว งานนี้นอกจากจะเป็นการยกระดับสินค้าและส่งเสริมผู้ประกอบการให้ก้าวเข้าสู่เวทีการค้าระดับโลกแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังคำนึงความรับผิดชอบต่อสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการจัดงานโดยมีการชดเชยค่าคาร์บอน (Carbon Neutral Event) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในงาน เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการจัดงานอีเว้นท์ในปัจจุบัน” พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มพาณิชย์ 11 จังหวัดภาคใต้ กล่าว
งาน South Connect 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00น. ประชาชนและนักลงทุนร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการเพื่อร่วมสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจภาคใต้ไปด้วยกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร หรือทาง Facebook: MocChumphon