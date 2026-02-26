วัยรุ่นยุคนี้มองขนมเปี๊ยะเปลี่ยนไป !! เมื่อ “พรนภัส” หนีไส้เดิมๆ ทำ“ขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงย่าง” ดีเกินคาดโดนใจวัยรุ่น

ขนมเปี๊ยะพรนภัส เป็นอีกหนึ่งร้านขนมเปี๊ยะที่ใครมาโคราช จะต้องแวะและซื้อกลับไปเป็นของฝาก เพราะด้วยเอกลักษณ์ของขนมอบ ที่ทางร้านตั้งใจนำเสนอลูกค้า บวกกับความหลากหลายของขนม โดยเฉพาะ ขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงย่าง สินค้าไฮไลท์ของทางร้าน ที่สร้างยอดขายแบบไม่ธรรมดาในช่วงเทศกาล
คุณจิรายุ อรุณวิสุทธิ์ ผู้สืบทอดและเจ้าของร้าน “ขนมเปี๊ยะพรนภัส” จังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า ตนเองเป็นทายาทเข้ามาดูแลกิจการร้านขนมเปี๊ยะพรนภัส ต่อจากคุณแม่ สำหรับ ขนมเปี๊ยะพรนภัส ร้านขนมไทย–จีนโฮมเมดใน หมู่บ้านคนชุม จังหวัดนครราชสีมา ที่เน้นสูตรดั้งเดิมต่อรุ่น และคุณภาพที่คงเส้นคงวา ภายใต้สโลแกน“อร่อยถูกปาก ของฝากถูกใจ”
โดยการทำขนมทุกชิ้นด้วยตัวเอง จากความตั้งใจที่อยากสืบสานขนมไทย–จีนดั้งเดิมให้คงคุณภาพ รสชาติ และความพิถีพิถันแบบโฮมเมด ซึ่ง“ขนมที่ดีไม่ใช่แค่อร่อย แต่ต้องทำด้วยความใส่ใจ“ และร้านเราใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการบริการลูกค้า เพื่อให้ทุกกล่องที่ออกจากร้าน เป็นของฝากที่คนให้ภูมิใจ คนรับประทับใจทางร้านผลิตสดใหม่ทุกวัน เน้นความสะอาด คุณภาพ และราคาทุกคนจับต้องได้ โดยลูกค้าของเราจะมีทั้งที่ซื้อกินเอง และในช่วงเทศกาลจะได้ลูกค้ามากขึ้นจากการซื้อเพื่อนำไปมอบเป็นของฝากในทุกเทศกาลสำคัญ
สำหรับสินค้าหลักของร้าน ได้แก่ ขนมเปี๊ยะหลากไส้ ซาลาเปา ขนมจีบใส่แห้ว บ๊ะจ่างเซียงฮ้อสูตรนึ่ง ซึ่งการออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเป็นจุดขายของทางร้าน เพราะขนมหลายตัวไม่สามารถที่จะหาซื้อจากร้านอื่นๆได้ เช่น ขนมจีบใส่แห้ว และที่เป็นไฮไลท์ของร้านในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา คือ ขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงย่าง เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราภูมิใจในการทำเสนอ หลังจากเปิดตัวขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงย่างออกมา ทำให้ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มมากขึ้น เพราะหลังจากที่ลูกค้าได้ชิม ชื่นชอบ และแนะนำให้คนอื่น กลับมาซื้อ หรือ คนที่ซื้อไปเป็นของฝากช่วงเทศกาล คนรับได้ชิมและชื่นชอบก็ดูเบอร์ข้างกล่อง และตามมาซื้อค่อนข้างเยอะมาก
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีคนที่ทำขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงย่าง ออกมาจำหน่ายมากขึ้น แต่ร้านของเรายอดขายไม่เคยตก ส่วนหนึ่งมาจากความพิถีพิถันในขั้นตอนการทำของเรา ไม่ว่าจะเป็นการย่างหมูแดงด้วยเตาถ่าน และการทำแป้งขนมเปี๊ยะในลักษณะของแป้งพาย แตกต่างจากขนมเปี๊ยะจ้าวอื่นๆ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจะกลมกล่อมด้วยเครื่องเทศ พริกไทย ผงพะโล้ ทำให้ยอดขายขนมเปี๊ยะไส้หมูแดงย่างเป็นสินค้าเด่นของทางร้าน ได้ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน มากขึ้น จากเดิมคนที่กินขนมเปี๊ยะจะเป็นผู้สูงอายุ
ในส่วนของขนมเปี๊ยะร้านพรนภัส จะเป็นขนมเปี๊ยะลูกเล็ก การทำแป้งเหมือนแป้งพาย ขายราคาชิ้นละ 20 บาท ขายเป็นกล่อง 4 ชิ้น 80 บาท และกล่อง 9 ชิ้น 170 บาท ส่วนขนมเปี๊ยะแบบดั้งเดิมก็ยังคงทำออกมาขายเช่นกัน แต่เน้นขายเฉพาะช่วงเทศกาล
จิรายุ บอกว่า ที่ผ่านมา ขนมเปี๊ยะพรนภัสตั้งเป้าเติบโตอย่างมั่นคงในฐานะแบรนด์ของฝากคุณภาพประจำจังหวัด พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด และช่องทางจัดจำหน่ายให้ทันสมัยมากขึ้น และตั้งใจเป็นร้านที่สร้างบุคลากรด้านขนมอบ ให้กับชุมชน ต่อไปในอนาคต
ติดต่อ โทร.08-7979-8689 (คุณเปา)
Facebook : ขนมเปี๊ยะพรนภัส