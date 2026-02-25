จับตา ระบบสตรีมมิ่ง ห้องประชุม และห้องเรียนอัจฉริยะ มาแรง U.AVIT ผู้ให้บริการด้านระบบภาพและเสียง เติบโตต่อเนื่อง

ดร.อรรถพล ชัยทัต ซีอีโอ บริษัท U.AVIT จำกัด ผู้ให้บริการด้านระบบภาพและเสียง กล่าวว่า บริษัทฯ ให้บริการด้าน Strategic Technology Integratorและ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภาพ เสียง และ Media Solution อัจฉริยะ
ตั้งแต่ Smart Classroom, Smart Meeting Room, LED Display, Interactive Display ไปจนถึง TV Studio, Virtual Studio, VR/AR Content Production และ Live Streaming Infrastructure” โดยเน้นการออกแบบเพื่อความคุ้มค่า ความเสถียร ความปลอดภัย และการใช้งานระยะยาว
โดยบริษัทดำเนินกิจการมาปีนี้ เข้าปีที่ 20 กลุ่มลูกค้าของเรามีทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน มีทั้งผลงานที่ทำงานให้กับทางสถานนีโทรทัศน์ โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ บริษัท และองค์กรต่าง ๆ โดยเข้าไปให้คำปรึกษาออกแบบและติดตั้งระบบภาพและเสียงในห้องประชุม ปัจจุบันการทำระบบภาพและเสียงในห้องประชุม มีการพัฒนาไปมาก ที่เราเรียกว่า ห้องประชุมอัจฉริยะ ซึ่งได้นำระบบจอภาพ กล้อง PTZ และระบบเสียง เชื่อมต่อกับระบบสตรีมมิ่ง ทำให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ไปยังจุดต่างๆ ได้ โดยให้ทุกคนสามารถเข้าประชุมได้ แม้ว่าจะอยู่กันคนละที่ เหมาะกับองค์กรที่สาขา ในต่างจังหวัด
นอกจากนี้ ทางบริษัท ฯ ยังได้เข้าไปออกแบบติดตั้ง ระบบห้องประชุมอัจฉิรยะ ในมหาวิทยาลัย, ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ พื้นที่การเรียนรู้อัจฉริยะ ทำให้สามารถบันทึกการเรียนการสอนและ สามารถสตรีม ส่งสัญญาณเครือข่ายไปยังนอกห้องเรียนในพื้นที่ ไกลๆ ได้ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ และ ห้องประชุมอัจฉริยะ ช่วยให้การทำงานหรือ การเรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถจะทำงาน หรือ เรียนได้ แบบ Anywhere Anytime Anyplace
ดร.อรรถพล เล่าว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการนำเข้าระบบจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีและจีน ซึ่ง ราคาแตกต่างกันออกไป เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ มีงบประมาณ หรือ ความต้องการแตกต่างกัน โดยไม่ได้เพียงแค่ติดตั้ง แต่จะช่วยออกแบบให้คำปรึกษา และดูแลหลังการขาย กรณีที่ลูกค้าต้องการดูแลหลังการขายมีให้เช่นกัน
แต่สิ่งที่บริษัทให้กับลูกค้า คือ เราจะอยู่กับลูกค้าตั้งแต่วันแรก จนส่งมอบงาน คอยให้คำปรึกษา และช่วยดูแลจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ เป็นจุดขายของเราที่ทำให้ลูกค้าเลือกและไว้วางใจใช้บริการ U.AVIT ซึ่งเป็นความสำเร็จธุรกิจที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแบบยั่งยืน
