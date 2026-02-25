สศอ. หนุน SMEs ไทยเจาะตลาดอาหารฮาลาลโลก จัดสัมมนาใหญ่ เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก 5 มี.ค. นี้

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยปี 2569 มุ่งเป้ายกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่ตลาดสากล พร้อมดันไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออกอาหารโลก ภายในปี 2570 ร่วมมือกับสถาบันอาหาร จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Halal Food & Beverage Innovation and Standard” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลกภายในปี พ.ศ. 2570 ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก” ประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจและประเมินศักยภาพตลาดอาหารฮาลาลเชิงลึกในต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศ Muslim และ Non-Muslim การคัดเลือกสถานประกอบการ 40 กิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านมาตรฐานฮาลาล เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่โครงสร้างอาคารจนถึงการยื่นขอรับรองผ่านระบบออนไลน์
ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย การจัดทำคู่มือฮาลาล (Halal Manual) และการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในรูปแบบอาหารอนาคตจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยจะให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งด้านกระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผ่านงานแสดงสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าที่มีศักยภาพ
นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกในปี พ.ศ. 2567 มีมูลค่าสูงถึง 2.67 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเป็น 6.75 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี พ.ศ. 2575 อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญ แต่ปัจจุบันยังมีส่วนแบ่งตลาดอาหารฮาลาลเพียงร้อยละ 2.85 เนื่องจากยังขาดความพร้อมด้านมาตรฐานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม สศอ.จึงเร่งดำเนินโครงการเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการปรับตัวยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต เช่น อาหารสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น และโปรตีนทางเลือก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในปัจจุบัน และในวันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 - 13.30 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมมือกับสถาบันอาหาร
จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Halal Food & Beverage Innovation and Standard” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง แนวทางการเจาะตลาดฮาลาลตะวันออกกลาง รวมถึงขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยตั้งเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาพุ่งเป้าไปที่การเพิ่มมูลค่า และรายได้ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
“ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนัสซีมา โทร. 083 601 5437 และคุณนภัสวรรณ โทร. 085 076 6862 หรือติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม www.oie.go.th และสถาบันอาหาร www.nfi.or.th เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยสู่สากล”