จุดขายยากจะเลียนแบบ!! HEARTS AND HANDS เครื่องใช้ในครัว “ไม้สัมผัสอาหารปลอดภัย” เสียพังซ่อมหรือเปลี่ยนให้ฟรีตลอดการใช้งาน

ความนิยมผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว ทำจากไม้ เติบโตต่อเนื่อง รับเทรนด์สิ่งแวดล้อม HEARTS AND HANDS ผลิตภัณฑ์ไม้สัมผัสอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่ เป็นร้าน ชูจุดขายสินค้าไม้ ไม่ขึ้นรา ไม่ใช้สารเคมีเคลือบผิว ปลอดภัยเมื่อสัมผัสกับอาหาร ตอบโจทย์ แม่บ้านยุคประหยัด ดูแลตลอดอายุการใช้งาน เสียหายซ่อมให้ ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนใหม่ให้ฟรี ฝรั่งซื้อไปกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหิ้วมาให้ซ๋อม
คุณโซ่ "จักรภพ ปิ่นทรายมูล" เจ้าของร้าน HEARTS AND HANDS ผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับอาหารปลอดภัย ซึ่งร้านอยู่ในชุมชนท่องเที่ยว โหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เล่าว่า ผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับอาหารปลอดภัย HEARTS AND HANDS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการกับอาหารในห้องครัว ห้องอาหาร ขนมปัง เบเกอรี่ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เพราะใช้สารเคลือบไม้ที่สามารถใช้กับอาหารได้ ที่ผ่านมา พบว่า ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวทำจากไม้ เจอปัญหาใช้ไปนานๆ ก็จะเป็นเชื้อรา หรือ ผู้ผลิตใช้สารเคลือบผิว ที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย ต่อการนำมาใช้สำหรับการปรุงอาหาร
จากปัญหาดังกล่าว เราก็เลยได้ไปปรึกษา กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภันณ์ให้ความความปลอดภัย สำหรับ สินค้าของ Hearts and hands ที่ผลิตออกมาจำหน่าย โดยตัวเคลือบผิวที่ได้ในครั้งนี้ เป็นสารเคลือบ ไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไม้ของเรายังไม่เป็นเชื้อรา เพราะก่อนจะนำมาผลิตนั้น ไม้ผ่านการอบในโรงอบไม้ ที่ได้มาตรฐานก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิต ออกมาเป็นชิ้นงาน โดยไม้ที่นำมาใช้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไม้สัก รับซือมาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช้ไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ สร้างวัด อาคารต่างๆ ซึ่งไม้พวกนี้ จะถูกตัดหัวตัดท้าย เรานำส่วนที่เขาไม่ใช้งาน นำมาผลิตเป็นสินค้า ส่วนไม้ประเภทที่ 2 ไม้ของต่างประเทสเช่น ไม้วอลนัท หรือไม้เมเปิล ซึ่งมีสีธรรมชาติเป็น ขาว ดำ ที่ชัดเจนสวยงาม สั่งซื้อจากตัวแทนที่นำเข้าไม้
ทั้งนี้ ที่เราใช้เศษไม้สักมาทำผลิตภัณฑ์ เพราะเราต้องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและลดของเสียและส่วนเกินจากการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการนำไม้ชิ้นเล็กๆ มาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ พร้อมกับออกแบบชิ้นงานแต่ละชิ้นให้มีความสวยงามและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของใช้จากไม้ในแบรนด์อื่นๆ และที่สำคัญเราต้องการอยากจะเปลี่ยนค่านิยมของหลายคนที่มองว่า ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ดีและสวยงามต้องเป็นไม้ชิ้นเดียว แต่ครั้งนี้ สามารถนำ เศษไม้ส่วนเกินหรือเศษเหลือจากการผลิตสินค้าอื่นๆ มาผ่านกระบวนการผลิต จนได้ออกมาเป็นสินค้าของใช้จากไม้ ที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ทำให้สามารถนำของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยากที่จะลอกเลียนแบบ
นอกจากนี้ ยังมีบริการหลังการขาย ที่หลายคนเป็นลูกค้าของเราพึ่งพอใจสูงสุด คือ การดูแลรักษาตลอดการใช้งาน หากสินค้ามีปัญหา เรายินดีที่จะซ่อมให้ฟรี หากซ่อมไม่ได้ เราจะ เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ ที่เราสามารถทำเช่นนี้ ได้ เพราะเมื่อสินค้าที่เปลี่ยนมานำกลับมาทำใหม่ และเป็นสินค้าตัวใหม่ได้ และยังได้บริการและสร้างความประทับใจสูงสุด ให้กับลูกค้าและลูกค้ายังได้มีส่วนรวมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้สนับสนุนงานฝีมือท้องถิ่น สร้างความยั่งยืน
โดยผลิตภัณฑ์ของเรามีรายงานการทดสอบจาก Intertek ผ่านการทดสอบแล้ว ทำให้สามารถไปร่วมออกบูทจัดแสดงผลิตภัณฑ์ กับหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในปี 2549 ที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และอีกหลายประเทศ โดยผลิตสินค้า OEM ให้กับลูกค้าในญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์
ปัจจุบันสินค้าของเรามีวางจำหน่ายอยู่ในหลายประเทศ ในลักษณะของการรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ในประเทศนั้นๆ ส่วนแบรนด์ของเราเอง จะมีวางจำหน่ายเฉพาะหน้าร้านในชุมชนท่องเที่ยวโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และการขายผ่านออนไลน์ Facebook, Instagram, Xiaohongsh ภายใต้ชื่อแบรนด์ Hearts and Hands