ลอนดรี้บาร์ ธุรกิจร้านสะดวกซัก แบบบริการตนเอง

ธุรกิจร้านสะดวกซักแบบบริการตนเองในปัจจุบันมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ จากการที่มีผู้ประกอบการและแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับ “ลอนดรี้บาร์” แบรนด์แฟรนไชส์จากประเทศมาเลเซีย บริหารโดยคนไทย ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจ และตั้งเป้าขยายสาขาอย่างไม่หยุดยั้งในปีนี้ ครอบคลุมหัวเมืองและอำเภอสำคัญในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ลอนดรี้บาร์ชูจุดเด่นด้านระบบบริการที่แตกต่าง ด้วยระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติครบทุกขั้นตอน พร้อมแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย
พิมลวรรณ ชีวเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด กล่าวว่า ลอนดรี้บาร์เป็นผู้ให้บริการธุรกิจร้านสะดวกซักแบบบริการตนเอง ลอนดรี้บาร์มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ลงทุนแฟรนไชส์อย่างครบวงจร โดยมีทีมที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลตั้งแต่การวิเคราะห์ทำเล ออกแบบร้าน วางระบบเครื่องจักร กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการบริหารจัดการและการตลาด พร้อมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในระยะยาว
จุดเด่นสำคัญของลอนดรี้บาร์ คือเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยบริษัทได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน และล่าสุดได้ร่วมมือกับแบรนด์ไฟน์ไลน์ ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่มที่มียอดขายในระดับแนวหน้าของประเทศการมีระบบน้ำยาฆ่าเชื้อช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าเสื้อผ้าที่ผ่านการซักจากเครื่องของร้านสะดวกซักลอนดรี้บาร์มีความสะอาดและปลอดภัย โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ร้านลอนดรี้บาร์ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และที่สำคัญลอนดรี้บาร์ ซักที่นี่ ฟรีน้ำยา 3 ชนิด
ลอนดรี้บาร์ เลือกใช้เครื่องซักผ้า-อบผ้า เกรดอุตสาหกรรม IPSO จาก Alliance Laundry Systems ที่มีคุณภาพสูง ให้ประสิทธิภาพการซักที่สะอาดกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไป สามารถทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานได้มาถึง 20,000 รอบ ที่ช่วยถนอมเนื้อผ้าและให้ประสิทธิภาพการซักที่สะอาดกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไป
พิมลวรรณ เล่าถึงที่มาของธุรกิจว่า เดิมเคยดำเนินกิจการร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และพบว่ามีลูกค้านำเครื่องซักผ้าภายในบ้านไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ ส่งผลให้เครื่องชำรุดก่อนเวลาอันควรตั้งแต่ยังไม่หมดประกัน ทางร้านต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้มาตลอด จึงเริ่มมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยการศึกษาธุรกิจร้านสะดวกซักที่ได้มาตรฐาน โดยเริ่มมองหาทั้งในประเทศและต่างประเทศจนพบกับลอนดรี้บาร์ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งซักสะอาดและอบผ้าแห้งในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ที่สำคัญมีระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ และมีน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งช่วยให้ผ้าที่ซักสะอาดและปลอดภัย จึงตัดสินใจเลือกโมเดลนี้ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
พิมลวรรณ กล่าวว่า จากการเปิดให้บริการลอนดรี้บาร์มากว่า 7 ปี ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการใช้บริการร้านสะดวกซักแบบบริการตนเองก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่มีเวลาจำกัด และมองว่าการใช้บริการร้านสะดวกซักมีความสะอาดและสะดวกกว่าการซักผ้าที่บ้าน ส่งผลให้มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทนี้มากขึ้น
สำหรับลอนดรี้บาร์ ยังคงมีนักลงทุนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเริ่มมุ่งขยายสาขาไปยังอำเภอและเมืองรอง ซึ่งยังมีจำนวนร้านสะดวกซักไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการของผู้ใช้บริการยังมีอยู่ในระดับที่ดีในด้านการลงทุน แฟรนไชส์ลอนดรี้บาร์มีมูลค่าเริ่มต้นประมาณ 1.95 ล้านบาท ไปจนถึง 3.95 ล้านบาท โดยในปีนี้ ลอนดรี้บาร์ ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มอีก 60 สาขาทั่วประเทศ และแนะนำนักลงทุนให้เปิดร้านในขนาดที่เหมาะสม เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ลดเวลารอคอย และเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุน โดยระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า 5 ปี ลอนดรี้บาร์มีบริการให้คำปรึกษาและดูแลแบบครบวงจร รวมถึงการให้คำแนะนำด้านสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ ที่สำคัญยังเป็นแบรนด์เดียวที่ร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดทำสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก สำหรับผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ลอนดรี้บาร์โดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่
สนใจสมัครแฟรนไชส์ โทร 092-675-4455 หรือ Line@LaundryBarThai