ยิบอินซอย เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม” หวังยกระดับธุรกิจร้านอาหารไทย

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด จัดตั้ง Centre of Excellence for Food & Beverage Management (CEFB) ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจร้านอาหารอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “การบริหารและจัดการร้านอาหารอย่างเป็นระบบ” และหลักสูตร Restaurant Management Systems (RMS) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแรงและแข่งขันได้ในระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย “ธามม์ ประวัติตรี” ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร้านอาหาร ผู้ก่อตั้งร้าน Pad Thai ในอัมสเตอร์ดัม และ CEO ผู้โดดเด่นในด้านการวางระบบธุรกิจร้านอาหารให้ยั่งยืน
โครงการ CEFB มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการบริหารธุรกิจร้านอาหารไทย โดยรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงในธุรกิจอาหารระดับสากล ถ่ายทอดออกมาเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับร้านอาหารทุกขนาด ตั้งแต่ร้านขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการขยายสาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่โครงสร้างต้นทุน การวางระบบงาน การบริหารทีมงาน การตั้งราคา การสร้างมาตรฐานการบริการ ไปจนถึงการวางแผนการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว และเปลี่ยนร้านอาหารให้กลายเป็น “องค์กร” ที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่ CEFB ต้องการสื่อสารคือ ร้านอาหารที่เติบโตได้จริงจำเป็นต้องมีระบบที่ชัดเจน ไม่ใช่เพียงอาศัยฝีมือหรือความทุ่มเทของเจ้าของร้านเท่านั้น เพราะเมื่อธุรกิจเริ่มขยาย ความซับซ้อนในการบริหารจะเพิ่มขึ้น การมีระบบที่ดีจะช่วยลดความผิดพลาด ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น สร้างมาตรฐานที่ทำซ้ำได้ และทำให้ร้านสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้เจ้าของร้านจะไม่ได้อยู่หน้าร้านตลอดเวลา
ภายในงานเปิดตัว CEFB มีการแนะนำหนังสือ “การบริหารและจัดการร้านอาหารอย่างเป็นระบบ” ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมากกว่า 30 ปี โดยเนื้อหามุ่งเน้นการสร้างระบบบริหารร้านอย่างครบวงจร ทั้งด้านต้นทุน ทีมงาน มาตรฐาน และการเติบโต พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวหลักสูตร Restaurant Management Systems (RMS) ซึ่งเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องมือและแนวคิดไปปรับใช้ได้ทันที ลดการลองผิดลองถูก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนอกจากการเปิดตัว CEFB หนังสือ และหลักสูตรแล้ว ภายในงานยังมี Executive Talk โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจอาหาร ที่มาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ให้กับผู้ประกอบการ
โดยงานเปิดตัว Centre of Excellence for Food & Beverage Management (CEFB) จัดขึ้นในรูปแบบงานแถลงข่าว พร้อมกิจกรรมเสวนาและ networking โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวศูนย์อย่างเป็นทางการ เปิดตัวหนังสือและหลักสูตร RMS รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหาร นักลงทุน ผู้บริหารในธุรกิจ F&B และสื่อมวลชนที่สนใจด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์
ในระยะยาว CEFB มุ่งหวังที่จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจร้านอาหารไทย ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถขยายผลได้จริง การสร้างมาตรฐานไม่ได้หมายถึงการทำให้ร้านทุกแห่งเหมือนกัน แต่คือการช่วยให้ผู้ประกอบการมีกรอบการบริหารที่แข็งแรง สามารถควบคุมคุณภาพ สร้างกำไร และเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและในระดับสากลอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม CEFB ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม” โดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการสร้างองค์ความรู้ มาตรฐานวิชาชีพ และเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะ “ระบบ” คือหัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืน
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *