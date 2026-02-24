xs
ยกระดับบริการสินเชื่อ แบบมัดรวมจ่ายหนี้ก้อนเดียว กับ CARFINN เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประเทศไทย อยู่ในภาวะที่คนไทยมีหนี้ครัวเรือนระดับสูง ปัญหาหนี้เหล่านี้ เกิดจากการใช้จ่ายในช่วงที่หลายคนไม่คาดคิดว่า จะเกิดปัญหามากมาย ที่มากระทบสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหมือนอย่างทุกวันนี้ หนี้ครัวเรือนที่สูง รัฐบาลต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหา แต่ไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ด้วยเหตุนี้ เอง จำเป็นต้องพึ่งพาองค์กรภาคเอกชน ที่จะมาช่วยซัพพร็อต เพื่อให้การแก้หนี้ ของคนไทย ผ่านไปได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


นายเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CARFINN ผู้ให้บริการด้านการเงิน และสินเชื่อรถยนต์ กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นปัญหาการชาดสภาพคล่องของคนไทยหลายๆคนในช่วงนี้ จากปัญหาหนี้ในระบบที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชำระล่าช้า และการผ่อนชำระที่ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การขอสินเชื่อในระบบเพิ่มทำได้ยาก และหลายคนไม่เข้าใจวิธีรีไฟแนนซ์เพื่อลดค่างวด และขาดความเข้าใจเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน


CARFINN ในฐานะผู้ให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อรถยนต์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้เปิดให้บริการช่วยแก้ปัญหาหนี้รถยนต์ ผ่านบริการไฟแนนซ์ พร้อมปิดรวมหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อชวยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่างวดรายเดือน พร้อมกับเพิ่มวงเงิน เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยสามารถขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 8 ปี


ทั้งนี้ บริษัทฯพร้อมให้การช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาหนี้ในแบบที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์ จากการทำงานด้านนี้ มากว่า 9 ปี ซึ่งมีลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากการช่วยเหลือของเรามากกว่า 40,000 ราย โดยได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ มามากกว่า 30 แห่ง ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บริการปิดรวมหนี้ อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้บริการกับ CARFINN ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินเรื่องหลายแห่ง และได้ทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสมด้วย


โดยการทำงานของ CARFINN ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ยังคงยึดมั่นการให้บริการแบบโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยไม่ต้องเดินเรื่องเอง และไปต้องเดินทางมาหาเราที่บริษัท ฯ แต่ทุกคนสามารถสมัคร เพื่อให้เราช่วยดำเนินการขอสินเชื่อได้ทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มของ CARFINNในทุกช่องทาง หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.carfinn.com

