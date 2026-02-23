นวัตกรรม “Herby Paw” สเปรย์สมุนไพรดูแลโรคผิวหนังสัตว์เลี้ยง ตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นายณัฐวี บัวแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีฟินน์ รับเบอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวจากสารสกัดสมุนไพร ภายใต้แบรนด์ Herby Paw เล่าว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยดำเนินการวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยได้พัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญจากเปลือกมังคุดและใบทองพันชั่งด้วยเทคนิค Microwave-Assisted Extraction เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ alpha-mangostin และ rhinacanthin-C ในระดับเข้มข้น ซึ่งมีรายงานคุณสมบัติทางชีวภาพด้านการต้านการอักเสบ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงการช่วยส่งเสริมการสมานแผล จากนั้นได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์สำหรับใช้ภายนอกในสัตว์เลี้ยง
ภายหลังการพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ภก.วิวิศน์ สุทธิธรรมสถิต อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการกำกับดูแลด้านวิชาการและการพัฒนาสูตรตำรับ ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานจริงในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการอักเสบ ควบคุมเชื้อก่อโรค และบรรเทาอาการของโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้มีการวางจำหน่ายในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสัตว์หลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมของหอการค้าไทย สะท้อนถึงศักยภาพของนวัตกรรมไทยในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
และในตุลาคม 2026 นี้มีโอกาศนำผลงาน Herby Paw นำเสนอร่วมกับ ดร.ภก.วิวิศน์ สุทธิธรรมสถิต เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดนวัตกรรม International Trade Fair-Ideas Inventions and New Products (IENA 2026) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน และการได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดครั้งนี้ ถือว่า เป็นความภาคภูมิใจ ของเราอย่างมาก เพราะต้องผ่านการคัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกหลายราย และยังเป็นการการันตี ในการเปิดตลาดในต่างประเทศ
สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป บริษัทมีเป้าหมายขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตเพื่อรองรับการส่งออก และยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ GMP, HACCP และ ISO 9001 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมในอนาคต
การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน IENA 2026 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับงานวิจัยไทยสู่เวทีนานาชาติ และสะท้อนถึงศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
