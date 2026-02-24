“คูก้า” ลูกอมในตำนานกว่า 40 ปี ชูแนวคิด “ปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง” แตกไลน์สินค้าบุกตลาดสุขภาพ

ลูกอม “คูก้า” ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี มีจุดเริ่มต้นเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว จากการนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้วย มะม่วง มะพร้าว มาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็น “ลูกอม” โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ผลิตแบบง่ายๆในครัวเรือน ตั้งแต่กวนในกระทะ รีดเป็นแผ่น ตัดเป็นชิ้น จนถึงการห่อด้วยกระดาษแก้วอย่างประณีต ถูกพัฒนาต่อยอดเป็นลูกอมแบรนด์ “คูก้า” ที่ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตนับล้านเม็ดต่อวัน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ในโรงงานมาตรฐานระดับสากล ทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความตั้งใจ ที่ช่วยให้ธุรกิจยืนหยัด และครองใจลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
คุณฐณัตพล กาญจโนฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ทายาทธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายลูกอม ภายใต้แบรนด์ “คูก้า” เล่าว่า ธุรกิจเริ่มตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ สิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็ก คือ คุณพ่อจะตั้งใจในการพัฒนาสูตรลูกอมและใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเสมอ ช่วยให้กิจการเล็กๆ ในครอบครัว ค่อยๆ พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้เข้ามาบริหารต่อยอดกิจการจากเดิม จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอม “คูก้า” ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกใจผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาสูตรต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกรรมวิธีการผลิต เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตลูกอมชั้นนำของไทย ที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนานมากกว่า 40 ปี
จุดเด่นของลูกอม “คูก้า” คือการพัฒนาสูตรด้วยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง จนสร้างโปรดักส์แชมป์เปี้ยน คือ “ลูกอม รสนม” ที่มีความหอม หวาน มัน เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร พร้อมกับสโลแกน “คูก้า อมอร่อย เคี้ยวอร่อย” ที่แทบทุกคนคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี หัวใจของความอร่อยมาจากการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง โดยเฉพาะนมและไขมันนมจากแหล่งที่ดี นอกจากรสนมแล้ว เพิ่มเติมอีกหลายรสชาติเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น รสช็อกโกแลต รสโยเกิร์ต และรสผลไม้หลากชนิด เป็นต้น จนได้รับการยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภคทุกวัย
นอกจากแบรนด์ “คูก้า” แล้ว บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ในแบรนด์อื่นๆ อีกหลากหลาย เช่น แบรนด์ “Parade” ลูกอมรสชาติผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน มะม่วง มะขาม และยังพัฒนาสินค้าโดยนำเนื้อผลไม้ freeze dried มาใช้ในส่วนประกอบเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์ “DRIVE” ลูกอมที่มีกลิ่นรสแบบเดียวกับ Energy Drink ที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค เป็นต้น
ทั้งนี้ คุณฐณัตพล ยังระบุต่อด้วยว่า สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง คือ ความใส่ใจและให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำระบบการจัดการและการตรวจสอบที่ทันสมัยมาใช้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่จัดส่งถึงมือลูกค้า โรงงานผลิตสะอาด ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล เช่น GHP , HACCP ISO 9001 และ ISO 22000 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภคและคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนั้น การมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ดี อย่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นตัวช่วยสำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต ผ่านการพาเข้าถึงแหล่งทุน ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการและลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตนับล้านเม็ดต่อวัน และช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้รับโอกาสในการเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำ ทั้งในรูปแบบ OEM และ ODM ช่วยให้สามารถขยายไลน์ธุรกิจเพิ่มเติมจากการเป็นผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ตัวเอง ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ช่วยให้ธุรกิจเติบโต และมีความมั่นคงในระยะยาว
อีกทั้งบริษัทฯ ยังปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการพัฒนาสินค้าให้เป็นขนมที่ไม่ได้มีดีเฉพาะความอร่อยเท่านั้น แต่ต้องมี “คุณประโยชน์ เพื่อสุขภาพ” แทรกอยู่ในทุกเม็ด โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเสริมอาหาร ทั้งรูปแบบเม็ดอมและเม็ดเคี้ยว ผสมผสานสารสำคัญต่าง ๆ เช่น คอลลาเจน วิตามิน สมุนไพร และสารสกัดธรรมชาติ เป็นต้น ทำให้ตอบโจทย์ตลาดสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสูตรปราศจากน้ำตาล ที่เชื่อว่าจะได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ไม่ได้เกิดจากความอร่อยของลูกอมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความตั้งใจและการมองเห็นโอกาสในตลาด รวมถึงการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สร้างความภูมิใจของแบรนด์ไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคมายาวนานกว่า 40 ปี และพร้อมเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง
