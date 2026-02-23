ไทยส่งออกมะเขือม่วงญี่ปุ่น ปีละหลายแสนกิโล “พีพี ปันสุข” ดึงเกษตรกร เชียงใหม่ กว่า 160ไร่ ปลูกรองรับ

มะเขือม่วงสายพันธุ์ญี่ปุน ปลูกได้ที่ประเทศไทย แต่ละปีไทยส่งออกมะเขือม่วงญี่ปุ่น ไม่แสนกิโลกรัม แหล่งปลูกสำคัญ บนดอย จังหวัดเชียงใหม่
ปัญจมาภรณ์ บำรุงภักดี เจ้าของ บริษัท พีพี ปันสุข จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร เล่าว่า ตนเองทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกษตร ให้กับ โรงงานที่ส่งออกสินค้าเกษตรไปประเทศญี่ปุ่น อีกทอด จุดเริ่มต้นมาจาก เมื่อก่อนหน้านั้น ตนเองทำงานประจำ และทางบริษัทฯ ที่ส่งออกสินค้าเกษตร ให้ออเดอร์มะเขือม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่น
หลังจากนั้น ได้ไปดิวกับเกษตรกร ในพื้นที่ บนดอยอำเภอจอมทอง อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ ให้ช่วยปลูกให้ ส่วนเมล็ดพันธุ์มีบริษัทเจียไต๋ นำเข้าเมล็ดพันธุ์มาอยู่แล้ว เราก็สั่งซื้อมาให้เกษตรกร และเมื่อผลผลิตออกมาเรารับซื้อ และส่งต่อให้กับ โรงงานส่งออกสินค้าเกษตรไปญี่ปุ่น พอมีออเดอร์เยอะขึ้น ได้ลาออกจากงานประจำ และมาทำแบบเต็มตัว ซึ่งนับมาจนถึงวันนี้ ผ่านมา 15 ปี มีเกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่น บนดอยเชียงใหม่ ส่งให้กับเรากว่า 160 ไร่
สำหรับมะเขือม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่ปลูกในประเทศไทย รสชาติใกล้เคียงกับที่ปลูกในญี่ปุ่น อาจจะไม่เหมือนเสียที่เดียว เพราะด้วยดิน และอากาศไม่เหมือนกัน ในแต่ละปี รับซื้อมะเขือม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่น มากถึง 300-400 ตัน ต่อเดือนมีออเดอร์ กว่า 30 ตัน ความต้องการมะเขือม่วงญี่ปุ่น เพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นตลอด ส่วนราคาที่รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 26 บาท
โดยมะเขือม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่น ปัจจุบันได้รับความนิยมในประเทศไทย และมีเกษตรกรปลูกขายในประเทศ ด้วย คนไทยรู้จักมะเขือม่วงญี่ปุ่นจากการได้กินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย เมนูที่ใช้มะเขือม่วงญี่ปุ่น ที่คุ้นเคยกันดี เช่น มะเขือม่วงย่างราดซอสเทริยากิ และอีกหลายเมนู อาหารญี่ปุ่นที่ใส่มะเขือม่วง ฯลฯ
นอกจากมะเขือม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่น มีรับซื้อ หอมใหญ่ในโครงการรับประกันราคา โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในราคากิโลกรัมละ 1 บาท เพราะช่วง เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน เป็นช่วงที่หอมใหญ่ออกสู่ตลาด หอมใหญ่ช่วงนี้ ล้นตลาดราคาถูก รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เรามีห้องเย็นเอง ที่ผ่านมาช่วยเกษตรกรรับซื้อจำนวน 300,000 กิโลกรัม หอมใหญ่ที่รับซื้อ นำไปส่งต่อให้กับบริษัทที่ส่งออกไปญี่ปุ่น เช่นกัน ซึ่งการที่เรารับซื้อในช่วงที่ผลผลิตออกเยอะสามารถซื้อได้ในราคาไม่แพง กิโลกรัมละ 10 บาท และนำไปขายในช่วงเวลาต่างๆ ราคาขายแตกต่างกันออกไป ตามราคาตลาดในช่วงนั้น แต่เป็นราคาส่งโรงงานที่ไปส่งออกญี่ปุ่น
ติดต่อ โทร. 06-5898-9535,08-7588-9359