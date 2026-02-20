รู้จัก กุนเชียงหงส์หยก จ.ราชบุรี กุนเชียงร้านข้าวหมูแดงเลือกใช้ ยอดขายเบอร์ต้นๆไปรษณีย์ไทย

กุนเชียง อีกหนึ่งเมนูที่มีการทำขายกันอย่างแพร่หลาย แต่กุนเชียงแต่ละร้านไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าใครได้สูตรอะไรมา แต่สำหรับพื้นที่ราชบุรี นครปฐม สูตรการทำกุนเชียงจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเค้า ที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคน เวลาไปกินข้าวหมูแดง นครปฐม กุนเชียงเป็นอีกตัวหนึ่ง ที่หลายคนชื่นชอบ วันนี้ พามารู้จัก กุนเชียง ที่ร้านข้าวหมูแดงนครปฐมเลือกใช้ กุนเชียงหงส์หยก และยังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ ที่ไปรษณีย์ไทยเลือกไปขาย และยอดขายไม่เคยตก
ณัฐนันท์ ภูริเดชา เจ้าของ กุนเชียงหงส์หยก จังหวัดราชบุรี เล่าว่า ตนเองได้มาทำกุนเชียง เพราะครอบครัวทำมาก่อน เดิม ครอบครัวเลี้ยงหมู และวันหนี่งราคาหมูตกต่ำมาก ตอนนั้นตนเองก็ยังเด็กอยู่ แม่หาวิธีการแปรรูปหมู ได้ออกมาเป็นกุนเชียง เป็นสูตรที่แม่ได้มาจากกุ๊กชาวจีน ตอนทำแรกๆ ขายที่ตลาดนัดแถวบ้านก่อน และด้วยรสชาติที่หลายคนชอบ ทำให้กุนเชียงสูตรที่แม่ทำ ขายดี พ่อกับแม่อายุเยอะขึ้นทำไม่ไหว พี่สาวก็มาช่วยทำ และรับช่วงดูแลกิจการต่อ ตลาดค่อยขยับขยายเติบโตขึ้นเรื่อยจากขายในตลาด ก็มีการส่งให้กับลูกค้าที่รับไปขายต่อ มีส่งร้านอาหาร ร้านข้าวหมูแดง ร้านข้าวแกง หลายแห่งก็มาสั่งจากเรา
หลังจากนั้น พี่สาวก็ชวนมาทำ เพราะตอนนั้น คิดว่าอยากจะลาออกจากงาน ตอนนั้น เริ่มที่จะมาช่วยพี่สาวขาย กินค่าคอมฯ เห็นว่า ก็ขายได้ และเมือปี 2546 ก็เลยลาออกมาและมาทำกุนเชียงขายอย่างเต็มตัว พี่สาวก็โยนลูกค้าให้บางส่วน ในช่วงแรก ต่อมาได้ไปอบรม กสอ. และทางกสอ. ได้ส่งอาจารย์ มาช่วยสอนการขายออนไลน์ พอดีช่วงนั้น เพิ่งเริ่มมี Facebook ใหม่ ๆ ก็นำสินค้ามาโพสต์ขายทางเฟสบุ๊ก ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี จุดเปลี่ยน ทำให้เราได้ลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งซื้อกินเอง และรับไปขาย
ต่อมาค่อยๆเติบโตไปในช่องทางอื่นๆ ตามประเภทของกุนเชียงที่ทำจำหน่าย โดยแบ่งกุนเชียง ออกมาเป็น 2 แบบ ซึ่งแบบแรก เกรดพรีเมี่ยม มีวางจำหน่าย ร้านขายของฝาก ที่จังหวัดราชบุรี ขายที่ร้าน แม่กิมฮวย แม่บุญส่ง ร้านของฝากกุนเชียงหงส์หยก ปั้ม ปตท.จิฟฟี่ ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรี ขายที่ร้านนันทวัน ส่วนนครปฐม ร้านแม่ศรี กาญจนบุรี ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ และส่งขายไปรษณีย์ไทย ฯลฯ
ทั้งนี้ การจำหน่ายที่ร้านไปรษณีย์ไทย เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ได้ผลตอบรับค่อนข้างดี กุนเชียงเกรดพรีเมียม เพราะมีออเดอร์ เข้ามาตลอด ซึ่งการเข้าไปขายกับไปรษณีย์ไทย มาจากทางไปรษณีย์ไทยติดต่อเข้ามา โดยเลือกสินค้าชุมชนไปวางจำหน่าย ส่วนหนึ่งเราเป็นโอทอป 5 ดาว จังหวัดราชบุรี ซึ่งทางไปรษณีย์ไทย บอกว่า จังหวัดราชบุรี จะมีสินค้า 2 ตัวที่ยอดขายดีตลอด คือ นมหนองโพ และ กุนเชียงหงส์หยก ของเรา
นอกจากกุนเชียงเกรดพรีเมี่ยม ผลิตสินค้า เกรดรองลงมา ส่งขายให้กับ ลูกค้าร้านข้าวหมูแดง ร้านข้าวแกง และร้านขายของในตลาดสด และนอกจากกุนเชียงหมู และเราก็ยังมีกุนเชียงปลา และไก่ ด้วย ซึ่งเป็นสูตรคุณแม่ได้รับการทอดถอดมาจากกุ๊กจีนทำตั้งแต่ปี 2529 ตอนนี้ นับรวมกุนเชียงของเราเกิดมาคู่ จังหวัดราชบุรี นานเกือบ 40 ปี จุดเด่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ มาจาก วัตถุดิบที่สดใหม่ และเรายังใช้ไส้หมูมาจากธรรมชาติ ซึ่งเราจะเน้นคุณภาพมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในสินค้าเกรดไหนก็ตาม ทำให้ลูกค้าที่เคยซื้อกับเราก็ยังคงซื้ออย่างต่อเนื่อง และเราก็ยังรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าที่ต้องการทำแบรนด์ของตัวเองด้วย
ช่องทางการจัดจำหน่าย : บ.ไปรษณีย์ไทย. ร้านของฝากชั้นนำ
ช่องทางออนไลน์. : Shopee. เพจ:กุนเชียงหงส์หยกราชบุรี
โทร.06-3197-9828