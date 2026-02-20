หน้าร้อนเริ่มแล้ว !! ตลาดบริการล้าง ติดตั้งแอร์ แข่งเดือด รายใหญ่รับงานโครงการบ้านฯ ร่วมแจม หลังอสังหาฯสะดุดโครงการใหญ่ชะลอสร้าง

ธุรกิจอสังหาฯ สะดุด ผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องต้องปรับตัว รวมถึง ผู้ประกอบการรายนี้ นายธนาธิป ศนินาทมณเฑียร เจ้าของบริษัท แอร์ แซท พลัส จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโครงการบ้านจัดสรรรายใหญ่ แห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ โครงการบ้านจัดสรรสร้างบ้าน หยุดชะลอการสร้าง ทำให้ไม่มีงานป้อนให้ ทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจที่ “คุณธนาธิป” ทำอยู่ต้องหยุดชะงักตามไปด้วย ส่งผลต่อรายได้ที่ติดลบทุกเดือน มาเป็นเวลาเกือบ 1 ปี
ธนาธิป เล่าว่า ทางบริษัทรับติดตั้ง ล้าง ซ่อม ย้ายเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งลูกค้าหลักของเรา คือ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ซึ่งกิจการดำเนินมาได้ดีตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะโครงการบ้านจัดสรร มีให้เข้าไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศเยอะมาก แต่ทุกอย่างเพิ่งมาสะดุด เมื่อปีทีผ่านมา และปีนี้ ที่ทางโครงการบ้านจัดสรร หยุดระงับไม่มีการก่อสร้าง ทำให้เราได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีงานเข้ามาเลย รายได้จากตรงนั้นหายไปเลย ทุกวันนี้ ยอดติดลบ ทุกเดือน
ในส่วนของการปรับตัว ตอนนี้ คือ การหาลูกค้าทั่วไป ซึ่งการแข่งขันก็ค่อนข้างสูง แม้ว่าตลาดเครื่องปรับอากาศจะโตมากในช่วงหลายปีที่ผ่าน แต่ก็มีช่างเกิดใหม่เยอะขึ้น หลายคนที่เคยมาเป็นลูกน้องเราวันนี้ ลาออกไป ก็ไปรับงานเอง ถ้าถามว่าลูกค้าของเรา คือใคร ในช่วงนี้ ลูกค้าของเราจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในบ้านจัดสรรที่เราเคยไปติดตั้งให้แอร์ให้ ซึ่งทุก 6เดือน เค้าก็จะต้องให้เราเข้าไป ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ หรือ ติดตั้งแอร์ใหม่
ซึ่งปัจจุบันตลาดแอร์โตเนื่องมาจากคุณภาพที่สมกับราคา คือ ราคาไม่แพง อายุการใช้งานน้อยเหลือแค่ 5 ปี ก็ต้องเปลี่ยนแล้ว ทำให้เราได้งานติดตั้งใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราก็จะเป็นลูกค้าประจำที่เคยใช้บริการ ถ้าพึ่งพอใจกลับมาใช้บริการอีก ส่วนการเปิดลูกค้าใหม่ ก็จะยังคงติดต่อผ่านโครงการบ้านจัดสรรที่เคยเข้าไปให้บริการ
ปัจจุบันพนักงานเหลือเพียงแค่ 7-8 คน เมื่อก่อนมีเยอะมาก ตอนนี้ ลดไปตามรายได้ที่เราได้รับ แต่ในส่วนของงานโครงการบ้านจัดสรร เท่าที่ทราบช่วงนี้ ชะลอไปก่อน แต่มีแพลนที่จะเปิดโครงการใหม่ อีก กว่า 16 โครงการ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ ช่วงนี้ อาศัยรับงานเองแบบนี้ เพื่อประคับประคองกิจการไปก่อน
ธนาธิป เล่าถึง ค่าบริการในล้างแอร์ ว่า ปัจจุบันมีการปรับราคาขึ้น ตามการขึ้นค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของบริษัทเรา ทำในนามของบริษัท ทุกอย่างต้องอยู่ในระบบ การล้าง ก็ต้องได้มาตรฐาน ค่าบริการของเราเริ่มต้นที่ 600 บาท สำหรับการล้างแอร์ 1 ตัว โดยจะรับตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป
ติดต่อ โทร.02-086-2833 , 083-709-6677 , 082-141-4222
Line ID : airatplus