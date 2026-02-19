แม็กซ์พี MAXP สเปรย์สลายกลิ่นสัตว์เลี้ยง ตอบโจทย์คนรักน้องหมา น้องแมวที่ต้องการสินค้าปลอดภัย

คุณอาภาพัชร์ ลิ้มลักษณา ผู้บริหาร บริษัท เพอร์เฟค พาร์ท โพร์ไวเดอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สลายกลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยง (แม็กซ์พี) MAXP เล่าว่า บริษัท ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สเปรย์สลายกลิ่นสัตว์เลี้ยง MAXP เมื่อเดือนมกราคม 2569 เพื่อเจาะตลาดทาสหมา ทาสแมว ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก ต้องการสินค้า ของใช้ที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย
สำหรับจุดเริ่มต้นของสเปรย์สลายกลิ่นสัตว์เลี้ยง MAXP เริ่มมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดกลิ่น ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมาใช้กับน้องแมว ที่ตนเองเลี้ยงเค้าเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว และตัวเองไม่มีลูก ก็เลยจะรักน้องแมว เหมือนลูก และด้วยความที่น้องไม่สบาย มีโรคประจำตัว เวลาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสำหรับน้องก็ต้องมีความปลอดภัย
ทั้งนี้ เชื่อว่าปัจจุบันก็มีหลายคนที่มีความต้องการเช่นเดียวกับเรา มองหาสินค้าในท้องตลาด และยังไม่เจอที่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ตนเองก็เลยได้ไปปรึกษากับทาง สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ให้ช่วยคิดค้นสูตรสเปรย์จำกัดกลิ่นสัตว์เลี้ยง ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับเรา จนเราได้ผลิตภัณฑ์สเปรย์สลายกลิ่นสัตว์เลี้ยง MAXP ออกมาให้น้องแมวของเรา และเราอยากจะแบ่งปันให้คนที่รักสัตว์เลี้ยง และมองหาผลิตภัณฑ์ปลอดภัยได้ใช้ด้วย โดยนำออกวางจำหน่ายในราคาที่ไม่ได้สูงมาก เพราะต้องบอกว่า ด้วยคุณภาพสินค้า ราคาขนาดนี้ เราแทบจะไม่มีกำไรเลย แต่อยากให้คนรักสัตว์เลี้ยงและเลี้ยงเค้าเหมือนลูก ได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุด เหมือนกับเรา
โดยสินค้าของเราการันตรี โดยหน่วยงาน สวทช. หน่วยงานด้านวิจัยระดับประเทศมารับประกัน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ของที่มีมาตรฐานความปลอดภัยจริง ซึ่งทางสวทช. คัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสารสกัดที่ดี ระดับ Food Grade ราคาค่อนข้างสูง และบวกกับ แพคเกจจิ้ง กระป๋องสเปรย์ นำเข้าจากเนเธอแลนด์ ช่วยให้การใช้งานสเปรย์ที่ฟุ้งกระจายได้ดี ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายที่ได้มีการลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์กระป๋องสเปรย์นี้ ออกมาในราคาที่ถูก แต่ยังมั่นใจที่เลือกใช้ของแท้ เพราะผลิตภัณฑ์ของเราดี เราก็อยากจะให้มันดีทั้งหมด เป็นเหตุผลที่ทำให้สินค้าของเราราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับในท้องตลาด แต่เราได้กำไรไม่เยอะเลย ถ้ารวมค่าการตลาดเราแทบจะขาดทุน ซึ่งหวังว่า ถ้าขายได้เยอะพอทำให้เรามีกำไรอยู่บ้าง
ปัจจุบัน ยึดช่องทางการขายผ่านออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์ม และในอนาคต มีการขยายเข้าไปวางในตลาดออฟไลน์ อย่าง โรงพยาบาลสัตว์ โรงแรมสัตว์ และร้านเพ็ทชอป
