“สุเมธชัย” น้ำผึ้ง Siam Bee Secret จากจุดเล็กพ่อค้าน้ำผึ้งตลาดนัด สู่ สุดยอดผู้นำองค์กร ปี 2568

เส้นทางการทำธุรกิจของเอสเอ็มอีไทย เริ่มต้นมาไม่เหมือนกัน บางคนมีต้นทุนชีวิตที่ดี เริ่มไม่ยาก แต่บางคนต้นทุนชีวิตที่ไม่พร้อม วันแรกของธุรกิจก็อาจจะยากสักหน่อย แต่ถ้าผ่านไปได้ ก็ถึงจุดหมายเดียวกันได้ รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเอสเอ็มอี รายใหม่ๆได้เดินตาม
จากพ่อค้าตลาดนัด สู่ รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร
สุเมธชัย อินทกรณ์ เจ้าของ หจก.โอคุริ เฮ้าส์ ผู้จัดจำหน่ายน้ำผึ้งแบรนด์ สยาม บี ซี คริท Siam Bee Secret เล่าว่า ปัจจุบันดำเนินกิจการขายน้ำผึ้งมา เข้าปีที่ 4 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ช่วงโควิด ต้องการว่าจะหาอะไรมาขายดี เรียกว่าแค่เอาตัวรอดไม่ได้คิดว่าธุรกิจมาได้ไกลขนาดนี้ ทั้งรายได้ที่มากกว่าเป้าหมาย และรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นรางวัลที่ใครหลายๆคนทั้งองค์กรขนาดใหญ่ หรือ องค์กรที่ดำเนินกิจการมานาน หลายๆคนคาดหวังที่จะได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ เจ้าของกิจการที่ต่อสู้ และแบกบั่น นำพาองค์กรมาเป้าหมายแห่งความสำเร็จทั้งยอดขาย และแนวคิด
ในขณะเดียวกัน พอกลับมามองที่ ตัวผม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็กที่ดำเนินธุรกิจมาได้แค่เพียง 3 ปี จากพ่อค้าตลาดนัดไต่เต้าจนนำสินค้าไปวางขายในห้าง และสร้างแบรนด์จนหลายคนรู้จักน้ำผึ้ง Siam Bee Secret รางวัลนี้เป็นอะไรที่สร้างความภาคภูมิใจ ให้ผมได้มีแรงทำงานและมีแรงสู้ต่อ แม้ว่า ในอนาคตเจออุปสรรคอะไรระหว่างทาง
ทำไมถึงเลือกขายน้ำผึ้ง
สุเมธชัย เล่าถึงเหตุผลที่มาขายน้ำผึ้งว่า ตอนนั้น แค่ส่วนตัวชอบน้ำผึ้ง อยากทำอะไรที่เราชอบ จริงๆ มีความฝันอยากขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำผึ้ง แต่ช่วงโควิดการเปิดร้านอาหารเป็นอะไรที่ต้องลงทุนเยอะ แล้วช่องทางการจำหน่ายน่าจะมีความยาก ก็เลยมาทดลองขายน้ำผึ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นความฝันเมื่อวัยเด็ก
โดยได้มีโอกาสไปพูดคุย สอบถามกับโรงงานผลิตน้ำผึ้งที่ต่างๆในประเทศไทย จึงมีโอกาสได้เริ่มจากเอามาวางขายที่ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดออฟฟิศ ในที่ต่างๆ ตอนแรกไม่ได้มีแค่น้ำผึ้ง มีปลากระป๋อง และอื่นๆ พอสุดท้ายค่อยๆ โฟกัสผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสจะต่อยอดได้ในอนาคตจึงได้เลือกน้ำผึ้งให้มาเป็น Hero Productของทางร้าน
เส้นทางกว่าจะเป็นน้ำผึ้ง Siam Bee Secret
เส้นทางการขายน้ำผึ้ง “สุเมธชัย” (ออม) ต้องบอกว่า เค้าไม่ธรรมดาเพราะด้วยความตั้งใจจริง ในการที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโต โดยนำทุกวิถีทาง เพื่อผลักดันให้ธุรกิจการขายน้ำผึ้งเติบโตและไปต่อได้ โดยได้เข้าอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ หลายครั้งที่เปิดอบรม มักจะมีชื่อ สุเมธชัย คนนี้ อยู่ด้วย และจากจุดเล็กๆ ขายน้ำผึ้งตามตลาดนัดในวันแรกคิดแค่มีรายได้ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ค่อยขยับไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น
จากความรู้ที่ได้จากการอบรม และจากการออกบูท กับหน่วยงานต่างๆ และศึกษาว่าตลาดไหนที่ต้องใช้น้ำผึ้ง ก็จะเอาแบรนด์น้ำผึ้ง Siam Bee Secret เข้าแทรกเข้าไปอยู่ด้วย เช่น ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งส่วนตัวเป็นศิษย์เก่าที่นั่น นำน้ำผึ้งไปช่วยงานกิจกรรมของทางวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง และได้ทำการตลาดควบคู่กับการส่งน้ำผึ้ง ไปร่วมกิจกรรมที่อื่นๆ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ใช้ทรัพยากรที่เรามีอย่างคุ้มค่า เนื่องจากเราช่วงโควิดเราประสบปัญหาด้านการเงินและมีสภาพคล่องด้านการเงินอย่างจำกัด
ช่องทางการขายโมเดิร์นเทรด เริ่มมาอย่างไร
สุเมธชัย เล่าว่า มีโอกาสได้เรียนรู้ช่องทางการขายใหม่ที่เรียกว่า Local Trade และ Modern Trade เนื่องจากได้มีโอกาสไปออกบูทที่โรงพยาบาลเอกชัย แล้วระหว่างทางกลับบ้าน รถติดมาก เลยแวะเข้าห้องน้ำที่ห้างบิ๊กซี ซึ่งหลายคนเจอสถานการณ์เดียวกัน คือรถติด และต้องแวะเข้าห้าง ผมก็เลยคิดว่า ถ้าเราขายน้ำผึ้งในห้างที่อยู่ในเส้นทางแบบนี้ น่าจะขายได้ เพราะมีคนเดินเยอะ โดยได้หาความรู้เหล่านี้ จากในช่องทางกูเกิ้ล ว่าจะไปขายที่ห้างไหนดี เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มมองตลาดโมเดิร์นเทรด และค่อยขยับขยายเข้าขายในโมเดิร์นเทรดตั้งแต่นั้นมาจนถึง ปัจจุบันมีสินค้าวางจำหน่าย อยู่หลายแห่ง เช่น กูร์เมต์ มาร์เก็ต,ฟู้ดแลนด์ มาร์เก็ต ,วิลล่า มาร์เก็ต, โลตัส (Hyper&Super)และเตรียมเข้า ซีเจ ฯลฯ
สำหรับการนำสินค้าไปขายในห้างได้ สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญ คือ สินค้าต้องได้มาตรฐานการผลิต ซึ่งโรงงานที่ผลิตให้ก็ได้มาตรฐานเหล่านั้นอยู่แล้ว และต้องผ่านมาตรฐาน อ.ย.ด้วยซึ่งน้ำผึ้งผ่านมาตรฐาน อ.ย.ได้ ต้องเป็นน้ำผึ้ง แท้ 100 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งเป็นคำตอบให้กับคนที่มักจะมีคำถามว่าน้ำผึ้งของเราเป็นน้ำผึ้ง 100 เปอร์เซ็นต์ไหม นอกจากนี้ ยังได้สร้าง Qr Code ที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ ที่มาและแหล่งผลิตได้ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เราก็ได้ส่งน้ำผึ้งของเราเข้าไปเทสต์ ในต่างประเทศ ชื่อว่า Superior Taste Award น้ำผึ้งของเราได้อยู่ในระดับ 3 ดาว ปี2025 และปี 2026 เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแบรนด์แรกของไทยที่ได้ รางวัล 3 ดาว
การเติบโต ตลอด 3 ปี วัดจากยอดขาย
สุเมธชัย กล่าวถึงความสำเร็จในส่วนของยอดขายว่า จากจุดเริ่มต้นเล็กในตลาดนัด ปีแรกสามารถทำยอดขายได้ประมาณ 500,000-600,000 บาท และได้เริ่มขยายตลาดเข้าสู่โมเดิร์นเทรด ในปีที่สอง ยอดขายในห้างท้องถิ่น Local Trade ปีแรก ประมาณ 3 ล้านบาท และปีที่ 3 เข้าสู่Modern Trade ขายได้ 7 ล้านบาท และในปีที่ 4 ปิดยอดได้ประมาณ 16 ล้านบาท กำไรจะไม่ได้เยอะ เพราะเราตั้งราคาขายไม่ได้สูง อยู่ที่ขวดละ 129 บาท จะมีค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าไปวางที่ห้าง แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มี เพราะผมใช้ตัวเองในการทำงาน เรามีภาระเรื่องของค่าแรง สำหรับพนักงาน เพียงแค่ 3-4 คนเท่านั้น
