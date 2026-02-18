THATA อุปกรณ์กีฬาบาสเก็ตบอล แบรนด์คนไทย ของอดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอล สานฝันคนรักบาสเก็ตบอลเหมือนกัน

คนไทยชื่นชอบการเล่นบาสเก็ตบอล ไหม หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ เพราะเวลานึกถึงกีฬาคนไทยชอบเล่นกัน ก็จะเป็นไปตามกระแส แต่บาสเก็ตบอล ไม่ได้อยู่ในกระแสในช่วงหลังๆ เพราะไม่สามารถไปแข่งในเวทีใหญ่ได้ ด้วยรูปร่างนักกีฬาที่สู้ต่างชาติไม่ได้ อุปกรณ์สำหรับการเล่นบาสเก็ตบอลก็เลยไม่ได้มีคนทำขายเยอะมากเหมือนกีฬาอื่นๆ เกิดช่องว่างให้ อดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอล “ชวพล เสนาพล” เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ เปิดตัวแบรนด์ อุปกรณ์บาสเก็ตบอล ชื่อว่า THATA (ทาท่า) ออกมาจำหน่าย พร้อมเปิดโรงเรียนสอนบาสเก็ตบอล ที่จังหวัดชลบุรี 3 สาขา เมืองชลบุรี ศรีราชา และพัทยา เพื่อกระตุ้นพร้อมยกระดับให้เด็กเยาวชนไทย หันมาเล่นบาสเก็ตบอลกันมากยิ่งขึ้น
นายชวพล เสนาพล ผู้บริหาร บริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาบาสเก็ตบอล ภายใต้แบรนด์ THATA และผู้บริหารโรงเรียน สอนบาสเก็ตเก็ต จังหวัดชลบุรี เล่าว่า จุดเริ่มต้นของ ทาท่า สปอร์ต มาจากส่วนตัวผมเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล และเห็นว่า สินค้าเฉพาะเจาะจงสำหรับกีฬาชนิดนี้ อย่าง “ถุงเท้า” และ “ชุดรัดกล้ามเนื้อ” ไม่ค่อยมีใครทำออกมาขาย
หรือที่มีขายอยู่ ส่วนตัวผมว่ามันยังสามารถทำได้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะในด้าน คุณภาพให้ตรงตามนักบาสต้องการ และราคาที่เหมาะสมต่อคนไทย ผมก็เลยตัดสินใจออกแบบ และผลิตออกมาขาย ภายใต้แบรนด์ของ THATA โดยได้ว่าจ้าง ให้โรงงานที่ประเทศจีน และโรงงานในประเทศไทยผลิตสินค้าประเภทนี้อยู่แล้ว ให้ช่วยผลิตตามแบบที่เราออกแบบให้ตรงตามต้องการกับนักกีฬาบาสเก็ตบอลไทย
นอกจาก สินค้าทั้ง 2 ตัว ปัจจุบันมีสินค้าอื่นๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกีฬาบาสเก็ตบอล กว่าอีก 200 รายการ โดยสินค้าจะวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม และในส่วนของออฟไลน์ มีฝากขายในกรุงเทพฯ 2 สาขา และ ของเราเองมีจำหน่ายหน้าร้าน จังหวัดชลบุรี ส่วนของกลุ่มลูกค้าจากการเปิดจำหน่ายสินค้ามา 15 ปีจะได้ลูกค้าประจำ กลับมาซื้อซ้ำเยอะมาก และมีการบอกกันแบบปากต่อปากมากกว่า
ชวพล เล่าว่า การแข่งขัน ในตลาดนี้ มีค่อนข้างสูง แต่เราจะอาศัยลูกค้าเชื่อใจ ในการบริการก่อนและหลังการขาย อีกทั้งพวกเรายังมีการเปิดสอนบาสเก็ตบอล โดยโค้ชผู้ชำนาญการด้านบาสเกตบอล น้องที่มาเรียน พอเห็นว่าเรามีสินค้าจำหน่ายก็ซื้อไปใช้ พอใช้ดี ก็กลับมาซื้อซ้ำ ที่สำคัญ คือ ราคาและคุณภาพที่เราให้ลูกค้าเกินคุ้ม เพราะเมื่อเทียบกับแบรนด์ดัง ราคาของเราก็ถูกกว่า 30-50 เปอร์เซ็นต์
และที่ผ่านมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เราก็ยังได้นำถุงเท้า และชุดรัดกล้ามเนื้อ สนับสนุนให้กับนักกีฬาบาสเก็ตบอลระดับทีมชาติ สวมใส่ หรือ ในการแข่งขันลีกต่างๆ ในประเทศไทย ก็ส่งถุงเท้า ชุดรัดกล้ามเนื้อให้นักกีฬาสวมใส่เช่นกัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยให้ ลูกค้าเห็น หรือ รู้ว่า สินค้าของเราเป็นสินค้านักกีฬาทีมชาติสวมใส่ การตัดสินใจซื้อก็ง่ายขึ้น ซึ่งลูกค้าของเรามีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่เด็ก ๆ วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่
นอกจากนี้ ยังได้ลูกค้าที่มาเรียนบาสเก็ตบอลกับเราด้วย เพราะนอกจากทำสินค้าบาสเก็ตบอลออกไปขายแล้ว ยังเปิดสอนให้กับน้องๆ ที่สนใจเรียนบาสเก็ตบอลด้วย เรียนตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่ง ไปจนถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง เปิดสอนตั้งแต่ 4 ขวบ ไปจนถึงผู้ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่ คนที่มาเรียนอายุ 10 ปี ถึง 15 ปี เรียนเพื่อไปเล่นกับเพื่อนๆ สนุกๆ ที่โรงเรียน
ส่วนหนึ่งเราในฐานะนักกีฬาบาสเก็ตบอล อยากจะผลักดันให้คนไทยหันมาเล่นบาสเก็ตบอลกันเยอะ ๆ เพราะเป็นกีฬาได้ทั้งออกกำลังกาย และมีความสนุกได้เล่นกันเป็นทีม ความสามัคคี ให้เด็กใช้เวลาว่าง อยู่ห่างจากหน้าจอโทรศัพท์ ที่เป็นเหตุผลสำคัญให้เด็กมาอยู่ร่วมกิจกรรมกัน โดยไม่ต้องใช้มือถือ
ทั้งนี้ ในเร็วๆ นี้ เรากำลังจะเปิด ตัว THATA Homecourt เมืองชลบุรี เป็นโรงเรียนสอนบาสเก็ตบอล และเป็นสนามบาสให้คนทั่วไปได้มาเรียน และใช้สนามในการออกกำลังกาย ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยสนามบาส พื้นที่รอบสำหรับเป็นลู่วิ่ง สำหรับผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกาย และมีห้องสอนโยคะ รวมถึงเปิดห้องสำหรับน้องๆ ที่มาเล่นบาส ได้มาติวหรือ ทดทวนบทเรียน ด้วย ซึ่งวางทาเก็ตไว้ที่กลุ่มเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ
ติดต่อ https://www.facebook.com/THATASPORTSHOP
www.THATASPORT.com