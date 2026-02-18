TIARA BEAUTY ประกาศความสำเร็จ ตั้งเป้าปั้นยอด “งานคิ้ว” ทะลุ 150 ล้าน คว้า “ดิว อริสรา” พรีเซนเตอร์ ย้ำเบอร์หนึ่ง Brow Icon ของไทย

“TIARA BEAUTY” (เทียร่า บิวตี้) แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เผยยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คิ้วเติบโตแบบก้าวกระโดดแตะกว่า 70 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ปี 2569 รุกหนักเป้าหมาย 150 ล้านบาท ชูกลยุทธ์เจาะตลาด Niche มูลค่าสูง (High-Value Niche) ท่ามกลางสมรภูมิความงามไทยมูลค่า 4 แสนล้านบาท พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัว “ดิว-อริสรา ทองบริสุทธิ์” พรีเซนเตอร์ ในฐานะ TIARA Brow Icon (วิเคราะห์อุตสาหกรรม: โอกาสในความต่าง (The Power of Niche) ภาพรวมอุตสาหกรรมความงามไทยในปี 2569 ถูกคาดการณ์โดย สมาคมคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ว่าจะมีมูลค่าพุ่งสูงถึง 400,000 ล้านบาท แม้จะเป็นตลาดที่ดุเดือด (Red Ocean) แต่ Segment กลุ่ม Brow & Eye Makeup กลับเป็น "ขุมทรัพย์ใหม่" ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณ 6% ต่อปี (อ้างอิง Data Bridge Market Research))
คุณสุวพัชญ์ อิทธิพหลภัสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งแบรนด์ TIARA BEAUTY วิเคราะห์ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากความสวยแบบปรุงแต่ง สู่เทรนด์ "Skinimalism" หรือการเน้นลุคธรรมชาติที่ดูเป็นมืออาชีพ (Professional Natural Look) โดยเฉพาะ "งานคิ้ว" ที่เปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้า ได้ถูกยกระดับจากการเขียนคิ้วแบบเดิม สู่การจัดแต่งทรงคิ้วแบบ Brow Styling หรือ Lamination ซึ่งเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ยังไม่มีแบรนด์ใดครองความเป็นเจ้าตลาดอย่างชัดเจน
3 Winning Strategy:
สูตรสำเร็จการเติบโต 2 เท่าของ TIARA BEAUTY
1. Category Authority: เป็นตัวจริงในตลาดงานคิ้ว TIARA ใช้กลยุทธ์ “Focus & Dominant” โดยไม่กระจายตัวแข่งในทุกหมวดสินค้า แต่เลือกโฟกัสเชิงลึกในกลุ่มผลิตภัณฑ์คิ้วจนกลายเป็น Hero Product หลัก ผลิตภัณฑ์ชูโรงอย่าง “FixMe Brow Mascara” มาสคาร่าคิ้วปัดตั้งฟู ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ Pain Point ของผู้หญิงที่ไม่มีเวลาแต่อยากได้ลุคเหมือนทำจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมหัวแปรงซิลิโคนและสูตรเซตตัวใน 5 วินาที ทำให้แบรนด์สามารถครอบครอง Mindshare ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็ว
2. Reverse Funnel & Data-Driven Marketing แบรนด์ฉีกกฎการตลาดดั้งเดิมด้วยแนวคิด Reverse Funnel โดยเริ่มจากการสร้างยอดขายและแรงกระเพื่อมผ่านกลุ่ม KOC (Key Opinion Consumer) และ Micro-Influencer บนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อสร้าง “Social Proof” หรือหลักฐานการใช้จริงที่น่าเชื่อถือ ก่อนขยายสู่การสร้าง Awareness ในวงกว้าง กลยุทธ์นี้ช่วยให้แบรนด์โตอย่างมั่นคงด้วยผลกำไร (Organic Growth) และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
3. The Icon Strategy: ยกระดับภาพลักษณ์ด้วย “ดิว อริสรา” การคว้าตัว “ดิว อริสรา” มารับหน้าที่ TIARA Brow Icon คือกลยุทธ์สำคัญในปี 2569 เพื่อเปลี่ยนจากแบรนด์คุณภาพสู่แบรนด์ระดับไอคอน คุณดิวมีภาพจำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเรื่อง “คิ้วเป๊ะ” ของเมืองไทย การร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นการทำ Authority Marketing ที่ช่วยโอนถ่าย DNA ความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพมาสู่แบรนด์อย่างชัดเจน ช่วยขยายฐานลูกค้าจากกลุ่ม Niche เข้าสู่กลุ่ม Mass-Aspiration ได้อย่างรวดเร็ว
เป้าหมายสู่แบรนด์ 150 ล้านบาท
สำหรับปี 2569 TIARA BEAUTY ตั้งเป้ายอดขายรวมที่ 150 ล้านบาท (เฉพาะกลุ่มเครื่องสำอาง) โดยมีแผนขยายไลน์สินค้ากลุ่มงานผิว ที่ออกแบบมาเพื่อสภาพผิวคนไทยโดยเฉพาะ พร้อมวางหมุดหมายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งด้านงานคิ้วในใจผู้หญิงไทย "เราเริ่มจากความเข้าใจว่าผู้หญิงยุคใหม่ต้องการความเป๊ะแต่ต้องง่าย โจทย์ของ TIARA คือการตัดปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจำวันออกไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เขา เราเชื่อว่าแบรนด์ไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก หากเราเข้าใจผู้บริโภคและสร้างเอกลักษณ์ที่ลอกเลียนไม่ได้" คุณสุวพัชญ์ กล่าวทิ้งท้าย