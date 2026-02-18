xs
TIARA BEAUTY ประกาศความสำเร็จ ตั้งเป้าปั้นยอด “งานคิ้ว” ทะลุ 150 ล้าน คว้า “ดิว อริสรา” พรีเซนเตอร์ ย้ำเบอร์หนึ่ง Brow Icon ของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“TIARA BEAUTY” (เทียร่า บิวตี้) แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เผยยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คิ้วเติบโตแบบก้าวกระโดดแตะกว่า 70 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ปี 2569 รุกหนักเป้าหมาย 150 ล้านบาท ชูกลยุทธ์เจาะตลาด Niche มูลค่าสูง (High-Value Niche) ท่ามกลางสมรภูมิความงามไทยมูลค่า 4 แสนล้านบาท พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัว “ดิว-อริสรา ทองบริสุทธิ์” พรีเซนเตอร์ ในฐานะ TIARA Brow Icon (วิเคราะห์อุตสาหกรรม: โอกาสในความต่าง (The Power of Niche) ภาพรวมอุตสาหกรรมความงามไทยในปี 2569 ถูกคาดการณ์โดย สมาคมคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ว่าจะมีมูลค่าพุ่งสูงถึง 400,000 ล้านบาท แม้จะเป็นตลาดที่ดุเดือด (Red Ocean) แต่ Segment กลุ่ม Brow & Eye Makeup กลับเป็น "ขุมทรัพย์ใหม่" ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณ 6% ต่อปี (อ้างอิง Data Bridge Market Research))

คุณสุวพัชญ์ อิทธิพหลภัสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งแบรนด์ TIARA BEAUTY
คุณสุวพัชญ์ อิทธิพหลภัสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งแบรนด์ TIARA BEAUTY วิเคราะห์ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากความสวยแบบปรุงแต่ง สู่เทรนด์ "Skinimalism" หรือการเน้นลุคธรรมชาติที่ดูเป็นมืออาชีพ (Professional Natural Look) โดยเฉพาะ "งานคิ้ว" ที่เปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้า ได้ถูกยกระดับจากการเขียนคิ้วแบบเดิม สู่การจัดแต่งทรงคิ้วแบบ Brow Styling หรือ Lamination ซึ่งเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ยังไม่มีแบรนด์ใดครองความเป็นเจ้าตลาดอย่างชัดเจน


3 Winning Strategy:
สูตรสำเร็จการเติบโต 2 เท่าของ TIARA BEAUTY

1. Category Authority: เป็นตัวจริงในตลาดงานคิ้ว TIARA ใช้กลยุทธ์ “Focus & Dominant” โดยไม่กระจายตัวแข่งในทุกหมวดสินค้า แต่เลือกโฟกัสเชิงลึกในกลุ่มผลิตภัณฑ์คิ้วจนกลายเป็น Hero Product หลัก ผลิตภัณฑ์ชูโรงอย่าง “FixMe Brow Mascara” มาสคาร่าคิ้วปัดตั้งฟู ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ Pain Point ของผู้หญิงที่ไม่มีเวลาแต่อยากได้ลุคเหมือนทำจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมหัวแปรงซิลิโคนและสูตรเซตตัวใน 5 วินาที ทำให้แบรนด์สามารถครอบครอง Mindshare ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็ว

2. Reverse Funnel & Data-Driven Marketing แบรนด์ฉีกกฎการตลาดดั้งเดิมด้วยแนวคิด Reverse Funnel โดยเริ่มจากการสร้างยอดขายและแรงกระเพื่อมผ่านกลุ่ม KOC (Key Opinion Consumer) และ Micro-Influencer บนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อสร้าง “Social Proof” หรือหลักฐานการใช้จริงที่น่าเชื่อถือ ก่อนขยายสู่การสร้าง Awareness ในวงกว้าง กลยุทธ์นี้ช่วยให้แบรนด์โตอย่างมั่นคงด้วยผลกำไร (Organic Growth) และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

3. The Icon Strategy: ยกระดับภาพลักษณ์ด้วย “ดิว อริสรา” การคว้าตัว “ดิว อริสรา” มารับหน้าที่ TIARA Brow Icon คือกลยุทธ์สำคัญในปี 2569 เพื่อเปลี่ยนจากแบรนด์คุณภาพสู่แบรนด์ระดับไอคอน คุณดิวมีภาพจำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเรื่อง “คิ้วเป๊ะ” ของเมืองไทย การร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นการทำ Authority Marketing ที่ช่วยโอนถ่าย DNA ความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพมาสู่แบรนด์อย่างชัดเจน ช่วยขยายฐานลูกค้าจากกลุ่ม Niche เข้าสู่กลุ่ม Mass-Aspiration ได้อย่างรวดเร็ว


เป้าหมายสู่แบรนด์ 150 ล้านบาท

สำหรับปี 2569 TIARA BEAUTY ตั้งเป้ายอดขายรวมที่ 150 ล้านบาท (เฉพาะกลุ่มเครื่องสำอาง) โดยมีแผนขยายไลน์สินค้ากลุ่มงานผิว ที่ออกแบบมาเพื่อสภาพผิวคนไทยโดยเฉพาะ พร้อมวางหมุดหมายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งด้านงานคิ้วในใจผู้หญิงไทย "เราเริ่มจากความเข้าใจว่าผู้หญิงยุคใหม่ต้องการความเป๊ะแต่ต้องง่าย โจทย์ของ TIARA คือการตัดปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจำวันออกไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เขา เราเชื่อว่าแบรนด์ไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก หากเราเข้าใจผู้บริโภคและสร้างเอกลักษณ์ที่ลอกเลียนไม่ได้" คุณสุวพัชญ์ กล่าวทิ้งท้าย

