ยาดม ยาหม่องสมุนไพรไทย ดังไกลในต่างแดน “บีบีเฮิร์บ” เตรียมปูทางพาบุกต่างประเทศ เจาะตลาดพรีเมี่ยม

กระแสความร้อนแรงยาดมกระปุกเขียว ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดยาดม ยาหม่องจากสมุนไพรไทย กลายเป็นสินค้าที่ต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย จะต้องซื้อ และความร้อนแรงตรงนี้ยังต่อยอดให้กับผู้ประกอบการไทย มองเห็นช่องทางและโอกาสในการผลักดัน ยาดม ยาหม่องจากประเทศไทย ให้ไปแจ้งเกิดในต่างประเทศ
ครั้งนี้ พามารู้จักกับหนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เตรียมพา ยาดม ยาหม่องจากประเทศไทยไปให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้น ผ่านการส่งออก ภายใต้แบรนด์ บีบี เฮิร์บ มาดูกันว่า ความเป็นไปได้ ของบีบีเฮิร์บในการพา ยาดม ยาหม่อง ไปโลดแล่นบนเวทีโลก มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ผ่านการบอกเล่าของ "นิจวรรณ ผลงาม" ผลงาน เจ้าของบริษัท เบสบาล์ม จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร บีบีเฮิร์บ
“นิจวรรณ ผลงาม” เล่าถึง บี บีเฮิร์บ ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ประกอบไปด้วย พริกไทยดำ กานพลู กระวาน ดอกจันทน์ สมุลแว้ง เมนทอล การบูร พิมเสน และอื่นฯลฯ โดยสินค้าเจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น จีน ฮ่องกง รัสเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ปัจจุบันมีวางจำหน่าย Watsons Big C (ร้านยา Pure) Dear Tummy (ไอคอนสยาม) ร้านยา P&F Maxvalu Gourmet Market (EMSPHERE, Terminal21 Asok, Siam Paragon) และตำรับไทย
นิจวรรณ เล่าว่า เดิมตนเองทำธุรกิจ หาสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดม ยาหม่อง และยาแผนปัจจุบัน รวมถึงอาหารเสริม มาวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด ลูกค้าหลักของเรา บิ๊กซี โลตัส วัตสัน Watsons ฯลฯ โดยมีสินค้าที่เลือกมาทำตลาดประมาณ 30 แบรนด์ กว่า 100 รายการ
และมีช่วงหนึ่งยาดมกระปุกเขียว ที่เค้านิยมกัน เกิดขาดตลาด ก็เลยเกิดไอเดียว่า เราก็น่าจะมีสินค้ายาดมสมุนไพรที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง ออกมา ได้ไปหาสูตร และคิดค้นสูตร จนได้ออกมาเป็น บีบีเฮิร์บ จุดเด่นของ ยาดมบีบีเฮิร์บ คือ สมุนไพรที่เลือกมาใช้มีความหลากหลาย และมีสรรพคุณโดดเด่น และมีกลิ่นหอมที่อยู่ได้นาน ซึ่งต้องบอกว่า กว่าเราจะได้สินค้าตัวนี้ ออกมาจำหน่ายใช้เวลาศึกษาอยู่เกือบ 1 ปี จุดขายของยาดมเราอีกอย่างหนึ่ง คือ มีตระแกรงไม้ไผ่ ปิดตรงฝากระปุกทำให้สมุนไพร ไม่ร่วงหล่น
โดยความตั้งใจของเรา ต้องการจะนำบีบีเฮิร์บ ของเราออกไปขายในต่างประเทศ โดยเลือกที่จะส่งไปที่ประเทศจีนเป็นประเทศแรก ที่เลือกประเทศจีน เพราะคนจีนชื่นชอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่แล้ว ไลฟ์สไตล์การใช้สมุนไพรคล้ายๆ กับคนไทย และจำนวนประชากรของจีนที่มีเยอะมาก เราน่าจะขายได้
นิจวรรณ เล่าว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ที่บีบีเฮิร์บ ตั้งใจทำออกมาเพื่อเจาะลูกค้าต่างประเทศแล้ว ทางบริษัทยังมีลูกค้าจากประเทศปากีสถาน ที่มีออเดอร์ ยาหม่องเข้ามา เป็นยาหม่องกระปุกเขียว ที่ทางตัวแทนจากปากีสถานต้องการ ปกติประเทศทางแถบนั้น เป็นเมืองร้อน และมียาหม่อง ยาดมสมุนไพร เหล่านี้ ใช้กันอยู่แล้ว
แต่ทางตัวแทนนำเข้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์ยาหม่องกระปุกเขียวจากประเทศไทย ชื่นชอบในสรรพคุณ และกลิ่น ที่สำคัญยาหม่องของเราใช้แล้วเย็นไม่ร้อน เหมาะกับประเทศเมืองร้อน และเรายังปรับสูตรให้เด็กๆ ยังสามารถใช้ยาหม่องของเราได้ด้วยและ นอกจากปากีสถานมีแผนที่จะส่งออกไปตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย และอีกหลายประเทศ
โดยสินค้าของเราเจาะกลุ่มตลาดพรีเมี่ยม ราคาของเราค่อนข้างสูง กระปุกละประมาณ 119 ไปจนถึง 150 บาท สำหรับสินค้าบีบีเฮิร์บที่วางขายในประเทศไทย เหมือนเป็นโชว์รูม โชว์สินค้าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก Product of Thailand การส่งสินค้ากลุ่มนี้ไปขายในต่างประเทศ การขอมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าไม่ได้มาตรฐานโอกาสที่จะเข้าประเทศนั้นๆได้ยากมาก
สำหรับตลาดต่างประเทศ น่าสนใจอย่างไง อย่างแรกขายในต่างประเทศ ราคาอัปได้สูงกว่าขายในประเทศ และการขายต่างประเทศ ประชากรเยอะกว่าในประเทศไทย และที่ผ่านมาประเทศไทยเมืองท่องเทียว มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องสมุนไพร เป็นโปรดักส์ออฟไทยแลนด์ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่นๆ
สนใจ ติดต่อ https://www.bbherbs.com
https://www.facebook.com/p/BB-Herb-61576403674419/