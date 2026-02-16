ธุรกิจอสังหาฯ เริ่มติดขัด สถาปนิกสาวเมืองปากน้ำโพ เบนเข็มเปิดรีสอร์ท ชูจุดขายแบบอาคารทรงโค้ง เทศกาล-วันหยุดจองเต็ม อยากพักต้องจองล่วงหน้า

ธุรกิจอสังหาฯ เริ่มติดขัด สถาปนิกสาวเมืองปากน้ำโพ เบนเข็มเปิดรีสอร์ท ชูจุดขายด้วยงานออกแบบอาคารทรงโค้ง เทศกาล-วันหยุดจองเต็ม อยากพักต้องจองล่วงหน้า
คุณดวงฤทัย รัตนาภรณ์ (สถาปนิก) และ คุณอรรัมภา จุลละพราหมณ์ (ดูแลด้านบริหารและการตลาด) ผู้ก่อตั้ง บ้านสวนจั่นเจา รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ (JANJAO Resort & Café) เล่าถึง บ้านสวนจั่นเจา ว่า เป็นที่พักที่อยู่ในเมืองนครสวรรค์ แต่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้และภูเขา
คุณดวงฤทัย เล่าว่า ส่วนตัวทำงานด้านสถาปนิกออกแบบอาคารอยู่แล้ว ชื่อบ้านสวนจั่นเจา มาจากชื่อ “สวนจั่นเจา” ซึ่งเป็นสวนที่มีต้นจั่นอยู่บนที่ดิน เรียกเป็นชื่อเล่น ๆ ว่า สวนจั่นเจา และพอได้พัฒนาต่อเพื่อทำรีสอร์ท คาเฟ่ และร้านอาหาร ก็เลยใช้ชื่อว่า บ้านสวนจั่นเจา ที่ชื่อภาษาอังกฤษคือ JANJAO สามารถอ่านว่าจันทร์เจ้าได้
ทั้งนี้ จึงได้นำคำนี้มาใช้ดีไซน์อาคารให้โค้งโอบรับธรรมชาติและมีกิมมิคเล็ก ๆ เช่น สัญลักษณ์พระจันทร์ที่เลขห้อง หัวเตียงซึ่งใช้เส้นสายโค้งล้อกันไปตามอาคาร ที่แทรกด้วยต้นไม้ที่ตั้งอยู่เดิมให้สอดรับกับธรรมชาติ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง นครสวรรค์มากนัก ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที บ้านสวนจั่นเจาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เขาเขียว อำเภอเมือง นครสวรรค์
บ้านสวนจั่นเจารีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ บนพื้นที่ ประมาณ 2 ไร่ มีด้วยกัน 3 โซน คือ โซนที่หนึ่งห้องพัก มีห้องพักทั้งหมด 6 ห้อง เรียงตัวเป็นแนวยาวทรงโค้งตามพื้นที่จริงของที่ดิน สามารถจอดรถหน้าห้องได้ ห้องพักมีด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของผู้เข้าพัก แบบแรก ห้องเตียงคู่ (เตียง 3.5 ฟุต 2 เตียง) แบบที่สอง ห้องเตียงเดียว (เตียง 6 ฟุต 1 เตียง) และแบบที่สาม ห้องแฟมิลี่ (เตียง 6 ฟุต 2 เตียง) โดยให้ความสำคัญกับเตียงนอน สั่งเตียงคุณภาพเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครัน
โซนที่สอง คาเฟ่ และร้านอาหาร เราออกแบบให้มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการในที่พัก เพื่อต้องการให้ผู้ที่มาเข้าพักกับเราได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ครบจบในที่เดียว และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ของที่พักให้เพิ่มเติม
และโซนสุดท้าย ลานกางเต็นท์ มีลานกางเต็นท์สำหรับผู้ที่เดินทางผ่าน เป็นสายแคมป์ปิ้งและกางเต็นท์ สามารถแวะพักระหว่างทางได้ เรามีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่นให้บริการ
ส่วนราคาของที่พักจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวันที่เข้าพัก เริ่มต้นที่ 590 ถึง 990 บาท สำหรับการเข้าพักในวันธรรมดา ส่วนวันหยุดยาวหรือวันหยุดพิเศษนั้นราคาอาจมีการปรับเพิ่มตามความเหมาะสม ในย่านเดียวกันมีธุรกิจรีสอร์ทอยู่บ้าง แต่เรามีจุดแข็งในเรื่องของดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และขนาดห้องพักที่ใหญ่และกว้างขวาง
ซึ่ง บ้านสวนจั่นเจา รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ เปิดให้บริการมาประมาณ 1 ปีกว่า ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี มีผู้เข้าพักอย่างต่อเนื่องเริ่มมีทั้งลูกค้าประจำ, ผู้ที่เดินทางผ่านไปยังภาคเหนือและต้องการแวะพักระหว่างทาง, ญาติผู้ป่วยโรงพยาบาล, พนักงานที่เดินทางมาทำงาน และผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด และเทศกาล ซึ่งห้องพักมักจะถูกจองเต็ม เฉลี่ยต่อเดือนมีผู้เข้าพักมากกว่า 100 ราย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ
ในอนาคตมีแผนขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ หรือไม่ : ในช่วงนี้ขอพัฒนาพื้นที่นี้ให้เต็มที่ก่อน และอาจจะทยอยเพิ่มห้องพัก พัฒนาลานกางเต็นท์ และพัฒนาต่อยอดในส่วนของคาเฟ่และร้านอาหารให้ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาเจ็บตัวจากการทำธุรกิจอสังหาฯ มาค่อนข้างเยอะ ก่อนหน้านั้นได้ไปรับเหมาก่อสร้าง รีโนเวทบ้าน และสร้างบ้านเดี่ยวเพื่อขาย แต่ได้รับผลกระทบจากตลาดอสังหาฯ ช่วงนี้ซบเซามาก ค่าใช้จ่ายที่ลงไปตรงนั้นค่อนข้างเยอะ จากประสบการณ์การทำธุรกิจที่ผ่านมา ทำให้เราต้องศึกษาตลาดเข้าใจลูกค้า และพัฒนาในจุดที่มองเห็นความเป็นไปได้หนักมากกว่าเดิม
ติดต่อ
Facebook : JanJaoResort
โทร : 099-352-3648
TikTok : @janjao.resort.cafe