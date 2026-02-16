(ชมคลิป) “ไอศกรีมงานแต่ง” กิมมิคเล็กๆ “ละมุน” ออกแบบให้บ่าว สาว สร้างความประทับใจแขกในงาน

ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ไอศกรีมเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่มีผู้ผลิตเยอะมาก และที่สำคัญ การแข่งขันนำไปสู่การพัฒนาทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาไปเยอะมาก ทั้งหน้าตาและรสชาติ และวาเลนไทน์ปีนี้ เราจึงได้เห็นไอศกรีมที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับเวาเลนไทน์ ต่อยอดมาจากไอศกรีมงานแต่งของแบรนด์ละมุน กิมมิคเล็ก สร้างสีสันต์งานแต่ง ที่หลายคนเห็นแล้วต้องว้าว กันเลยที่เดียว
วันนี้พามารู้จัก กับไอศกรีมแบบ customize ออกแบบมา สำหรับงานแต่งงาน ของแบรนด์ “ละมุน” คู่รักหลายคน เมื่อจัดงานแต่งงาน อยากให้งานมีความพิเศษ สร้างความจดจำและ ประทับใจแขกที่มาร่วมงาน โดยการหาอะไรใหม่ๆมาเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ในงาน และไอศกรีมที่ออกแบบมาพิเศษระหว่างคู่บ่าวสาว และผู้ผลิตไอศกรีม จึงเป็นทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ ส่งผลให้ “ละมุน” แบรนด์ไอศกรีมแนวดีไซน์ เติบโตในช่องทางนี้อย่างต่อเนื่อง
จากความตั้งใจยกระดับไอศกรีมรถเข็นแบบไทยๆ
ชญาณ์พิมพ์ สังฆธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทละมุนกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไอศกรีม แบรนด์ “ไอติมละมุน” และรับผลิต OEM ไอศกรีมสไตล์โฮมเมดให้กับธุรกิจ ร้านอาหาร คาเฟ่ รวมถึงการออกแบบไอศกรีม สำหรับการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ ตามโจทย์ของลูกค้า เล่าว่า ในปีนี้ ธุรกิจไอศกรีมของเราดำเนินกิจการมาได้กว่า 10 ปี
จุดเริ่มต้นมาจาก รู้สึกว่า ทำไมไอศกรีมรถเข็นต้องขายแค่ 10 บาท ทำไมขายแพงกว่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมีความตั้งใจที่ต้องการจะยกระดับไอศกรีมรถเข็นแบบไทย ให้เทียบเท่าไอศกรีมนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเริ่มจากการออกแบบรถเข็นให้ดูทันสมัย แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ไอศกรีมรถเข็นแบบไทย โดยมีไอศกรีม รสชาติแบบโบราณ เช่น ชาไทย กะทิ ขนมไทย ฯลฯ ขึ้นมา และวางจำหน่ายอยู่ 7 แห่ง ในตอนนั้น ทำกันเองภายในครอบครัว ยังไม่ได้มีโรงงาน ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี ทำให้เราสามารถต่อยอดจนมีโรงงาน ในวันนี้
ไอศกรีมรถเข็นสู่โรงงานผลิตไอศกรีมแนว customize
โดยหลังจากเปิดตัวไอศกรีมรถเข็น มีผู้ประกอบการร้านอาหาร คาเฟ่ สนใจ ต้องการให้เราผลิตไอศกรีมให้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจออกมาในรูปแบบของโรงงานทำไอศกรีม ที่เป็นรูปแบบของ customize ลูกค้าสามารถออกแบบ และเลือกรสชาติของไอศกรีมได้ หรือ ให้เราช่วยออกแบบให้ก็ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบของไอศกรีมที่นำเสนอออกไปไม่ได้เป็นแค่ไอศกรีมธรรมดา เมื่อลูกค้าได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ผ่านโซเชียลฯ ของเรา และหน้าร้านที่นำไอศกรีมออกไปจำหน่าย ทำให้เราได้ลูกค้าอีกกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้างานอีเวนต์ติดต่อเข้ามา เพื่อให้เราช่วยออกแบบไอศกรีม นำไปร่วมกิจกรรมอีเวนต์ ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นการเปิดตัวสินค้า รวมถึง งานแต่งงาน งานวันเกิด หรือ งานอื่นๆ ที่ต้องเชิญแขกมาร่วมงาน
จุดขายของละมุนกรุ๊ป คือ เราสามารถออกแบบไอศกรีมให้เข้ากับตรีมของงานได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น งานแต่งงาน ออกแบบแนวคู่รัก เป็นต้น ซึ่งงานแต่งถือว่า เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเรา เพราะในช่วงหลังๆ เรามักจะได้ลูกค้าในกลุ่มนี้เยอะขึ้น จากรูปแบบที่เรานำเสนอไป และแขกที่มาร่วมงานหลายคนชื่นชอบ ต่อยอดให้เราได้งานอื่นๆ อีก
ไอศกรีมงานแต่ง ต่อยอดสู่วาเลนไทน์ สร้างกิมมิคเล็กๆลูกค้าคาเฟ่ ร้านอาหาร
สำหรับรูปแบบของไอศกรีมที่ออกแบบสำหรับงานแต่งนั้น ขายเป็นแพคเกจ เริ่มต้นที่ 6,500 บาท ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นไอศกรีมแท่ง หรือ เป็นไอศกรีมถ้วย ไอศกรีมตัก ซึ่งส่วนใหญ่ช่วงหลังๆ เราก็มักจะได้ลูกค้าที่สนใจตัวไอศกรีมแท่งมากขึ้น เพราะสามารถออกแบบลูกเล่นได้เยอะกว่า ตัวไอศกรีมถ้วย ทำให้สัดส่วนการขายไอศกรีมแท่งของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้อยู่ในสัดส่วน 40 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้จากการออกแบบไอศกรีมให้กับ คู่บ่าว สาว เพื่อเสิร์ฟแขกในวันแต่งงานต่อยอดให้เราได้นำไอศกรีมวันแต่งงาน ออกมาขายในช่วงวาเลนไทน์ ด้วย เพราะจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ปีนี้ มีไอศกรีมวาเลนไทน์ ออกมาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมดอกกุหลาบในถ้วย และไอศกรีมรูปหัวใจ เป็นต้น เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิต การจำหน่ายไอศกรีมวาเลนไทน์ ผลิตให้กับลูกค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ นำไปวางขายในร้านเพื่อเป็นกิมมิค สร้างสีสันต์เป็นกิจกรรมให้กับร้านอาหาร คาเฟ่ ในวันวาเลนไทน์
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายไอศกรีมของ ละมุนกรุ๊ป ปัจจุบันมีช่องทางการจำหน่ายใน 3 ช่องทางหลัก คือ ผลิตให้กับทางโมเดิร์นเทรด ท็อป กูมเม่ร์ โลตัส และเอเชียทีค ในรูปแบบของไอศกรีมถ้วย และอีกช่องทางหลักของเรา คือ ผลิตส่งให้กับคาเฟ่ และร้านอาหาร รวมถึงการออกแบบให้กับลูกค้าในงานอีเวนต์ต่างๆ
และอีกช่องทางหนึ่งที่คาดหวังอย่างมากเพื่อการเติบโต ของละมุนกรุ๊ป ในอนาคต คือ การทำตลาดส่งออก เป้าหมายการส่งออก คือ เราต้องการนำแบรนด์ไอศกรีมไทย ๆ ไปขายในต่างประเทศ ให้ต่างชาติได้รู้จักไอศกรีมรสชาติแบบไทยๆ ปัจจุบันมีลูกค้าต่างประเทศ หนึ่งราย เป็นลูกค้าสิงคโปร์ ซึ่งนำไปวางเสิร์ฟลูกค้าในเลาท์ของสายการบิน และที่กำลังจะไป อีกหนึ่งประเทศ คือ นิวซีแลนด์ วางในโมเดิร์นเทรด ความตั้งใจของเรา คือ ต้องการที่จะส่งออกให้ได้ปีละหนึ่งประเทศ ถ้าทำได้
ชญาณ์พิมพ์ เล่าถึง ละมุนกรุ๊ป ว่า เราเป็นไอศกรีมที่ต้องการที่ยกระดับไอศกรีมไทย โดยการสร้างเอกลักษณ์ อัตถลักษณ์ความเป็นไอศกรีมไทย ผ่านรูปแบบและรสชาติ เช่น ไอศกรีมผลไม้ เลือกผลไม้ไทยมาใช้ทำไอศกรีม เช่น มะยงชิด น้อยหน่า ทุเรียน มังคุด ฯลฯ หรือ ไอศกรีมชาไทย ไอศกรีมกะทิ
ผลักดันเกษตรกรไทยโตไปพร้อมๆ กัน
นอกจากนี้ ละมุนกรุ๊ป ยังต้องการที่เชื่อมโยง การผลิตไอศกรีมของเรากับเกษตรกรในพื้นที่ เช่น การเลือกมะพร้าวที่นำมาทำไอศกรีม ลงพื้นที่ไปคัดเลือกมะพร้าวน้ำหอมจาก จังหวัดราชบุรี ที่เป็นสวนมะพร้าวออแกนิค เพื่อคาดหวังว่า ถ้าเราต้องการใช้มะพร้าวมากขึ้น ทำให้ชาวสวนหันมาปลูกมะพร้าวออแกนิคเพิ่มขึ้น หรือ อย่างช็อกโกแล็ต เลือกใช้ช็อกโกแล็ต จากจังหวัดน่าน ไม่ได้ใช้ช็อกโกแล็ต นำเข้าจากต่างประเทศ และอีกหลายอย่างที่พยายามทำงานเชื่อมโยงกับเกษตรกร เพื่อช่วยยกระดับเกษตรกรไทยให้เติบโตไปพร้อมๆ กับเรา
ครั้งนี้ การที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้ เราก็ต้องมียอดจำหน่ายไอศกรีมที่เยอะขึ้น เป้าหมายของเรา คือตลาดส่งออก ต้องการสร้างแบรนด์ไอศกรีมไทยในต่างประเทศ และ ให้ต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติไอศกรีมในแบบไทย ซึ่งที่ผ่านมา ต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย จากการที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งเค้าได้รู้จักไอศกรีมไทย ๆบ้างแล้ว การที่เราจะต่อยอดไอศกรีมไทย หรือ แนะนำไอศกรีมไทยในต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
การทำธุรกิจยุคนี้ ปรับตัวเร็ว ไม่มีเงินต้องกู้
สุดท้าย “ชญาณ์พิมพ์” ในฐานะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ ว่า การทำธุรกิจในยุคนี้ อย่ากลัวการปรับตัว อย่ากลัวการกู้เงินมาลงทุน ที่ผ่านมา เธอเริ่มต้นธุรกิจจากเล็ก ทำในบ้านไม่ได้มีเงินทุนอะไร ค่อยเขยายกิจการ มาเปิดโรงงาน โดยได้เงินกู้จากธนาคารเอสเอ็มอี มาช่วยซัพพร็อต ซึ่งหลายๆ คนที่กำลังคิดว่าต้องการจะทำธุรกิจ อยากให้มองเรื่องเงินกู้ธนาคาร เพราะการจะนำส่วนตัวมาลงที่ละเล็ก ละน้อย โอกาสการเติบโตมันจะช้ามาก ทุกวันนี้ เทรนด์การค้าโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องเปลี่ยนและปรับตัวเองให้ทันถึงจะอยู่รอด
