ไม่ใช่ทางเลือกคือทางรอด!! “แม่คูณผ้าไทย” ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าไทย ปรับตัวสู่ออนไลน์ หลังยอดขายลดต่อเนื่อง

ธุรกิจร้านตัดเย็บเสื้อผ้าไทย หลายร้านเจอปัญหาเหมือนๆ กัน คือ ยอดขายลดลง จากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนไป หลายคนไม่นิยมเดินทางไปตัดเย็บเสื้อผ้าให้ช่างวัดตัวที่ร้านเหมือนในอดีตกันแล้ว แต่หันมาซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่นเดียวกับ เจ้าของร้านแม่คูณผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าไทย ที่หลังจากโควิดยอดขายของร้านหายไปกว่าครึ่ง และยังไม่กลับมา เจ้าของร้านมองว่าหลายคนน่าจะหันไปใช้บริการออนไลน์มากกว่า มาหน้าร้าน
นางสาวรมัยณ์ พลไพศาลตระกูล เจ้าของ แม่คูณผ้าไทย ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าไทย เล่าว่า แม่คูณผ้าไทย ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้ผ้าไทยอย่างผ้าไหม และผ้าฝ้าย เปิดดำเนินกิจการมากว่า 8 ปี เดิมจะมีลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้าน และนำไปขายต่อตามตลาดนัด หรือไปขายตามเทศกาล งานต่างๆ ประจำปี ของทางจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด ในภาคอีสาน โดยกลุ่มลูกค้า จะเป็นกลุ่มที่ต้องสวมใส่ผ้าไทยไปทำงาน และ คนที่ชื่นชอบการสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จนถึง ผู้สูงอายุ
สำหรับการสวมใส่ผ้าไทย ความนิยมไม่ได้ลดลง หรือ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการชุดผ้าไทย ขึ้นอยู่กับการออกแบบด้วย ถ้าสามารถออกแบบชุดให้สามารถตอบโจทย์ คนทุกกลุ่มได้ เค้าก็สวมใส่กัน
ในส่วนของร้านแม่คูณผ้าไหมไทย เนื่องจากเราเป็นร้านตัดเย็บขายส่งให้กับลูกค้าที่รับไปจำหน่ายอีกที่หนึ่ง เมื่อลูกค้าของเราขายไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อยอดขายของเรา ซึ่งตั้งแต่โควิดมาไม่ดีเลย เพราะด้วยที่ลูกค้าของเรารับสินค้าไปขายต่อ ส่วนใหญ่จะขายผ่านช่องทาง ออฟไลน์ และพอเขาเหล่านั้น นำสินค้าไปวางขายและขายไม่ได้ ก็ไม่ได้กลับมาสั่งซื้อจากเราอีก ยอดขายของเราก็เลยลดลงไปเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากลูกค้าหันไปซื้อออนไลน์ กันเพราะมีตัวเลือกที่เยอะกว่า
ทั้งนี้ การปรับตัวของเราในตอนนี้ คือ เราก็ต้องหันมาทำตลาดค้าปลีกเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยที่ผ่านมาเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้น โดยขายผ่านแพลตฟอร์มของ Tiktok ต่อไปตั้งใจจะขายผ่านแพลตฟอร์ม Shopee Lazada ให้มากขึ้น ซึ่งยอดขายใน Tiktok ที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ ประมาณ 400-500 ชิ้น ยังไม่ได้เยอะมาก เพราะเรายังไม่ได้ทำอย่างเต็มตัว ยอดขายมาบูม ตอนช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวง สิ้นพระชนม์ ตอนนั้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เยอะมากจากชุดดำที่นำมาลงขาย
จุดขายของ แม่คูณผ้าไทยอยู่ที่ เราให้ลูกค้าสามารถเลือกลาย เลือกแบบได้ เนื่องจากเราเป็นร้านตัดเย็บที่เป็นแบบ Custum made ลูกค้าจึงสามารถเลือกลายได้แม้ว่าจะสั่งตัดเพียงชิ้นเดียว เพราะเราตัดเย็บเองต่างจากรายอื่นๆ ที่ขายตามแบบที่มีเท่านั้น ส่วนรูปแบบของชุด ทางร้านก็มีการออกแบบชุดเอง และเปลี่ยนแบบไปตามคอลเลคชั่น และความนิยมในช่วงนั้นๆ
สำหรับตลาดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไหม และผ้าฝ้าย สไตล์แบบไทย นั้น การแข่งขันค่อนข้างสูงในตลาดออนไลน์ มีผู้ค้ามาขายในตลาดนี้กันเยอะ ทำให้คนหันมาซื้อออนไลน์ แทนการมาสั่งซื้อหน้าร้าน เพราะมีตัวเลือกให้เยอะกว่า
ในส่วนราคามีการตัดราคากันบ้าง แต่เราเองไม่อยากลงไปเล่นในส่วนของราคา เพราะที่ผ่านมา เน้นการขายส่ง ซึ่งบวกกำไรไม่ได้เยอะอยู่แล้ว ถ้ายังไปเล่นเรื่องราคาเหมือนกับคนอื่นๆ เราก็จะไม่เหลืออะไร ต้องการให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราด้วยคุณภาพ และความสวยงามมากกว่า
ติดต่อ โทร.08-1544-0494
TIKTOK : Ramai closet (@ramaicloset)