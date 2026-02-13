“ไม้ลายวิจิตร” ผู้ผลิตบันไดไม้บ้านจัดสรร นำโฟมเหลือทิ้งโครงการบ้านจัดสรร รีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ ตอบโจทย์คนรักสิ่งแวดล้อม

“ผลิตภัณฑ์จากรีไซเคิล” สินค้าที่ถูกจับตามอง เพราะคนทั่วโลก ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัท ไม้ลายวิจิตร จำกัด ผู้ผลิตบันไดไม้สำเร็จรูป ให้กับโครงการบ้านจัดสรร เกิดไอเดียนำโฟมบรรจุภัณฑ์ที่เหลือทิ้งรอการจัดการในโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก นำกลับมารีไซเคิลใหม่ เพื่อผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ของใช้ ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
นายธนพล อเนกสิทธิสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไม้ลายวิจิตร จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง สินค้าหลักของเราคือ การทำไม้บันไดไม้สำเร็จรูป สำหรับลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร และด้วยความที่ต้องเดินทางไปไซต์งานก่อสร้างบ่อย ๆ ทำให้เห็นโฟม ซึ่งเป็นแพคเกจจิ้ง สำหรับบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากที่รอการนำไปทำลาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี ว่า โฟมเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากมาก ใช้เวลาเป็นร้อยปี
ด้วยเหตุนี้เอง มองว่าน่าจะนำมารีไซเคิลได้ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จึงได้ไปขอความรู้ด้านรีไซเคิลจากหน่วยงาน ภาครัฐ จนได้วิธีการรีไซเคิลโฟม โดยนำโฟมที่ได้มาผ่านกระบวนการผสมกับขี้เลื่อย และกาว ได้ออกมาเป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง สามารถนำไปใช้แทนวัสดุอื่นๆ ในการทำของใช้ต่างๆ ได้
นายธนพล เล่าว่า ได้นำวัสดุ จากการรีไซเคิลโฟมมาทำเฟอร์นิเจอร์สนามก่อนในช่วงแรกที่เริ่มต้น เหมือนเป็นต้นแบบ ก่อนจะพัฒนาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป้าหมายของเราต้องการทำงานร่วมกับโครงการบ้านจัดสรร เพราะเป็นลูกค้าที่เราทำงานด้วยมาตลอด ซึ่งบริษัทที่ทำโครงการบ้านจัดสรรเหล่านี้ ซึ่งมีในส่วนของงาน CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว และการจัดการรีไซเคิลขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในงาน CSR ที่หลายองค์กรเลือกทำ
“โดยแผนงานของผมที่ทำตรงนี้ ตั้งใจว่าจะนำแนวคิด และวัสดุรีไซเคิลที่เราผลิตได้ไปเสนอต่อบริษัทเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับทางโครงการบ้านจัดสรร คือ ทางเราจะช่วยจัดการขยะโฟมให้ ผ่านกระบวนการตามที่กล่าวมาข้างต้น พอได้วัสดุรีไซเคิลโฟม ที่ใช้โฟมเหลือทิ้งจากโครงการมา ก็มาออกแบบร่วมกัน ว่าจะผลิตอะไร เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรได้”
ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้น เราอาจจะต้องผลิตและจำหน่ายเองก่อน เพราะช่วงนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายบ้าน ไม่ค่อยดีนัก ถ้าในอนาคตทุกอย่างดีขึ้น ก็จะได้นำแนวคิดดังกล่าวไปเสนอเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร โดยในช่วงแรกทำงานร่วมกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยทางเราได้ไปขนโฟมจากที่นั่นมาใช้ในการผลิต เพราะปกติโฟมเหล่านี้ ทางศูนย์ราชการฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนไปทิ้ง เราก็เข้าไปรับจัดการให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการทำงานร่วมกัน
สำหรับในส่วนของโปรดักส์ที่ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลโฟม การตั้งราคาขายไม่ต่างจากวัสดุชนิดอื่นๆ ราคาใกล้เคียง แม้ว่าโฟมที่เราได้ราคาอาจจะไม่ได้แพง แต่ในกระบวนการผลิตมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ราคาก็ไม่น่าจะเป็นตัวแปร
อย่างไรก็ดี ในอนาคต เชื่อว่า คนหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม มากขึ้น จากผลกระทบความรุนแรงจากธรรมชาติ ที่หลายประเทศต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ และถ้าดูจากจำนวนโฟมที่ผลิตออกมา เฉพาะที่ผมได้สัมผัสจากการทำงาน และจากที่ได้พบเห็น ไม่ได้ลดลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้น สินค้าของเราน่าจะตอบโจทย์กลุ่มนี้ ที่มีอยู่ทั่วโลก ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ จากรีไซเคิลโฟมของ บริษัทไม้ลายวิจิตร มีจำหน่ายช่องทางออนไลน์ และ หน้าร้าน
