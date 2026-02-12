บนเส้นทาง 60 ปี สุรีภรณ์ผ้าไหมไทย ตอกย้ำความสำเร็จยอดขายไม่เคยตก

สุรีภรณ์ ผ้าไหมไทย เปิดดำเนินกิจการมาปีนี้ เข้ามาปีที่ 60 ในการทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหมไทยในรูปแบบของงานแฮนด์เมด เช่น เนคไท กล่อง กรอบรูป ตุ๊กตา สมุดโน้ต ปกแฟ้ม หมอน ฯลฯ ซึ่งโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ถนนประชาอุทิศ 27 แยก 1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
สำหรับสุรีภรณ์ ผ้าไหมไทย เป็นธุรกิจที่สืบทอดมาจากครอบครัวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508 โดยช่วงเวลานั้น คุณพ่อ ( ศักริยา เรสลี ) ได้ทํางาน ประจําอยู่ที่บริษัทฯ เห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าไหมไทยและคุณพ่อได้ถูกทาบทามให้นําผ้าไหมมาคิดเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อนํามาจําหน่ายให้กับทางบริษัทฯที่ทํางานอยู่
โดยมีคุณแม่ซึ่งเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วก็ สามารถผลิตเนคไทจากผ้าไหมจนเป็น โดยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยทางบริษัทฯ จะส่งผ้าไหมให้ ผลิต พร้อมกับ ทํางานประจํา ควบคู่กันไป ในระหว่างนั้น คุณพ่อได้ฝึกสอน ถ่ายทอดเทคนิค เรียนรู้ด้านวิธีการ ผลิตจนเข้าใจเกี่ยวกับงานผ้าไหมตั้งแต่เด็ก ต่อมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม สามารถต่อยอดธุรกิจ ผลิต สินค้าผ้าไหมพรีเมี่ยม ได้หลากหลายประเภท ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นล้วนเป็นงานแฮนด์เมดจึงต้องมีความ ละเอียด ประณีต ทางร้านรับประกันคุณภาพสินค้าทุก ชิ้น ซึ่งได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิต (มผช.)กระทรวงอุตสาหกรรม กระทั่งปัจจุบัน กิจการได้ดํานินธุรกิจรวมระยะเวลามากกว่า 60 ปี
โดย มีช่องทางจําหน่ายขายผ่านหน้าร้าน ผลิตให้กับองค์กร หน่วยงานราชการที่เป็นลูกค้าประจํากันอยู่แล้ว และมีการ ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขายออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน Nexgen Commerce และ เพจFacebook มีขายผ่านแพลตฟอร์ม Shopee Lazada เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นงานแฮนด์เมด ทุกชิ้น ต้องฝึกฝนแรงงานคนต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะมีความชํานาญ คล่องแคล่วสามารถผลิตได้วันละจํานวนมากทําให้ยอดจํานวนผลิตไม่ได้มาก เหมือนการผลิตด้วยเครื่องจักร
ในส่วนจุดแข็ง ของกิจการ ทางร้านฯสามารถออกแบบดีไซน์สินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถเพิมพ์ชื่อโลโก้ สัญลักษณ์ หรือแบรนด์ของลูกค้าลงบนตัวสินค้า ในรูปแบบการพิมพ์ดิจิตอลเพื่อให้สีสันสวยคมชัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มียอดจําหน่ายที่ดีจนถึงทุกวันนี
ในส่วนแผนในอนาคต ตั้งใจทำแบรนด์ให้มีความน่าสนใจ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม จากปัจจุบัน มีสินค้าวางจําหน่าย ประมาณ 40 ไอเท็ม มีการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ ด้านการตลาดจะมีการส่งออกไปต่างประเทศ และ และขายผ่านออนไลน์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี สุรีย์ภรณ์ไหมไทยขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับ 60 ท่าน สั่งซื้อชุดเซ็ทของขวัญผ้าไหม พรีเมี่ยม จากราคาปกติ 3,200 บาทเหลือเพียง 1,840 บาท
สนใจติดต่อ โทร.09-3332-1994 ,08-1508-8819