พบธุรกิจใช้เงินทำงาน สร้างรายได้ 24 ชม. “มหกรรมชี้ช่องรวย Vending Machine” 5-8 มี.ค.69 @ ชั้น G เดอะมอลล์บางกะปิ

เตรียมพบขบวนทัพธุรกิจใช้เงินทำงาน สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่สร้างรายได้หลากหลายทางควบคู่งานประจำ ในงาน “มหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ Vending Machine Innovation ครั้งที่ 19” จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตื่นตากับธุรกิจเสือนอนกินแบบจัดเต็มทุกตารางพื้นที่ ลงทุนเพียงครั้งเดียว เก็บเกี่ยวรายได้มั่นคงระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านสะดวกซัก ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจหยอดเหรียญ และธุรกิจนวัตกรรมใหม่ กับแบรนด์ชั้นนำมากมายกว่า 20 บูธ ที่ชวนคุณมาเปิดโลกทัศน์ในการลงทุนยุคใหม่ เริ่มต้นง่าย ช่วยผ่อนแรง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่สำคัญยังทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำไม่มีวันหยุดทั้งยามหลับและยามตื่น
หากคุณกำลังมองหาธุรกิจน่าลงทุน อยากเริ่มต้นธุรกิจ หรือหารายได้เสริม ต้องไม่พลาดงานนี้มหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ Vending Machine Innovation @เดอะมอลล์บางกะปิ วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ณ M Fashion Hall 1 ชั้น G เดอะมอลล์บางกะปิ ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าคลิก >> https://forms.gle/zWn5gZZBCYh4VGFc7
ผู้ที่สนใจออกบูธในงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-915-4624, 062-845-9515