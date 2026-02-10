5 แฟรนไชส์การศึกษาน่าสนใจปี 2569

เปิด 5 ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาน่าสนใจในปี 2569 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้มีตัวเลือกในการมองหาสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมจากในรั้วโรงเรียน ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษายังคงเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มผู้ประกอบการ
เริ่มที่สถาบันแรก คุมอง
คุมอง เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดมาอย่ากว่า 60 ปี แตกสาขาไปกว่า 49 ประเทศและมีนักเรียนที่เข้าร่วมมากถึง 4 ล้านคน ซึ่งสถาบันคุมองจะเน้นการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลัก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักเรียนที่ต้องการเจาะลึกวิชาคณิตศาสตร์นอกรั่วโรงเรียน
ด้านการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ราคา 73,830 บาท
งบการลงทุน 700,000-1,200,000 บาท
แฟรนไชส์รวมทั้งหมด 474 สาขา
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 700,000 บาทขึ้นไป ประกอบด้วย
1. ค่าใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการเปิดสอน 3 วิชา (73,830 บาท)
2.ค่าตกแต่งอาคาร ค่าเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์
คุณสมบัติของคุณครูคุมอง
1.สุภาพสตรี อายุ 27 - 45 ปี
2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
3.รักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา
4.มีความรู้พื้นฐานที่ดีทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
5.ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
6.หลังผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถสอนและบริหารศูนย์ได้เต็มเวลาด้วยตนเอง
ติดต่อแฟรนไชส์ โทร.061-3866445,061-4804239
2.โกลเด้นเบรน
โกลเด้นเบรน ก่อตั้งเมื่อปี 2546 โดยเน้นหลักสูตรจิตคณิตที่สอนทุกแขนงวิชาให้กับเด็กนักเรียน 4-9 ปี โดยในปัจจุบันตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์ไปทั่วโลกด้วยหลักสูตรที่ดีและแนวคิดในรูปแบบการสอนที่นำพานักเรียนไปสู่วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรวางไว้
ด้านการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ 210,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา 5 ปี
งบการลงทุน 500,000-700,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน 40,000 บาทต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์ 20% ต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน 12-15 เดือน
แฟรนไชส์รวมทั้งหมด 49 สาขาในไทย
คุณสมบัติผู้ลงทุน
1.เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้
2.เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในทีมงาน เชื่อมั่นในหลักสูตร
3.รักในการศึกษา ชอบการเรียนรู้ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าไปพร้อมกับความสำเร็จทางธุรกิจ
4.มีความสามารถที่จะมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อความสำเร็จสูงสุด
สิ่งที่ได้รับ
1.สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าโลโก้หลักและสื่อประกอบทั้งหมด
2.USER & PASSWORD ระบบ GB Management ช่วยคุณ 24 ชม.
3.เอกสารอนุญาตใช้หลักสูตรพร้อมฟอร์มเอกสารการขออนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทเสริมทักษะ
4.กำหนดพื้นที่ 1 สาขาต่อ 1 เขต\อำเภอ
5.ชุดอุปกรณ์การตลาดโรงเรียนใหม่พร้อม Link Download สื่อกิจกรรมการตลาด
6.งานพลาสวูด ป้ายโลโก้และตัวอักษร ภายในและภายนอก
7.งานโฟมบอร์ดวัตถุประสงค์การเรียน 6 ระดับ และ 5 Tips
8.ไวนิลห้องประชุม และไวนิลธงญี่ปุ่น
9.สติ๊กเกอร์ติดประตูกระจก และสติ๊กเกอร์ตกแต่งพื้นโรงเรียน
10.ชุดอุปกรณ์การเรียน ลูกคิดใหญ่ 1 อัน
11.ชุดตำราเรียน Basic A Level 1 เสื้อนักเรียน กระเป๋านักเรียน ลูกคิด รวม 10 ชุด
12.ชุดอุปกรณ์ครูฝึกอบรม ตำราเรียน 6 ระดับ 18 เล่ม และลูกคิด รวม 2 ชุด
13.ชุดยูนิฟอร์มครู 2 ท่าน ท่านละ 2 ตัว
14.อบรมผู้ประกอบการ ครูผู้สอน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดอายุสัญญา
15.พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเคียงข้างกันจนประสบความสำเร็จ
16.สัญญาแฟรนไชส์ 5 ปี
ติดต่อแฟรนไชส์ โทร.096-8268539
3.สตาร์แมท จินตคณิต
สตาร์แมท จินตคณิต เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขา หลักสูตรจินตคณิตพัฒนาและปรับปรุงใหม่ล่าสุดให้สอดคล้องกับแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกเชาวน์และโจทย์คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี
ด้านการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ 350,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา 5 ปี
งบการลงทุน 350,000-1,000,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน 6 เดือน – 1 ปี
รูปแบบการลงทุน
1.รูปแบบ A จินตคณิต 350,000 บาท
2.รูปแบบ B จินตคณิต จูเนียร์แมท คณิตคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย แถมฟรี ทดลองวิทยาศาสตร์ 500,000 บาท
งบประมาณการลงทุน
1.ค่าแฟรนไชส์ 350,000 -500,000 บาท
2.ค่าตกแต่งอาคารตามรูปแบบ 200,000 -300,000 บาท
3.ค่าเครื่องปรับอากาศ/เฟอร์นิเจอร์ 100,000-200,000 บาท
คุณสมบัติผู้ลงทุน
1.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
2.มีเวลาบริหารกิจการเต็มเวลา
3.มีเงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาท
4.มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร (เทียบเท่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น )
5.มีใจรักเด็ก และงานบริการ
สิ่งที่ได้รับ
รูปแบบ A จินตคณิต 350,000 บาท
1.อบรมครูผู้สอน 2 ท่าน (ไม่ต้องเดินทาง)
2.หนังสือเรียนจินตคณิต จำนวน 40 เล่ม
3.คู่มือสอน 1 ชุด 11 เล่ม
4.เสื้อครู 5 ตัว
5.ลูกคิดใหญ่ 1 ราง , ลูกคิดนักเรียน 10 ราง ,นาฬิกาจับเวลา 40 เรือน
6.โบรชัวร์ 300 ใบ
7.กระเป๋าสตาร์แมท 20 ใบ
8.ชุดโต๊ะเรียน 6 ชุด
9.ป้ายโลโก้พลาสวูด 1 ชุด สำหรับติดหน้าเคาน์เตอร์
รูปแบบ B จินตคณิต , จูเนียร์แมท , คณิตคิดวิเคราะห์ , ภาษาไทย ฟรีหลักสูตรทดลองวิทยาศาสตร์ 500,000 บาท
1.อบรมครูผู้สอน 4 ท่าน (ไม่ต้องเดินทาง)
2.หนังสือเรียนจินตคณิต จำนวน 60 เล่ม
3.คู่มือสอนจินตคณิต 1 ชุด 11 เล่ม
4.คู่มือสอนจูเนียร์แมท 1 ชุด
5.คู่มือสอนคณิตคิดวิเคราะห์ 1 ชุด / แบบเรียน 60 เล่ม
6.คู่มือสอนภาษาไทย 1 ชุด
7.คู่มือสอนทดลองวิทยาศาสตร์ 1 ชุด
8.เสื้อครู 8 ตัว
9.ลูกคิดรางใหญ่ 1 ราง , ลูกคิดนักเรียน 20 ราง , นาฬิกาจับเวลา 40 เรือน
10.โบรชัวร์ 500 ใบ
11.ชุดโต๊ะเรียน 12 ชุด
12.ป้ายโลโก้พลาสวูด 1 ชุด สำหรับติดหน้าเคาน์เตอร์
13.บอร์ดประชาสัมพันธ์อะคริลิก 2 ชุด
14.กระเป๋าสตาร์แมท 30 ใบ
ติดต่อแฟรนไชส์ โทร.094-5464745
4.เจ็นโค้ด ไทยแลนด์
สถาบันพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับประถม 1 ถึง มัธยม 6 ที่ใช้ระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ที่ผู้เรียน มีความยืดหยุ่นในการเรียน สามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่สนใจ ขณะที่ผู้สอน จะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้านการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ 220,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา 2 ปี
งบการลงทุน 300,000-500,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน 40,000 บาทต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์ 9,000 บาท
เงินประกัน 40,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี
แฟรนไชส์มีทั้งหมด 3 สาขา
คุณสมบัติผู้ลงทุน
1.มีเงินลงทุนเริ่มต้น 3 แสนบาท
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3.มีความสนใจในด้านการศึกษา และพัฒนาบุคคลากรของชาติ
4.สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยต้นเอง
5.มีสถานที่ 20 ตารางเมตรขึ้นไป
สิ่งที่ได้รับ
1.ฝึกอบรมการบริหารสาขา
2.ฝึกอบรมการสอนให้กับคุณครู
3.ประชาสัมพันธ์แบรนด์ในภาพรวมทั้งประเทศ
4.ช่วยรับสมัครครูผู้สอน
5.หลักสูตรกว่า 100 บทเรียน ที่สอนได้ทั้ง Onsite และ Online
6.การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ จากสำนักงานใหญ่
7.ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจการ
8.อุปกรณ์เปิดสาขาเริ่มต้น ครบครัน พร้อมเปิดสอนทันที
9.สิทธิ์การใช้แบรนด์ Gencode เป็นเวลา 2 ปี
ติดต่อแฟรนไชส์ โทร.097-258-3355
5.ไบร์ทอัพคิดส์
ไบร์ทอัพคิดส์ เป็นสถาบันที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน หลักสูตรของทางสถาบันมีทั้ง ภาคไทย (สามัญ), English Program (EP) และ Inter โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมลงทุนในแฟรนไชส์ Bright Up Kids กว่า 100 สาขา ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และได้รับความนิยมจากลูกค้าต่างประเทศ โดยเร็วๆนี้จะมีสาขาที่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าอีกด้วย
ด้านการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ 79,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา 4 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์ 23% ต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน 2-5 เดือน
แฟรนไชส์รวมทั้งหมด 141 สาขา
คุณสมบัติผู้ลงทุน
1.มีใจรัก มีความมุ่งมั่น ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง
2.มีความรับผิดชอบสูง
3.มีพื้นฐานการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้าน คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาไทยโดยตรง)
สิ่งที่ได้รับ
1.การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดศูนย์
2.Certificate For Trainer
3.อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด
4.คู่มือการจัดศูนย์
5.ป้ายโลโก้ และ X-Stand
6.โบรชัวร์ เริ่มต้น 1,000 แผ่น ฟรี
7.การประชาสัมพันธฺผ่าน Website/ Facebook ของทางสถาบัน โดยให้การสนับสนุนด้านโฆษณา
8.ประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9.สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)
10.สิทธิ์ในการใช้หลักสูตร และให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด
11.จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids
ติดต่อแฟรนไชส์ โทร.097-3415373,085-1261919
