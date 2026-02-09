โก โฮลเซลล์ จับมือ มูลนิธิ วีวี แชร์ ส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปราะบางเสริมความแกร่งการจัดการ Food Waste ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะอาหารส่วนเกิน (Food Waste) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้อีกหนึ่งภาคีมาร่วมด้วยช่วยกันส่งต่ออาหารที่ยังรับประทานได้ไปสู่กลุ่มเปราะบาง ในสังคม นั่นคือ มูลนิธิ วีวี แชร์ ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันอาหาร โดยมูลนิธิฯ นี้จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงอาหารส่วนเกินที่ได้รับจากภาคธุรกิจไปสู่หน่วยงาน องค์กร และชุมชนที่ขาดแคลน โดยมีระบบคัดแยกและการกระจายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาหาร ปลูกฝังวัฒนธรรมการแบ่งปันและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
นายพีระพณ ตัณฑ์พูนเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า ปัญหาอาหารส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากธุรกิจค้าส่ง เป็นความท้าทายเชิงโครงสร้างธุรกิจ โดยเฉพาะอาหารสด ผัก ผลไม้ และวัตถุดิบต่างๆ อาหารที่ถูกทิ้งไม่ได้เป็นเพียงของเสีย แต่หมายถึงการสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากตลอดห่วงโซ่อุปทาน หากมีระบบจัดการที่เหมาะสม ธุรกิจสามารถเปลี่ยนต้นทุนจากการทิ้ง ให้กลายเป็นคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
“สำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารส่วนเกิน สิ่งสำคัญคือ เครือข่ายพันธมิตรที่จะช่วยส่งต่ออาหารไปยังผู้ขาดแคลน ที่ผ่านมา เราร่วมมือกับ มูลนิธิ SOS และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็ง จนปีที่แล้วสามารถส่งต่ออาหารส่วนเกินจากสาขาที่เข้าร่วมโครงการ 6 สาขา ไปแล้วกว่า 88 ตัน หรือราว 369,000 มื้อ ขณะที่ปีนี้เราลงนาม MOU กับ มูลนิธิ วีวี แชร์ เพื่อขยายเครือข่ายในการส่งต่อมื้ออาหารไปยังกลุ่มเปราะบาง ลดปัญหาความขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา นอกจากนี้ ยังช่วยลดปริมาณอาหารส่วนเกินที่ต้องนำไปกำจัด ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซมีเทนที่เกิดจากขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบได้อีกด้วย”
“ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งต่ออาหารที่ยังรับประทานได้ มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขาของ โก โฮลเซลล์ ซึ่งเรามีแผนงานที่จะขยายโครงการไปยังสาขาอื่นๆ และนำส่งอาหารส่วนเกินไปสู่พื้นที่อื่นๆ อีก เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือด้านอาหารไปถึงมือผู้คนที่ขาดแคลนได้มากยิ่งขึ้น” นายพีระพณ กล่าวทิ้งท้าย