“ปุ้ยเก่ง” เครื่องปรุงรสสำเร็จรูป โตเงียบ20ปี “โต๊ะจีน” คู่แข่งรุกหนัก เบนเข็มจับตลาดแม่บ้าน ร้านอาหารไทยในต่างแดน

เครื่องปรุงรสสำเร็จรูป กลายเป็นทางเลือกแม่บ้านมือใหม่ ทำอาหารไม่เป็น ไม่รู้ว่าจะปรุงยังไง ผู้ประกอบการได้คิดสูตรสำเร็จมาให้ จากเดิมสินค้าในกลุ่มนี้ ไม่ได้แพร่หลายมากนัก เพราะไม่ค่อยมีผู้ผลิตรายใหญ่ให้ความสำคัญ เน้นขายซอสปรุงรสแบบแยกๆ กันมากกว่า การแข่งขันในตลาดนี้ไม่ได้สูง จะมีอยู่ไม่กี่ราย หนึ่งในนั้น ก็เป็นแบรนด์ของ SME ใช้ชื่อว่า “ปุ้ยเก่ง” รายนี้ ซึ่งเริ่มต้นมาจากการเจาะตลาดโต๊ะจีน ร้านอาหาร ที่ซื้อสินค้าผ่านร้านยี่ปั๊ว ค้าส่งในต่างจังหวัด
ปุ้ยเก่ง บุกเบิกซอสปรุงรสสำเร็จรูป
ในวันนี้ มีผู้เล่นที่เยอะขึ้น และแบรนด์ดังก็ทุ่มงบโฆษณาเยอะมาก ทำให้ปุ้ยเก่ง เองแม้จะเกิดมา 20 ปี มีลูกค้าที่แน่นอน วันนี้ เองก็ต้องปรับตัว เพราะโดนช่วงชิงตลาดค่อนข้างเยอะ สุดท้ายใครจะชื่นชอบรสชาติของแบรด์ไหน เค้าก็จะเลือกแบรนด์นั้น เพราะต้องยอมรับว่าซอสสำเร็จรูป หรือ ผงสำเร็จรูปเป็นตัวช่วยที่ทำให้ การเปิดร้านอาหารมือใหม่ ที่ทำอาหารไม่เก่งมากนัก ทำอาหารได้ง่ายขึ้น
พัชรากร สิริปุณยา (คุณอุ๊) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงิน-สด ซีซันนิ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปตราปุ้ยเก่ง เล่าว่า ปุ้ยเก่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีเครื่องปรุงรส และแป้งชนิดต่างๆ มากกว่า 50 รายการ เช่น เครื่องปรุงรสข้าวผัด เครื่องปรุงรสผัดไทย เครื่องปรุงรสราดหน้า เครื่องปรุงรสสุกี้ ทั้งไทย และกวางตุ้ง แป้งกล้วยทอด แป้งชุบทอด เครื่องปรุงรสส้มตำ แยกตำไทย ทำปู ปลาร้า ฯลฯ สินค้ามีหลากหลายครอบคลุม สำหรับคนที่ต้องการขายอาหาร สามารถซื้อเครื่องปรุงรสปุ้ยเก่งสำเร็จรูปไป สามารถเปิดร้านอาหารได้โดยรสชาติไม่ผิดเพี้ยน เหมือนกันทุกจาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย ทางบริษัทฯ เน้นขายตรงให้กับร้านขายเครื่องปรุงในพื้นที่ต่างๆ เช่น ที่ตลาดเยาวราช ร้านค้าส่งในต่างจังหวัด ซึ่งลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่ทำโต๊ะจีน มาซื้อไปใช้ และขายตรงให้กับร้านอาหาร ในต่างจังหวัด ส่วนในห้างสรรพสินค้า มีขายอยู่ที่ โกโฮเซลล์ ซึ่งเป็นค้าส่งเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะเปิดตามจังหวัด ที่เลือกโกโฮเซลล์ ส่วนหนึ่งต้องการ เจาะตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น เดิมเคยวางขายอยู่ในห้างค้าส่งแม็คโคร แต่ตอนนี้ ไม่ได้นำไปวางขายแล้ว เพราะค่าใช้จ่ายสูง
นอกจากนี้ หันมาทำตลาดแบบขายตรงถึงลูกค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ในแพลตฟอร์มต่างๆ อย่าง Shopee และใช้การโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลฯ ให้คนรู้จักมากขึ้น ส่วนเป้าหมายในอนาคตความตั้งใจ คือ การนำสินค้าของเราไปขายให้กับร้านอาหารไทย ที่อยู่ในประเทศต่างๆให้มากขึ้น ซึ่งตลาดต่างประเทศในตอนนี้ มีส่งสินค้าไปขายให้กับร้านอาหารไทยในประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน บ้าง
ต้องการเป็นทางเลือกให้กับร้านอาหารไทยในต่างแดน
สำหรับ การทำร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ถ้าสามารถควบคุมวัตถุดิบอย่างเครื่องปรุงรสได้ ทำให้การทำอาหารไทยในต่างประเทศสะดวกมากขึ้น เพราะการจะซื้อหาเครื่องปรุงรสอาหารแบบไทย ในบางประเทศหาซื้อได้ยาก ราคาค่อนข้างสูง แต่ถ้าร้านอาหารมีทางเลือกโดยใช้เครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จ การทำร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ก็จะง่ายและประหยัดมากขึ้น
โดยเฉพาะเมนูร้านอาหารไทยในต่างประเทศต้องมี อย่าง ผัดไทย เป็นเมนูขั้นตอนการเตรียมเครื่องปรุงที่ค่อนข้างยุ่งยากมาก แต่ปุ้ยเก่งของเราสามารถทำเครื่องปรุงรสผัดไทย ที่หลายๆ ร้าน ได้ลองใช้และก็ติดอกติดใจ ไปนำเสนอร้านอาหารไทย ในต่างประเทศได้ทดลองใช้ เครื่องปรุงรสผัดไทยของเรา
จากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล็กๆ ต่อยอดสู่ธุรกิจเครื่องปรุงรสสำเร็จรูป
พัชรากรเล่าถึงจุดเริ่มต้นของปุ้ยเก่ง ว่า มาจากเมื่อปี 2524 แม่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่จังหวัดสมุทรปราการ และด้วยความที่แม่เป็นคนทำอาหารอร่อย พอมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกค้าก็ติดอกติดใจในรสชาติ ทำให้ร้านแม่ในช่วงนั้น เรียกว่า ขายดีเลยที่เดียว มีคนรู้จักเยอะ และมีหลายคนมาขอสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือของแม่ พ่อซึ่งเป็นคุณครู ก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้น ก็เอาสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือของแม่ ทำออกมาเป็นเครื่องปรุงรสก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปออกมา
ในตอนแรกทำใช้เองก่อน เพื่อทดสอบว่าจะเหมือนกับที่แม่ทำทุกวันไหม ก่อนที่จะทำออกมาขาย ให้กับคนที่สนใจ ในช่วงแรกขายให้กับคนที่สนใจก่อน หลังๆ ตลาดไปได้ดี พ่อเริ่มขยายออกมาฝากขายตามร้านขายเครื่องปรุงรสในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ และพ่อวิ่งตลาดเองไปแนะนำตามร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับเรา หลายร้านสนใจเพราะไม่ต้องใช้เครื่องปรุงหลายอย่าง ใช้ของเราช้อนเดียวจบเลย นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของปุ้ยเก่ง ส่วนชื่อ ปุ้ยเก่ง มาจาก แม่มีลูก 3 คน คนโตชื่อปุ้ย พี่ชายคนที่สอง ชื่อ เก่ง ก็เลยเป็นที่มาของชื่อ ปุ้ยเก่ง
หลังจากจุดเริ่มต้น ก๋วยเตี๋ยวเรือ พอมาถึงยุคที่ ตนเองเข้ามาดูแลกิจการได้เริ่มไลน์การผลิตสินค้าออกมาอีกหลายตัว ตามที่กล่าวมาข้างต้น เพราะส่วนตัวมองว่า คนไทยชอบกินข้าวมากกินก๋วยเตี๋ยว ก็เลยทำซอสข้าวผัด ซอสผัดกระเพรา และอาหารตามสั่ง อีกหลายอย่าง นอกจากนี้มองตลาดแม่บ้านรุ่นใหม่ที่ไม่ถนัดในการทำอาหาร แต่อยากจะทำอาหารกินเอง ก็สามารถใช้ซอสเหล่านี้ แทนได้ โดยเฉพาะแม่บ้านในต่างประเทศ ไม่สามารถหาเครื่องปรุงรสแบบไทยๆ ได้ ก็ใช้แค่ซอสปรุงรสของเรา ในอนาคต ทำเป็นซองฉีกใช้ง่ายแบบใช้ครั้งเดียวจบ เหมาะกับแม่บ้านที่ต้องการซอสปรุงรส ในการทำอาหารหลายแบบ
การแข่งขันรุนแรง เอสเอ็มอีทุนน้อยปรับตัว
ทั้งนี้ มองภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจประเภทเดียวกัน ตอนนี้ ถือว่าการแข่งขันสูง มีหลายแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จัก หันมาทำเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปกัน ในขณะที่เราเป็นแบรนด์เล็ก ไม่ได้ใช้งบในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไร ที่ผ่านมา มาจากการบอกต่อ และคนที่เคยซื้อใช้ และชื่นชอบก็จะซื้อซ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ลูกค้าทำโต๊ะจีน ตามต่างจังหวัด ครั้งนี้ ปรับตัวหันมามองตลาดที่เราไม่เคยเข้าไปขาย อย่าง กลุ่มแม่บ้านมือใหม่ โดยการทำสินค้าให้มีขนาดแพคเล็ก และใช้การทำตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าแบบไดเร็คเซลล์ แทนการทุ่มงบจำนวนมากไปกับการโฆษณา เหมือนแบรนด์ดังๆ
ในส่วนของยอดขายถือว่า ทรงๆ ไม่ได้ดี และไม่ได้แย่มากนัก เป็นแบบนี้ มาตั้งแต่ช่วงโควิด และมาเจอคู่แข่งออกผลิตภัณฑ์มาเหมือนๆ กัน และเป็นแบรนด์ที่รู้จักมากกว่า ทำให้ลูกค้าหันไปเลือกแบรนด์ที่รู้จัก และปัจจุบันคนไทยประหยัดมากขึ้น การเข้าร้านอาหารน้อยลง ก็เลยกระทบกับยอดการซื้อสินค้าจากร้านอาหารน้อยลงไปด้วย
