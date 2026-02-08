“แอลที พาวเวอร์” จากช่างเทคนิคไฟฟ้า รง.อุตฯ ต่อยอดธุรกิจ เล็กๆเงินทุน 2-3 แสนบาท ผ่าน 10 ปี รายได้ปีละกว่า 40 ล้านบาท

นายวัฒนา บุญอยู่ เจ้าของบริษัทแอลที พาเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท แอลที ระยอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เล่าว่า บริษัท ดำเนินกิจการ ให้บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ และระบบดับเพลิง ในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และมีใบอนุญาต เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2557
โดยลูกค้าหลักจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงโรงแรมที่พัก ในพื้นที่ภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี และ ระยอง ซึ่งที่ผ่านมา ด้วยความตนเองเป็นคนพื้นที่ การทำงานง่าย กว่า คนนอกพื้นที่เข้ามาให้บริการ จุดขายที่ทำให้เรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี จะมีลูกค้าเก่าที่เราดูแลต่อเนื่อง และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกปีละประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
สำหรับ โรงงาน หรือ โรงแรม ที่เป็นลูกค้าของเรา เกือบทั้งหมดก็ยังคงดำเนินกิจการอยู่ ส่งผลให้เราจำเป็นที่จะต้องขยายกิจการ จ้างทีมงานวิศวกร เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯของเราขยายใหญ่ขึ้น ปัจจุบันมีการขยายสาขาไปเปิดที่ระยอง จากเดิมเปิดแห่งเดียวที่ชลบุรี ในอนาคตตั้งใจที่จะขยายไปเปิดให้บริการ ในจังหวัดสมุทรปราการ เพิ่ม
วัฒนา เล่าถึงการแข่งขันในธุรกิจที่ตนเองทำอยู่ มีค่อนข้างสูง แต่ด้วยที่เราทำงานตรงนี้มานาน ทำให้ลูกค้าคงเชื่อใจ และเลือกใช้บริการกับเราอยู่ และเค้าสามารถเรียกใช้บริการเราได้ตลอด เพราะเราเป็นคนในพื้นที่ ในขณะที่คู่แข่งที่เข้ามา ส่วนใหญ่จะมาจากกรุงเทพฯ ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การให้บริการ ก็อาจจะมีอุปสรรค สำหรับการเดินทางมาให้บริการ
นอกจากนี้ ปัญหาของการทำงานด้านระบบไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสายไฟ ที่มีส่วนผสมของทองแดง ราคาปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาทองคำ ปรับราคาขึ้นไม่มาก ประมาณสัก 10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับที่เรารับได้ ซึ่งบริษัทเอง ก็จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ตามหน้างาน ไม่ได้มีการสต็อก แต่อย่างใด
นายวัฒนา เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่มาทำงานตรงนี้ ว่า มาจาก เดิมตนเอง เรียนจบมาทางด้านนี้ และได้มีโอกาสไปเป็นพนักงานบริษัท หลังจากทำงานหาประสบการณ์ได้สักระยะหนึ่ง เมื่อ 10 ปีที่แล้วตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อมาเปิดบริษัท และรับงานเอง การเริ่มต้นของเราเริ่มจากเล็กๆ ตอนนั้นมีเงินลงทุนเพียงแค่ 2-3 แสนบาท ปัจจุบันผ่านมากว่า 10 ปี การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีรายได้เมื่อปีที่ผ่านมา 44 ล้านบาท