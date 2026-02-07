ทาร์ตสับปะรด ของดีเมืองประจวบฯ ต่อยอดช่วยเกษตรกร ระบายผลผลิตสับปะรดในช่วงราคาตก

นางธนิดา จตุรพรชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบอินเตอร์ฟู้ดส์ เจ้าของแบรนด์ Snack Factory เล่าว่า ประจวบอินเตอร์ฟู้ดส์ เป็นโรงงานผลิตขนม เบเกอรี่และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของสับปะรด ภายใต้แบรนด์ Snack Factory ประกอบไปด้วย แครกเกอร์ไส้สับปะรด ทาร์ตสับปะรด ขนมปังไส้สับปะรด ชีสเค้ก ฯลฯ
โดยขนมที่ทำออกมาจะถูกนำไปวางขายอยู่ตามจุดท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดอื่นๆ หลายแห่งที่มีร้านขายของฝากนักท่องเที่ยว และการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่าง Shopee ชื่อว่า รวยด้วยขนม by snack factory และในช่องทางโซเชียลฯ อย่าง เฟสบุ๊ก ด้วย ส่วนยอดขายในปีนี้ ถือว่า เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะคนเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยกัน แต่การแข่งขันสูง สุดท้ายอยู่ที่ว่า ลูกค้าจะเลือกซื้ออะไร จากใคร
ในส่วนของการผลิต สับปะรดสายพันธุ์หอมสุวรรณ เป็นสายพันธุ์ที่ปัจจุบันมีการปลูกอย่างแพร่หลาย จุดเด่นของสับปะรดสายพันธุ์นี้ คือ ไม่กัดลิ้น มีรสชาติไม่ได้หวานอย่างเดียวแต่จะมีความอมเปรี้ยว อยู่ด้วย ทำให้เมื่อนำมาทำขนม มีความลงตัว จะเข้าและไปกันได้กับขนมเกือบทุกตัวที่เราทำออกมาขาย เป็นสับปะรดที่พัฒนาสายพันธุ์ ต่อยอดมาจากสับปะรดสายพันธ์ ปัตตาเวีย
นางธนิดา พูดถึงความตั้งใจ ของเธอในการทำแบรนด์ Snack Factory ว่า “ในอนาคต เราต้องการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นหนึ่งใน ของฝากสัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ใช่แค่ในแง่ของสินค้า แต่รวมถึงการเล่าเรื่องชุมชน เกษตรกร และวัตถุดิบท้องถิ่นให้ชัดเจนมากขึ้น และมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของจังหวัด เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียม โดยเรามีเป้าหมายคือการเติบโตไปพร้อมกับชุมชน สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ และทำให้ประจวบคีรีขันธ์มีของฝากที่คนทั่วประเทศจดจำได้”
สำหรับขนมที่ต้องการอยากจะส่งให้เป็นเหมือนตัวแทนของ Snack Factory คือ ทาร์ตสับปะรด เพราะเป็นขนมตัวแรกที่พัฒนาขึ้นมา และคาดหวังที่จะให้ทาร์ตชิ้นนี้ เป็นตัวแทนรสชาติของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นของฝากที่ไมได้ขายแค่ขนม แต่ขายเรื่องราวของท้องถิ่น
โทร 092-265-6944