จับตา จ.นครพนม กำลังจะถูกยกเป็นเมืองท่องเทียวหลัก นักลงทุนอีสาน เปิด “เมธาเทพ รีสอร์ต” รองรับ

การลงทุนทำรีสอร์ตในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการจะทำเพราะเป็นการลงทุนที่สามารถส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตได้ แม้ว่า ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ช่วงนี้ อาจจะยังไม่สดใสมากนัก แต่ก็มีรีสอร์ตเปิดใหม่ และเก่า ให้บริการในจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ติดแม่น้ำโขง และประเทศลาว วันนี้ พามารู้จักกับรีสอร์ตเกิดใหม่ จังหวัดนครพนม ใช้ชื่อว่า เมธาเทพ
นายธนโชติ ว่องไว บริษัท บริการสุดฟ้า จำกัด เจ้าของเมธาเทพรีสอร์ต เล่าว่า ตนเองได้ลงทุนทำรีสอร์ต “เมธาเทพ” ในจังหวัดนครพนม ด้วยความที่ตนเองมีที่ดินอยู่ในจังหวัดนครพนม ในทำเลที่มีความพร้อมใกล้แหล่งชอปปิ้งสำคัญๆ หลายแห่ง ประกอบกับจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวช้องมีแผนที่จะยกระดับ นครพนม จากการเป็นท่องเที่ยวเมืองรอง ให้เป็นการท่องเที่ยวเมืองหลักในอนาคต
ด้วยจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับลำน้ำโขง และเป็นเมืองชายแดน ที่ติดกับประเทศลาว และเป็นเมืองที่มีพระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง และมีประเพณีสำคัญอย่างไหลเรือไฟ หรืองานบุญบั้งไฟพญานาค นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศลาว แวะพักที่นครพนม เราก็เลยมองเห็นถึงความต้องการที่พักของลูกค้ากลุ่มนี้ ที่มีมากขึ้น ได้ขยายธุรกิจ หันมาทำรีสอร์ตเล็ก บนพื้นที่ กว่า 2 ไร่ จำนวนห้องพักประมาณ 8 ห้อง เป็นทางเลือกให้กับคนที่มองหาที่พัก ในจังหวัดนครพนม ที่อยู่ใจกลางเมือง ใกล้ห้างสรรพสินค้า เดินทางไปไหนมาไหนสะดวก ในราคาระดับกลาง เริ่มต้นที่ 890 บาท ถึง 1,500บาท
สำหรับการเปิดรีสอร์ต ที่พักในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันถือว่า มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมีทั้งโรงแรม 5 ดาว ขนาดใหญ่ โรงแรมเล็ก และรีสอร์ต หลายแห่ง มีทั้งอยู่ในตัวเมือง และตามชานเมือง ซึ่ง โรงแรม และรีสอร์ตขนาดเล็ก ตามชานเมือง ราคาถูกลงมา อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นรีสอร์ตเล็ก แต่เราเป็นรีสอร์ตเปิดใหม่ ในช่วงแรกเชื่อว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีกับคนที่มองหารีสอร์ตเปิดใหม่
แม้ว่าราคาของเราอาจจะสูงกว่า รีสอร์ต ตามชานเมือง รายอื่นๆ เริ่มต้นกันที่ ตั้งแต่ 300 ไปจนถึง 500 บาท ซึ่งการเปิดรีสอร์ตครั้งนี้ ไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้จำนวมากให้กับเราได้ แค่หวังว่าจะสามารถเลี้ยงตัวเอง และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรีสอร์ตเท่านั้น และเป็นรายได้ที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตได้ เช่น เดียวกับการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
ติดต่อ โทร.080-215-3345