Go Green x Salad Factory พลิกขยะสู่สินทรัพย์ดิจิทัล เปิดโอกาสการลงทุนใน Eco สีเขียวระดับโลก

Go Green Tech บริษัทรีไซเคิลเทคฯจากฮ่องกง เจ้าของแอป AI สแกนขยะแลกโทเคน เดินหน้าขยายโครงการในประเทศไทย จับมือกับแบรนด์ต่างๆมากมาย ล่าสุดประกาศจับมือร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Salad Factory ชวนลูกค้ามีส่วนร่วมโหลดแอปสแกนขยะแลกโทเคน
ความร่วมมือนี้ครอบคลุม Salad Factory ทั้ง 35 สาขาในกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ผ่านระบบโทเคน
Go Green ยังทำงานร่วมกับ สำนักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมแผนติดตั้ง ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin) และซุ้มถังขยะเชิงพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ด้านการลงทุน Go Green ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนระดับโลก รวมถึงนักลงทุนไทยชั้นนำ โดยมี ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธ์ เป็นประธานโครงการในประเทศไทย และมีกลุ่มนักลงทุนชั้นนำร่วมลงทุน อาทิ
• กลุ่ม นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ นักลงทุนชื่อดัง
• กลุ่ม สังขศิริ เจ้าของเครือโรงพยาบาลเอกชน
• กลุ่ม คุณชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล ผู้บริหารหลักทรัพย์บียอนด์
• กลุ่ม คุณณัฐพล กิจนิจชีว
จากเดอะมอลล์ กรุ๊ป
• ไททัน แคปปิทัล
รวมถึงนักลงทุนรายอื่น ๆ อีกจำนวนมาก
ทั้งนี้ Go Green มีแผนนำโทเคนเข้าสู่การซื้อ–ขายบนกระดานเทรดระดับโลก เพื่อรองรับการขยายผู้ใช้งานและเพิ่มสภาพคล่อง โดยจะมีการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้