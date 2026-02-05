จากน้ำพริกเผาในครัวสูตรยาย สู่ "กระเทียมอบ พริกคั่วงาปรุงรส" รายได้เสริม สู่ รายได้หลัก

“ชาวบ้านสยาม” จากอดีตพนักงานประจำ ทำน้ำพริกหารายได้เสริม ก่อนจะต่อยอด สู่ธุรกิจ สร้างรายได้ เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่ต้องพึ่งงานประจำ จากน้ำพริกเผาในครัวสูตร คุณแม่และคุณยาย ต่อยอดสู่ กระเทียมอบกรอบ และพริกคั่วปรุงรส
กิตติญา วิไลรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวบ้านสยาม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำพริกเผา พริกคั่วงา กระเทียมอบกรอบปรุงรส เล่าว่า เดิมตนเองทำงานพนักงานธนาคาร และด้วยความที่ต้องการมีรายได้หลายๆ ทาง จึงได้ทำร่วมกันกับแม่ ที่มีสูตรน้ำพริกเผาอร่อย ๆ แม่เป็นคนนครสวรรค์ แม่มีสูตรน้ำพริกเผาที่ตกทอดมาจากคุณยายอีกทอดหนึ่ง ครอบครัวเราก็ทำกินกันมาตลอด หลายคนได้ชิมก็ชื่นชอบ เราก็เลยให้แม่ช่วยทำน้ำพริกเผาใส่กระปุกออกมาขาย เริ่มเมื่อปี 2559 เอาโพสต์ขายออนไลน์ ในหน้าเพจ และไปส่งตามบ้าน
หลังจากนั้น ก็นำสินค้าเข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่ม โอทอป จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการคัดสรรดาว เมื่อได้ดาว ทำให้สามารถไปร่วมออกบูท ขายตามงานโอทอป ที่จัด ตามจังหวัดต่างๆ และ ที่เมืองทองธานี ช่วงนั้น ไม่ได้มีแค่น้ำพริกเผา ได้มีสินค้าประเภท อื่นๆ เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ พริกคั่วงา หมูหยองทรงเครื่อง กระเทียมอบกรอบคีโต เนื้อปลาอบกรอบ
พอมาในช่วงที่ทางไอคอนสยาม เปิดใหม่ ก็ได้ให้กลุ่มสินค้าโอทอป นำสินค้าเข้าไปวางขาย เราก็เลยสมัครเข้าไป และได้รับเลือกให้นำสินค้าไปวางขายนักท่องเที่ยวที่ไอคอนสยาม ซึ่งได้ขายที่ไอคอนสยาม มาเกือบ 7 ปี เพิ่งจะเลิกออกมาได้เกือบ 1 ปี สาเหตุที่ถอยมาจากไอคอนสยาม เพราะในช่วงนั้น นักท่องเที่ยว ทัวร์จีนและตะวันออกกลาง กลุ่มลูกค้าหลักของเราลดลงไปเยอะมาก
โดยที่ผ่านมา ทัวร์จีน ซื้อสินค้าเราเยอะมาก เพราะชอบอาหารประเภทแบบนี้ อยู่แล้ว หรือ ตะวันออกกลางก็เช่นกัน กิน พริกคั่วงาได้ กินกระเทียมอบกรอบได้ และมองว่า เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างตะวันออก กินกระเทียม อยู่แล้ว แต่ไม่เคยกินแบบปรุงรสแบบนี้ พอได้กินอะไรที่มีรสชาติ ก็ชื่นชอบ บางคนซื้อกัน 4,000 บาท 5,000 บาท
ปัจจุบันลูกค้านักท่องเที่ยวที่เคยซื้อสินค้าของเรา และเค้า ได้กลับมาประเทศไทยอีก และไม่เจอเราที่ไอคอนสยาม เขาก็ติดต่อเราผ่านช่องทางที่เราให้ เพื่อให้เรานำสินค้าไปส่งให้ตามโรงแรมที่พัก บางคนอยากกินมาก ก็ขอให้เราส่งสินค้าไปที่ประเทศของเค้าเลยก็มี ซึ่งเคยส่งไป แต่ค่าส่งค่อนข้างสูงมาก บางอย่างสูงกว่า ค่าสินค้าเสียอีก ลูกค้าบางคนรับได้ ยอมจ่ายค่าขนส่งเอง
ในอนาคต ถ้าเป็นไปได้ อยากจะไปร่วมออกบูทในต่างประเทศ กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะได้หาตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ มาช่วยขายสินค้าของเราในต่างประเทศ แต่ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ เพราะเราคงจะต้องมีความพร้อมด้านการผลิตมากกว่านี้ ซึ่งที่ผ่านมา มีลูกค้าของเราในต่างประเทศ ชื่นชอบสินค้าของเรา ก็อยากได้สินค้าของเราไปขาย แต่เราก็ยังติดเรื่อง ของการผลิต และมาตรฐานส่งออกของบางประเทศ
กิตติญา เล่าว่า หลังจากถอยออกมาจากไอคอนสยาม หันมามุ่งทำตลาดออนไลน์ พอดีในช่วงนั้น สถานการณ์โควิด คนซื้อของออนไลน์ กันเยอะ เราก็เลยได้อานิสงส์ ตรงนั้น ซึ่งต้องบอกว่า ตอนนี้ยอดขายออนไลน์ ของเราถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะสามารถทำยอดขายได้มากกว่า การเปิดร้านออฟไลน์ ที่ห้างไอคอนสยาม เสียอีก
ข้อดีของการขายออนไลน์ ได้ลูกค้าประจำที่ซื้อกันตลอด ถ้าชื่นชอบ อยากจะซื้อเวลาไหนก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องรอเราไปออกบูท ซึ่งปัจจุบันลูกค้าของเราอยู่ในกรุงเทพฯ โฟกัสไปที่กลุ่มคนรักสุขภาพ อายุ ตั้งแต่ 35 ปี ไปจนถึง 45 ปี ผู้สูงอายุก็มีบ้าง แต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ จะไม่ชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดมากนัก ซึ่งสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นพริกคั่ว พริกคั่วงา หรือ กระเทียมอบกรอบ ทั้งหมดมีการปรุงรสชาติ แต่ไม่ใส่ผงชูรส และสารกันเสีย ลูกค้าสามารถซื้อกินเหมือนกินสแน็ก ของทานเล่น ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ติดต่อ Line : @chaaobaan
โทร 09-2541-4159 / 08-3536-6951