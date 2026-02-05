(ชมคลิป) รู้จัก ร้านดังงานแฟร์ "ขาหมูทอดหางหมูทอดนครปฐม" ขายยังไงวันละเกือบแสน

ขาหมูทอด หางหมูทอด นครปฐม แบรนด์นี้ ไม่ต้องพูดกันเยอะ นักชอปเดินสายงานแฟร์ ตลาดนัดรู้จักกันดี เพราะจะได้เห็นร้านของเค้าเปิดร้านขายงานแฟร์ตลาดนัดหลายแห่ง และเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีคนมุ่งเต็มร้าน เพื่อรอต่อคิวซื้อขาหมูทอด ครั้งนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ เจ้าของ ว่า มีเคล็ดลับอย่างไร ในการขายและทำขาหมูทอด จนทำให้หลายคนติดอกติดใจ จนขายดิบขายดี สร้างรายได้เฉียดแสนต่อวัน
จากพ่อค้าข้าวผัดตลาดนัด สู่ ร้านดังขาหมูทอด นครปฐม
นายสิรวิชญ์ เพียรโป้ย (มอส ) เจ้าของร้านขาหมู หางหมู ทอดนครปฐม เล่าว่า จุดเริ่มต้นของ ร้านขาหมูทอด นครปฐม เริ่มส่วนตัวผม เคยขายของตลาดนัดมาก่อน ตอนนั้น ผมเริ่มจากขายข้าวผัด ขายไข่ตุ๋นอะไรแบบนี้ ซึ่งเป็นของที่หากินได้ง่ายในตลาดนัด คิดว่าไม่น่าจะเวิร์ก ผมก็เลยมองหาว่าอะไรที่ในตลาดมันหากินได้ยาก และคนขายน้อย ผมก็มาเจอว่า ขาหมูทอดไม่ค่อยมีคนขาย ส่วนใหญ่จะเป็น หมูกรอบ หรือ หางหมูทอด ถ้าจะกินขาหมูทอด จะต้องไปกินที่ร้านอาหาร และราคาไม่ต่ำกว่า 400-500 บาท ราคาค่อนข้างสูง และประกอบกับผมเป็นคนนครปฐม เราเป็นเมืองหมูอยู่แล้ว เราก็มีวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยาก ก็เลยมาเป็นจุดเริ่มของขาหมูทอด
ทั้งนี้ พอคิดว่าจะขายขาหมูทอดออกมาขาย ต้องมาดูว่ามันจะทำได้ไหม และต้นทุนสูงไหม ซึ่งต้องทดลองก่อน ผมลองผิดลองถูกอยู่ได้ 4 เดือน ส่วนของรสชาติ ผ่านการทดลองหลายสูตร เพื่อดูว่า เครื่องเทศหอมไหม และเนื้อหมูสุกพอดีไหม มีความฉ่ำ และหนังกรอบไหม ลองอยู่หลายเดือนจนได้สูตร และได้ร้านนี้ ออกมา
เรียนรู้การขายและทำขาหมูทอด แบบลองผิดลองถูกเอง
มอส เล่าว่า ในช่วงแรกเจออุปสรรคเยอะมาก กว่าจะได้มาเป็นขาหมูทอดนครปฐม ขาหมูทอดไป สุกบ้าง ไม่สุกบ้าง ต้นทุนขาหมูสูงมาก เพราะขายตลาดนัดซื้อเยอะมากก็กลัวขายไม่หมด ซื้อมา 5ขา 10 ขา ราคาสูง ขายตลาดนัดจะขายแพงก็ไม่ได้ ตอนนั้นก็ต้องทนขายไปก่อน หลังจากนั้นค่อย หาวิธีการทอดให้กรอบนอก เนื้อนในฉ่ำสุกพอดี และได้สูตรน้ำจิ้มที่ลงตัว ต้นทุนสูงกำไรน้อยหน่อย แต่ค่อยทำไป พอเริ่มขายได้มากขึ้น ไปหาแหล่งขาหมูที่ถูกลง เพราะเราซื้อจำนวนมาก ได้รู้จักโรงเชือด ขายให้ราคาหน้าโรงเชือด หลังนี้ เริ่มมองเห็นกำไร เยอะขึ้นเรื่อย
ส่วนชื่อเสียงและคนรู้จัก เราใช้ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เริ่มมาจากคนที่มาเดินตลาดนัด และงานอีเวนต งานแฟร์ต่างๆที่เราไปร่วมออกบูท ลูกค้าที่มาเดิน เจอร้านเราและเห็นว่า ขาหมูเราขาใหญ่ กรอบน่ากิน และราคาไม่แพง เขาก็เลยพากันรีวิว ทำให้คนรู้จักเราเยอะในตอนนั้น และเราเองก็มีการโพสต์ในเพจของเราช่วยด้วย
ในส่วนของหางหมู ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ มอสบอกว่า โดนกระแสตีกลับอยู่ช่วงหนึ่ง ช่วงนั้นที่กระแสหางหมูทอดมาแรง และมีคนถ่ายของเราไป และบอกว่า ทำไมหางหมูของเราราคาแพงจัง ซึ่ง ตอนนั้น เราขายอยู่ที่ราคาหางละ 100 -150 บาท แต่ลูกค้าเอาไปเทียบกับหางหมูย่าง ที่เค้ากันในร้านคอหมูย่าง ซึ่งมันต่างกัน เพราะหางหมูทอด ต้องผ่านกระบวนการเยอะ ตั้งแต่เอาไปต้ม และเอาไปอบ ก่อนจะเอามาทอด จะได้หางหมูที่หนังกรอบ และเนื้อก็จะเยอะกว่า หางหมูย่างในร้านคอหมูย่าง ที่ขายกันทั่วไป
จุดขายรสชาติ ราคาดี ตอบโจทย์ทุกเวที
สำหรับจุดขายของร้านเรา คือ ขาหมูขาใหญ่ กรอบนอก นุ่มใน กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด ที่เป็นสูตรเฉพาะของเรา ซึ่งเราจะใช้มะนาวสด วัตถุดิบทุกอย่างต้องสดและใหม่ น้ำจิ้ม ทำแบบวันต่อวัน เมื่อมากินกับขาหมูทอดของเรา จะอร่อยได้อย่างลงตัว และขายในราคาที่ไม่แพง ขาหมูขนาด 1กิโล ถึง 2 กิโลกรัม ขายในราคาขาละ 200 ถึง 300 บาท เท่านั้น
นอกจากขาหมู และหางหมูทอดกรอบ บางงานมีเพิ่มเมนูกะเพราหมูกรอบ ด้วย เช่นน งานแฟร์ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่อยากกินขาหมู หางหมู เพราะใหญ่ไป ก็สั่งกะเพราะหมูกรอบ เราขายนักศึกษาแค่จานละ 50 บาท แต่ก็ไม่ใช่ทุกงานที่ขายกะเพราหมูกรอบ แค่บางงาน
ยอดขายปกติวันละ 3-4 หมื่นบาท งานใหญ่เกือบแสนบาทต่อวัน
สำหรับ ยอดขายหลังจากที่เจาะตลาดขายตามงานอีเวนต์ งานแฟร์ต่างๆ ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆ จริงก็ดีมาตั้งแต่ขายตลาดนัดแล้ว ปัจจุบัน ยอดขายของเรา เวลาออกร้านงานอีเวนต์ หรือ ตลาดนัดงานแฟร์ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 800-900 ขา หรือ ถ้าเป็นเงินประมาณ เกือบ 90,000 – 100,000 บาท ต่อวัน ส่วนยอดขายปกติ ถ้าขายงานแฟร์อย่างน้อยต่อวัน ก็ไม่ต่ำกว่า 30,000-40,000 บาท นอกจากงานใหญ่จริงถึงจะได้หลักแสนบาท ต่อวัน ปัจจุบันยึดงานแฟร์ ตลาดนัดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งการทำหลายสาขา ใช้การบริหารโดยครัวกลาง ทุกอย่างทำจากครัวกลางและส่งไปขายตามจุดต่างๆ
เทคนิคทอดขาหมูยังไงให้กรอบนอก นุ่มใน
ส่วนเทคนิคการทำขาหมูทอด ร้านของเรา คือ อบและทอดโดยควบคุมอุณหภูมิความร้อน เพื่อให้ขาหมูกรอบอยู่ได้นาน ผ่านมาครึ่งวัน ขาหมูของเราก็ยังกรอบอยู่ และ ที่สำคัญ คือการต้ม เราจะต้มไม่นานมาก ทำให้ด้านขาหมูเนื้อจะยังฉ่ำ และหนังกรอบ โดยเราจะทำแบบวันต่อวัน ทำใหม่ทุกวัน และขาหมูที่เราใช้ก็สดมาก เราส่งมาจากโรงเชือดคืนนั้นเลย เราจะคัดเฉพาะขาใหญ่ กระดูกเล็กเท่านั้น
ใครอยากขายไม่มีแฟรนไชส์ สอนให้ฟรี แต่ต้องรับขาหมูสดจากเรา
ในส่วนคนที่ถามเข้ามา ว่าอยากขายขาหมูทอดแบบเราบ้าง เราก็มีเปิดสอนให้ ไม่ได้ขายแฟรนไชส์ แต่จะเน้นขายเป็นตัววัตถุดิบ และน้ำจิ้ม โดยขายในราคาส่ง เพื่อให้ทุกคนไปสร้างแบรนด์ สร้างอาชีพได้ ซึ่งต้องบอกว่า เราเองก็ขายอยู่หลายที่อยู่แล้ว ถ้าเราขายแฟรนไชส์ไป ก็จะไปทับเส้นทางการขายกันเปล่า ๆ เราขายเป็นวัตถุดิบ และสอนการอาชีพให้ดีกว่า ให้เค้าไปสร้างแบรนด์กันเอง
ติดต่อ Facebook และ Tiktok ขาหมูทอดนครปฐม
โทร. 09-5376-1794
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด