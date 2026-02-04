น้ำจิ้มบายศรี จากผู้ส่งออกมา 40 ปี กับการแจ้งเกิดในไทย ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ชี้ส่งออกสดใสออเดอร์เพิ่ม แต่กระทบค่าเงินบาท

น้ำจิ้ม และแป้งทอดกรอบ สินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งดูได้จากผู้ผลิตจากประเทศไทยในกลุ่มเอสเอ็มอี มีการส่งสินค้าเหล่านี้ไปขายในต่างประเทศมานานหลายสิบปี วันนี้พามารู้จัก โรงงานผู้ผลิตและส่งออกน้ำจิ้มไก่และแป้งทอดกรอบที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี ที่อยากให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติคุณภาพระดับส่งออกกัน
จนเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา คิดว่าอยากจะทำน้ำจิ้มที่ได้รับมาตรฐานส่งออกให้กับคนไทย จนได้เป็นที่มาของน้ำจิ้มและแป้งทอดกรอบ แบรนด์บายศรี แต่การทำตลาดในประเทศซึ่งมีแบรนด์ใหญ่ครองตลาดอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ซึ่งต้องมาดูว่า แบรนด์บายศรี มีวิธีการจะบุกตลาดน้ำจิ้มในเมืองไทยอย่างไร
นางสาวอรนันท์ เกษมศานติ์ กรรมการบริหาร บริษัท บายศรี แอนด์ โค. จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำจิ้มและแป้งทอดกรอบ แบรนด์บายศรี เล่าว่า เดิมตนเองทำกิจการรับผลิตน้ำจิ้มและซอสปรุงรส ส่งออกไปยังต่างประเทศมานานกว่า 40 ปี โดยใช้ชื่อว่า "มิสเตอร์ฮัง" จนกระทั่งเล็งเห็นว่า เมื่อเรามีสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศและได้รับมาตรฐานคุณภาพส่งออก ทำไมไม่ขายให้คนไทยในประเทศ โดยที่ผ่านมาถ้าบริษัทนำแบรนด์มิสเตอร์ฮังมาจำหน่ายในประเทศ ชื่อนี้ทำให้คนไทยคิดว่าเป็นสินค้าจากประเทศจีนหรือเวียดนาม จึงได้ก่อตั้งแบรนด์ชื่อ "แบรนด์บายศรี" สื่อถึงความเรียบง่ายและเข้าถึงความเป็นไทย
ในส่วนผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ทำให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมที่รับจ้างผลิตในต่างประเทศ จะเป็นกลุ่มของน้ำจิ้มไก่ และแป้งทอดกรอบ ต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในกลุ่มซอสต่างๆ ก็จะเริ่มจากสูตรของเราเองเป็นหลัก และมีลูกค้านำสูตรมาให้ก็มีด้วย ประเทศคู่ค้าหลักที่รับจ้างผลิต ก็จะเป็นประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบตะวันออกกลาง เป็นต้น
สำหรับในส่วนสินค้าแบรนด์บายศรีที่ขายในประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มซอสปรุงรส แป้งทอดกรอบ และน้ำจิ้ม เช่น ซอสหอยนางรม ซอสต้มยำ ซอสผัดขี้เมา ซอสพริกไทยดำ น้ำปลาร้า แป้งทอดกรอบสูตรปกติและแบบปรุงรส น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มบ๊วย น้ำจิ้มซีฟูดส์
ในปัจจุบันสินค้าวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและโมเดิร์นเทรด เช่น เดอะมอลล์ วิลล่ามาร์เก็ต ฟู้ดแลนด์ และ 7-11 ฯลฯ และวางขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ง Shopee Lazada และในโซเชียลฯ เฟซบุ๊ก และ Tiktok โดยวางตำแหน่งสินค้าในกลุ่มน้ำจิ้มเกรดพรีเมียม แต่ราคาจะจับต้องได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งเกรดพรีเมียม
สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราต้องการเจาะกลุ่มตลาดกลางขึ้นไป สินค้าราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท ซึ่งความโดดเด่นของน้ำจิ้มบายศรี คือ คุณภาพความสดใหม่ของวัตถุดิบ และประสบการณ์จากการทำตลาดส่งออกมา 40 ปี การันตีว่าลูกค้าจะได้รับน้ำจิ้มที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ซึ่งการขายน้ำจิ้มเจาะตลาดพรีเมียม เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเจออุปสรรคพอสมควร เพราะมีผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ที่เป็นแบรนด์ใหญ่และเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้ว การจะไปขอส่วนแบ่งตลาดต้องใช้ระยะเวลา และต้องใช้งบประชาสัมพันธ์พอสมควร ด้วยเป็นบริษัทขนาดเล็กและมีการแข่งขันสูงในด้านการตลาด
โดยบริษัทมีแผนที่จะหันมาเปิดในกลุ่มตลาดยี่ปั้ว และซาปั้ว หรือตลาดขายส่งเพิ่ม เพื่อจะได้ขยายตลาดให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะตลาดในต่างจังหวัด ที่ผ่านมาจะขายอยู่เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญการเข้าตลาดขายส่งทำให้มีโอกาสในการเข้าไปเจาะตลาดลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม ได้มากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ หันมาทำตลาดในช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น ควบคู่กับตลาดออฟไลน์ การทำตลาดออนไลน์เหมือนกับการบุกตลาดแบบตรงถึงผู้บริโภค เหมาะกับแบรนด์น้องใหม่อย่างเรา เพราะเชื่อว่าลูกค้าได้ชิมจะต้องกลับมาซื้อซ้ำ ด้วยคุณภาพและราคา ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ ในช่วงเศรษฐกิจที่หลายคนรัดเข็มขัด แต่การทำตลาดออนไลน์ในช่วงนี้ไม่ได้ง่าย และต้องใช้งบลงทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าในอดีต
ปัญหาของการส่งออกที่ผ่านมา ไม่ใช่จำนวนออเดอร์การสั่งซื้อ เพราะออเดอร์การสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตลอด โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2568 และต้นปี 2569 ออเดอร์เข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะจากการไปร่วมออกบูธกับหน่วยงานภาครัฐ แต่มาสะดุดตรงอัตราการแลกเปลี่ยน จากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากในช่วงนี้ ทำให้สินค้าของเรามีราคาที่สูงขึ้น แต่ลูกค้าก็ยังคงต้องการให้เราขายราคาเดิม ซึ่งมีผลกระทบกับกำไรของบริษัท อยากให้ภาครัฐช่วยพยุงค่าเงินบาทให้กับมามีเสถียรภาพเหมือนเดิม เพื่อจะได้ไม่กระทบกับผู้ประกอบการด้านส่งออก SME
