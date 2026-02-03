found & found ปักธงยุทธศาสตร์ใหม่ปี 2569 ลุยเปิดรวด 4 สาขา หวังกระตุ้นยอดขาย และเพิ่มฐานลูกค้า

found & found เดินหน้าเปิดเพิ่ม 4 สาขา รับต้นปี 2569 พร้อมเร่งเปิดอีกกว่า 30 สาขาในปีนี้ ตอบรับกระแสความต้องการสินค้าความงามและสุขภาพ ตอกย้ำจุดยืนการเป็น “บิวตี้เดสติเนชันความงามญี่ปุ่น–เกาหลี เจอครบจบที่นี่” ผู้เชี่ยวชาญที่คัดสรรสินค้าญี่ปุ่น - เกาหลี กระแสดี คุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค มั่นใจด้วยการการันตีของแท้ 100%
โดย 4 สาขาแรกของปี found & found ปักหมุดในทำเลศักยภาพใจกลางเมือง 2 สาขา ได้แก่ สาขาเดอะ ปาร์ค และ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานและคนเมืองยุคใหม่ เป็นโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก ควบคู่กับการขยายสู่ย่านที่อยู่อาศัยผ่าน สาขาลิตเติ้ล วอล์ค ถนนพรานนก–พุทธมณฑล เพื่อรองรับกลุ่มครอบครัวและชุมชนโดยรอบ และคาดว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ขณะเดียวกัน found & found ยังมุ่งขยายหมุดสู่พื้นที่ท่องเที่ยว ผ่าน สาขาพีทีที สเตชั่น ปากช่องไฮเวย์ ซึ่งนับเป็น สาขาแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในพื้นที่ที่มองหาประสบการณ์ด้านความงามควบคู่กับไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า “การขยายให้ครบกว่า 50 จุดจำหน่ายที่วางไว้ในปี 2569 นับเป็นเป้าหมายหลักของการเติบโตของ found & found ในปีนี้ โดยสาขาที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในเฟสแรกนี้จะช่วยให้เข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งในส่วนของผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าในทุกช่วงวัยได้หลากหลายไลฟ์สไตล์ โดยกลยุทธ์การเลือกพื้นที่เปิดสาขาในปีนี้ มุ่งเน้นการคัดเลือกทำเลศักยภาพในรูปแบบไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ ซึ่งมีทราฟฟิกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของ found & found ที่สอดคล้องกับแบรนด์ และรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ found & found เป็นจุดหมายด้านความงามที่ลูกค้าสามารถแวะเข้าถึงได้ง่ายในทุกจังหวะของการใช้ชีวิต”
ทั้งนี้ found & found ยังคงมุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ความงามแบบครบทุกหมวด ตั้งแต่สกินแคร์ เมคอัพ ไปจนถึงไอเทมดูแลตัวเองที่กำลังเป็นเทรนด์อย่างพิถีพิถัน มาส่งตรงถึงมือลูกค้า พร้อมเตรียมแนะนำ ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ช่วงต้นปี 2569 จากแบรนด์ดังมาแรง รวมถึงสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจากญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อเติมเต็มประสบการณ์บิวตี้และไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษฉลองการเปิดร้านในแต่ละสาขา โดยลูกค้าสามารถเลือกช้อปได้ทั้งที่ร้าน found & found ทุกสาขา หรือช้อปออนไลน์ผ่าน GrabMart, LINE MAN Mart, Shopee, Lazada และ TikTok Shop ได้อย่างสะดวกสบาย เพียงคลิก https://foundnfound.click/bn1
