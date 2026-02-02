CIBA DPU ผนึก กรมพัฒน์ฯ แข่งทักษะธุรกิจ นักเรียน-นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

CIBA DPU ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการแข่งขันชิง 5 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีการศึกษา 2568 เปิดเวทีพัฒนาทักษะธุรกิจ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ให้นักเรียน–นักศึกษากว่า 100 สถาบันทั่วประเทศ มุ่งสร้างประสบการณ์จริง เสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่โลกธุรกิจและการทำงานในอนาคต
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2568 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ DPU คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ DPU
ดร.ดาริกา กล่าวว่า การจัดเวทีการแข่งขันครั้งนี้สะท้อนถึงนโยบายของ DPU ที่ต้องการหล่อหลอมทักษะ ความคิดเชิงวิพากษ์ การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจเชิงธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในนามของ DPU ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาตนเองต่อไป
นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ DPU ในการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแข่งขันในเวทีระดับประเทศและระดับสากลได้ การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการประชันความรู้ แต่ยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในโลกเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ขอให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวทีการแข่งขันนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป
อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) DPU กล่าวว่า การจัดโครงการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดจัดการแข่งขัน 4 โครงการต่อเนื่องกัน ดังนี้ โครงการแข่งขัน “เกมจำลองบริหารธุรกิจนวัตกรรมและความยั่งยืน” ครั้งที่ 4 โครงการแข่งขัน “โมเดลธุรกิจและการสร้างแบรนด์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ครั้งที่ 2 โครงการแข่งขัน “เทรดหุ้นจำลอง GenZ Biz-Investor สู่โลกลงทุนเรียนรู้ตลาดหุ้นจริง กับ App เทรดของคน GenZ” ครั้งที่ 3 และโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2569 ตามลำดับ โดยมีสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 106 สถาบัน ผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 981 คน
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านธุรกิจ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองทางธุรกิจและการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเชิงระบบ และสร้างเวทีการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจและภาครัฐ กิจกรรมการแข่งขันเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน การตลาด การเงิน การบัญชี และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อแก้ไขโจทย์ธุรกิจในโลกความเป็นจริง
“การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับมากกว่ารางวัล คือ ได้ฝึกสติ สมาธิ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญต่อการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต และขอขอบคุณครู ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดย CIBA ตั้งใจจะสานต่อกิจกรรมนี้ให้ยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะก้าวสู่ระดับอุดมศึกษาและโลกการทำงาน” คณบดี CIBA กล่าว
ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขัน “เกมจำลองบริหารธุรกิจนวัตกรรมและความยั่งยืน” ครั้งที่ 4 และ โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 11 ทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดี DPU รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองชนะเลิศอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลจากคณบดี CIBA DPU และ รองชนะเลิศอันดับ 4 รับเกียรติบัตร
โครงการแข่งขัน “โมเดลธุรกิจและการสร้างแบรนด์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ครั้งที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดี DPU รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รองชนะเลิศอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลจากคณบดี CIBA รองชนะเลิศอันดับ 4 รับเกียรติบัตร
โครงการแข่งขัน “เทรดหุ้นจำลอง GenZ Biz-Investor สู่โลกลงทุนเรียนรู้ตลาดหุ้นจริง กับ App เทรดของคน GenZ” ครั้งที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดี DPU รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ รองชนะเลิศอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ในทุกประเภทการแข่งขัน ยังได้รับทุนการศึกษา 100%, 50% และ 25% ตามลำดับ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 2 ปี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ CIBA DPU ตลอดหลักสูตร โดยทีมที่ได้รับรางวัลทุกระดับในทุกประเภทการแข่งขัน ยังได้รับเงินสดเป็นรางวัลอีกด้วย
ผลการแข่งขัน โครงการแข่งขัน “เกมจำลองบริหารธุรกิจนวัตกรรมและความยั่งยืน” ครั้งที่ 4 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม TECH COM SA โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม First Maninmangkorn of Thailand โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม power puff girl โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Yakkinteenkai โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และ รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม Study Wars วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, ทีม Charlee kirk โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และทีม SATU2 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โครงการแข่งขัน “โมเดลธุรกิจและการสร้างแบรนด์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม เอสอาร์มาเอามง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Triamtogreen โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม E-Tech Future วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมหม่ำเท่งโหน่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม First Maninmangkorn of Thailand โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ทีม Srvc Marketing2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และทีม Sustain Nut วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
โครงการแข่งขัน “เทรดหุ้นจำลอง GenZ Biz-Investor สู่โลกลงทุนเรียนรู้ตลาดหุ้นจริง กับ App เทรดของคน GenZ” ครั้งที่ 3 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม TKC.NewGen วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Whales โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Value investor lover โรงเรียนธัญบุรี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม 3 Baht Investment วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
และโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 11 ผลการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม E-tech 001 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม E-tech 003 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม สหะพาณิชย์ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม MPTT วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี, ทีม Acc@wice วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง, ทีม PBPVC1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี, ทีม E-tech 002 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ ทีม TTG Acc. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ผลการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม GP ACCOUNTING 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมคนจริงโอวัลตินละลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมวิษณุกรรม No.1 เจ๋ง จ๋อ V.1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม PBA_CISAT_RMUTL วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม UTTVC Accounting Star 01 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์, ทีม อี.เทค ทีม 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค), ทีม BNCC 04 วิทยาลัยพณิชยการบางนา, ทีม Sage วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และทีม วอศ.ชุมพร (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร