เปิดพื้นที่คลัง Chinatown – ทรงวาด โชว์3D Scanning ฝีมือคนไทย เทคโนโลยีเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยไปตลอดกาล

SIAMJNK ผู้บริหารคลังสินค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ “The First Boutique Warehouse in Thailand” ใจกลาง CBD ร่วมกับ ทีมสร้างสรรค์จากคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ศักยภาพเทคโนโลยี 3D Scanning ผ่านนิทรรศการ Cloud of Memories ในเทศกาล Bangkok Design Week 2026 โดยเปิดพื้นที่คลัง Chinatown – ทรงวาด บอกเล่าความทรงจำที่ยังมีชีวิตด้วยเทคโนโลยี Data Collection เทคโนโลยีระดับสากลเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ รักษาอัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางมิติการเปลี่ยนผ่าน
SIAMJNK ร่วม สถาปัตย์ มธ. โชว์ Cloud of Memories
นายธิติ คัณธามานนท์ ประธานบริหาร SIAMJNK Group เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการได้รับโอกาสจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเทคโนโลยี 3D Scanning ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Twin เพื่อการอนุรักษ์ใน คลังสินค้าในพื้นที่โครงการ Chinatown – ทรงวาด ของ SIAMJNK ซึ่งข้อมูลที่ได้มีความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าใจกลางเมืองเก่าของ SIAMJNK นับเป็นความท้าทาย เพราะไม่ใช่เพียงการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ แต่ SIAMJNK ยังต้องการให้ชุมชนดั้งเดิมสามารถอยู่ร่วมกับระบบโลจิสติกส์ ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาภาพเมืองเก่าให้เติบโต ร่วมสมัยโดยไม่สูญเสียตัวตน
หลังจากได้ Data Collection ของอาคารพาณิชย์ย่านทรงวาดแล้ว ทีมทำงานนำโดย ผศ.ดร.พฤฒิพร ลพเกิดและผศ.ดร.ชาวี บุษยรัตน์ และคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดทำโครงการ Cloud of Memories เพื่อออกแบบนิทรรศการด้วยข้อมูลทางกายภาพในรูปแบบ ดิจิทัล หรือ Digital twin นำมาเล่าเรื่องผ่านนิทรรศการรูปแบบ Interactive Installation และ Projection Mapping
ทั้งนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ร่วม Immersive โดยร่วมจัดแสดงในเทศกาล Bangkok Design Week 2026 บนพื้นที่เก็บข้อมูลจริงคืออาคารเลขที่ 301 ถนนทรงวาด ในขณะเดียวกันกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจด้าน ESG ของ SIAMJNK ในการสนับสนุนภาคการศึกษา ประชาชน และสังคมให้มีพื้นที่เพื่อการแสดงออกผลงานที่สร้างสรรค์มีคุณค่าต่อสังคมที่ SIAMJNK ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด
3D Point Cloud ต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ทางด้าน ผศ.ดร.ชาวี บุษยรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ Cloud of Memories ผู้ชำนาญการพิเศษด้าน Information Technology in Architecture ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เทคโนโลยี 3D Scanning ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบ 3D Point Cloud ในระดับปริญญาตรีที่เรียนรู้ระดับพื้นฐานและระดับขั้นสูงในระดับปริญญาโท ให้มีความสามารถนำไปใช้ต่อยอดในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่นในการออกแบบเครื่องประดับ อัญมณีที่มีขนาดเล็ก,อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการวินิจฉัยการรักษา หรือการผ่าตัด ,การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่า,หรือการเก็บข้อมูลทางโบราณคดีก็นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการเก็บโครงสร้าง ข้อมูลเพื่อการบูรณะได้ หรือใน eSport ก็สามารถนำไปใช้ในการออกแบบเกมส์
“ ยกตัวอย่างการเก็บข้อมูลโครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมเก่าในมหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส ถือเป็นอาคารเก่าที่มีการเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3D Scanning มากที่สุดในโลกโดยมีการนำไปสร้างเป็นฉากใน eSport ในหลายเวอร์ชั่นจำลองให้ผู้เล่น กระโดดข้ามไปมาภายในมหาวิหารได้อย่างตื่นตาตื่นใจ ที่สำคัญเป็นข้อมูลทางกายภาพนี้สามารถใช้ในการอนุรักษ์ซ่อมแซมมหาวิหารให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง โดยทีมสร้างสรรค์คาดหวังว่าการนำเสนอนิทรรศการครั้งนี้จะช่วยส่งต่อการรับรู้ถึงเทคโนโลยี 3D Scanning ให้มีความแพร่หลายขึ้นเพื่อต่อยอดในหลากหลายอุตสาหกรรม เชื่อว่าจะมีประชาชนทั่วไป กลุ่มดีไซน์เนอร์ สถาปนิก นักออกแบบสร้างสรรค์ กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และนักท่องเที่ยว สามารถเข้ามารับแรงบันดาลใจในการชมนิทรรศการครั้งนี้ได้แน่นอน”
โดยทีมนักสร้างสรรค์ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นายธีรวัจน์ คงสินวิทย์,น.ส.ณิชารีย์ เบี้ยวศิริ,นายสเมธัน อัศวพิภพ,น.ส.ปัณฑิตา ขุนเพชร,นายสุทธินัย ไกรพัฒนพงศ์,นายสรวิชญ์ เขตสมุทร และนายไชยพศ ทันเขิม
ไฮไลท์นิทรรศการ Bangkok Design Week 2026
สำหรับไฮไลท์นิทรรศการ Cloud of Memories ที่จะร่วมจัดในระหว่างเทศกาล Bangkok Design Week 2026 นั้นอยู่ที่การนำข้อมูลทางกายภาพที่ไว้ในรูปแบบดิจิทัลจาก 3D Scanning มาเล่าเป็นนิทรรศการรูปแบบ Interaction เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ร่วม Immersive โดยแบ่งพื้นที่การเล่าเรื่อง เป็น 4 โซน ต้อนรับผู้ชมด้วยโถงทางเข้าหลัก ที่จะบอกเล่าความเติบโตของ SIAMJNK ผ่าน 3 Generation ที่ได้เริ่มต้น ก่อร่าง เติบโต และคงอยู่ กับย่าน Chinatown – ทรงวาด
เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ทรงวาด ของ SIAMJNK เป็น Boutique Last Mile Logistics Hub ใจกลางเมืองเก่า เป็นพื้นที่ที่พร้อมทำหน้าที่ทั้ง คลังสินค้าในเมือง เป็น Show room เป็นย่าน Creative Space ไล่เรื่อยมาที่โถงต้อนรับ ที่จำลองวิถีชีวิตคนทรงวาดเมื่อราว 50 ปีที่ผ่านมา จากนั้นจะผ่านโถงบันไดที่ยังคงให้กลิ่นอายของวันวานได้อย่างคลาสสิค ภายในอาคารชั้น 2 จะเล่าเรื่องราวผ่านเทคนิค Projection Mapping ตลอดเส้นทางให้ผู้ชมมีประสบการณ์ร่วมกับ Point Cloud จากการสแกนอาคาร ปิดจบด้วยการจัดแสดง VR วิถีชีวิตของชาวทรงวาด นิทรรศการนี้มีเป้าหมายที่จะนำเสนอเรื่องราวของทรงวาดจะเป็น Last – Mile สำหรับย่าน Chinatown – ตลาดน้อยด้วยมาตรฐานคลังสินค้ายุคใหม่ในที่สุด
สะท้อนสถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคตของ กรุงเทพฯ ในมุมใหม่
สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์ทั้ง ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้ธีม DESIGN S/O/S เป็นการประกาศศักดาแห่ง “การออกแบบ” ในฐานะเครื่องมือและพลังที่จะช่วย “ทำ/ให้/รอด” S – Secure Domestic ออกแบบทำ ผลักดันสู่มาตรฐานใหม่ ปลุกกระแสตลาดในประเทศ O – Outreach Opportunities ออกแบบให้ สร้างโอกาสใหม่
โดย เชื่อมความร่วมมือ บุกเวทีโลก S – Sustainable Future ออกแบบรอด ค้นหาทางรอดใหม่ให้วันข้างหน้า พร้อมรับมือทุกความท้าทาย ออกแบบไม่ใช่แค่เพื่อวงการออกแบบ แต่เพื่อทุกคนที่ต้องรอด เพื่อธุรกิจที่ต้องรุ่ง เพื่อเมืองที่ไม่ทอดทิ้งใคร และเพื่อโลกที่ยั่งยืนกว่าเดิม โดยมีแนวคิดหลักครอบคลุมทั้งสามมิติ ได้แก่ อยู่ดี (City & Living) กินดี (Well-Being & Gastronomy) และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business)
อนึ่งเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 60 หน่วยงาน รวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี ด้วยจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ กว่า 1,750,000 คน และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 1,368,000,000 บาท