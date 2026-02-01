เล่าขานตำนาน “ขุนอุทัยประสิทธิ์” แพทย์หลวงประจำตัว “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์” สู่ผลิตภัณฑ์ตำรับยาโบราณหมอลูกอินทร์

หลายคนที่หลงไหลการใช้ตำรับยาแพทย์แผนไทย หรือ ชื่นชอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย หนึ่งในนั้น ที่หลายคนรู้จักกันดี คือ ตำรับยาสมุนไพรแพทย์แผนโบราณ “หมอลูกอินทร์” โดยเฉพาะยาหอมหมอลูกอินทร์ ซึ่งวันนี้ มีเรื่องราว ผลิตภัณฑ์ หมอลูกอินทร์ มาบอกเล่าให้หลายคนได้รู้จัก
นายถวัลย์ บุญภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เล่าถึงที่มาของ อุทัยประสิทธิ์ ว่า เริ่มต้นมาจาก ท่านขุนอุทัยประสิทธิ์ (นายบุญ บุญภักดี) ซึ่งเป็นปู่ ของ “คุณถวัลย์” จุดเริ่มต้นของอุทัยประสิทธิ์ ยุคแรก โดยท่านเป็นแพทย์หลวงประจำจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นแพทย์หลวงประจำตัวของ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องมาจากท่านมีความรู้และศึกษามาทางด้านตำรับแผนไทยโบราณ และได้คิดค้นสูตรตำรับยาโบราณ ที่ช่วยรักษาผู้คนในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอื่นๆ จนเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และด้วยความสามารถดังกล่าว ทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ได้ตั้งให้ท่านเป็นหมอประจำพระองค์ และทำงานดูแล คนในครอบครัว และข้าราชบริพาล ในที่ประทับ
จนกระทั่ง ต่อมาในรุ่นที่ 2 หมอลูกอินทร์ (นายธีระ บุญภักดี ) เป็น รุ่นลูกของขุนอุทัยประสิทธิ์ หมอลูกอินทร์ได้สืบทอดการเป็นแพทย์แผนไทย ต่อจาก ขุนอุทัยประสิทธิ์ โดยได้ไปเรียนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์แผนโบราณ สาขาเวชกรรม ปี 2483 และสาขาเภสัชกรรม ปี 2493 และในปี 2540 ได้รับเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทย
หลังจากหมอลูกอินทร์ ได้เสียชีวิตลง ทางคุณถวัลย์ ทายาทรุ่นที่ 3 เข้ามาดำเนินกิจการต่อ โดยคุณถวัลย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ในปี 2544 สาขาเวชกรรม และเภสัชกรรม และด้วยความที่คุณถวัลย์ ต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานตำรับยาสมุนไพรแพทย์แผนไทย ให้คนรุ่นใหม่ ยอมรับตำรับยาสมุนไพรไทย จึงได้เปิดโรงงานผลิตยาสมุนไพร ตำรับหมอลูกอินทร์ขึ้นมา ตั้งแต่ปี 2544 ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมอลูกอินทร์ เป็นตำรับยาแพทย์แผนไทย ที่ ท่านขุนประสิทธิ์ คิดค้นสูตรตำรับยาโบราณ และรักษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ยาบำรุงร่างกายชาย ยาสตรีหมอลูกอินทร์ ยาบำรุงหมอลูกอินทร์ และยาหอมหมอลูกอินทร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อ และทำให้คนรู้จักหมอลูกอินทร์
โดยผลิตภัณฑ์ อุทัยประสิทธิ์ จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก คือ ชนิดแรกสมุนไพรบรรจุแคปซูล ไม่ได้เป็นตำรับยา มี 2 ชนิด คือ ฟ้าทะลายโจร และ ขมิ้นชัน ส่วนแบบที่สอง เป็นผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียน ตำรับยาแผนโบราณ ที่เป็นสูตรคิดค้นและตกทอดมาตั้งแต่ ท่านขุนอุทัยประสิทธิ์ ยาบำรุงร่างกาย ชายและยาสตรี และสูตรตำรับยา รักษาอาการเฉพาะ เช่น อาการที่เกิดจากกรดไหลย้อน หรือ โรคกระเพาะ เป็นต้น
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาหมอลูกอินทร์ มีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน และร้านขายยาแพทย์แผนไทย ทั่วประเทศ รวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเวบไซต์ อุทัยประสิทธิ์ และจำหน่ายผ่านร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มนี้จะขายได้เฉพาะ สมุนไพรบรรจุแคปซูล หรือ ยาหอม ฯลฯ ส่วนยาชนิดอื่นๆ เนื่องจาก ตอนหลังกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การจ่ายยาสมุนไพร ก็จะต้องมีเภสัชกรสั่งจ่าย ทำให้ต้องขายผ่านร้านขายยา เป็นต้น
คุณถวัลย์ กล่าวถึง ปัญหาของผลิตตำรับยาแผนโบราณ ว่า มีปัญหาเรื่องการผลิตที่ต้องได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อทำโรงงานได้มาตรฐาน GMP ที่ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง แต่ถ้าทำได้ จะดี เพราะช่วยในเรื่องขอการทำตลาดในต่างประเทศในอนาคต และการผลิตตำรับยาสมุนไพรโบราณ ยังมีปัญหาต้องนำเข้าตัวสมุนไพ ไม้ยืนต้น จากต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะประเทศไทยเองเราไม่มีไม้ยืนต้น ที่ใช้ทำตำรับยา ต้องนำเข้ามาจาก พม่า ลาว หรือ แม้แต่กัมพูชา ซึ่งหลังๆนำเข้ายากขึ้น จากปัญหาชายแดน
ติดต่อ www.uthaiprasit.com
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด