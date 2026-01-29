DITP เปิดตัว “โครงการ Thai Food Thai Farm” ปั้นผู้ประกอบการเกษตร–อาหารไทย ผงาดเวทีโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดสัมมนา “โครงการ Thai Food Thai Farm : ผลผลิตโดนใจ ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารไทย กว่า 50 ราย เข้ารับการอบรมเสริมองค์ความรู้เข้มข้น พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง วันที่ 29 - 30 มกราคม 2569 ณ อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เน้นการทำการตลาดด้วยช่องทางออนไลน์ยุคใหม่ การสร้างแบรนด์ และวิธีการนำเสนอสินค้าให้สามารถผลักดันยอดขายและสร้างโอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารไทย ตลอดจนกิจกรรมเวิร์กชอบที่ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ และนำไปใช้ต่อยอดกับธุรกิจส่งออกได้จริง
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ โครงการ Thai Food Thai Farm เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการขยายโอกาสทางการค้า ให้กับสินค้าเกษตร และอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การยกระดับสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงตลาดโลก” ซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าไทยแล้ว ยังเป็นโครงการที่ช่วยในการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการเสวนา การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติจริงของผู้ประกอบการผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ และการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม”
สำหรับผู้ประกอบการที่พลาดกิจกรรมโครงการ “Thai Food Thai Farm : ผลผลิตโดนใจ ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ” ในครั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งในรอบภูมิภาค ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23–24 เมษายน 2569 ณ โรงแรม Avani จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)