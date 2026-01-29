“โคโค่ เฟรส” สวนมะพร้าวดำเนินสะดวก ดาวรุ่งเชลฟ์เซเว่นฯ ยอดขายกว่า 2,000 ลูกต่อวัน ด้วย แพ็กเกจเปิดง่าย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารและผลไม้พร้อมทาน (Ready to Eat) เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หนึ่งในโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร คือการทำอย่างไรให้ “ผลผลิตทางการเกษตรไทย” สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่ได้ โดยไม่ทิ้งคุณค่าเดิมของเกษตรกรต้นน้ำ
สำหรับ โคโค่ เฟรส (COCO FRESH) แบรนด์ SME มะพร้าวน้ำหอมพร้อมทานจากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คือหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนความสำเร็จในการปรับตัว พัฒนาสินค้า สร้างมาตรฐาน ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จนเติบโตได้จริงในระบบค้าปลีกสมัยใหม่ พร้อมทั้งยังได้ช่วยเกษตรกรมะพร้าว ด้วยการนำสินค้าเข้าสู่เซเว่น อีเลฟเว่น ถึงวันละกว่า 2,000 ลูก
พลิกโฉมมะพร้าวจากสวน...สู่การปรับใหม่เพื่อคนไทย
นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคโค่ เฟรช (สยาม) จำกัด ผู้ผลิตมะพร้าวพร้อมทานแบรนด์ โคโค่ เฟรส (COCO FRESH) เล่าว่า เขาเติบโตมากับสวนมะพร้าวของครอบครัว และมองเห็น Pain Point สำคัญของผู้บริโภค คือ “มะพร้าวดีต่อสุขภาพ แต่กินยาก” จึงตั้งคำถามว่า จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงมะพร้าวได้ง่าย แบบไม่ต้องมาปอกหรือเฉาะ โดยไม่เสียคุณค่าทางธรรมชาติจุดเปลี่ยนสำคัญของ โคโค่ เฟรส (COCO FRESH) คือการตัดสินใจหันมาทำตลาดในประเทศอย่างจริงจัง หลังจากเคยพัฒนามะพร้าวพร้อมทานเพื่อการส่งออกมาก่อน โดยธานีเล่าว่า การกลับมามองตลาดไทยทำให้ต้อง “คิดใหม่ทั้งระบบ” ตั้งแต่ราคา ต้นทุน ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภค
เมื่อกว่า 20 ปีก่อน มะพร้าวพร้อมทานในเวอร์ชันแรก ของ โคโค่ เฟรส (COCO FRESH) ถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์เปิดฝาในตัว มีฟันเลื่อยและกลไกให้ผู้บริโภคหมุนเปิดเอง และมีช้อนพลาสติกให้ เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศที่ต้องการความสะดวก แต่เมื่อหันมาทำตลาดในประเทศ ทีมงานกลับพบว่า ผู้บริโภคไทยคุ้นชินกับมะพร้าวอยู่แล้ว และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ราคา” ถ้าใส่อุปกรณ์เปิดแบบเดิม ต้นทุนจะสูงเกินไป เพราะคนไทยต้องการความสด กินง่าย และราคาจับต้องได้
เมื่อมาร่วมงานกับทีมงานเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้รับคำแนะนำใหม่ๆ เกิดการพัฒนา ปรับลดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น จนออกมาเป็น เวอร์ชันที่เหมาะกับตลาดไทย มากที่สุด ทั้งการทำรอยเปิดที่ชัดเจนบนลูกมะพร้าว การใช้อุปกรณ์เสริมที่เรียบง่าย แต่ใช้งานได้จริงกว่า จากคำแนะนำนี้เอง ทำให้เกิดการพัฒนาเป็น มะพร้าวพร้อมทานแบบตั้งได้ รองก้นด้วยถ้วยพลาสติก พร้อมช้อนสแตนเลส ที่ใช้งานง่าย ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมะพร้าวพร้อมทาน โคโค่ เฟรส (COCO FRESH) ในวันนี้
ธานีเปิดเผยว่า เส้นทางการยกระดับมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทาน คือความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุนและขยายกำลังการผลิตให้ทันสมัย การร่วมเติบโตกับ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจาก “มะพร้าวที่ต้องเฉาะ” สู่ “มะพร้าวที่เปิด และทานได้สะดวกด้วยช้อนสแตนเลส” คือภาพสะท้อนของการทำงานร่วมกันระหว่าง SME ไทยและเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ช่วยกันยกระดับผลไม้พื้นบ้านให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริงเติบโตในยุค Ready to Eat ส่งเซเว่นฯ 2,000 กว่าลูกต่อวัน
ปัจจุบัน โรงแพ็กของ โคโค่ เฟรส รับมะพร้าวจากล้งของแตงโม-น.ส.วิภาวรรณ รุ่งรัศมี ในจังหวัดราชบุรี เฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 ลูก ตัวเลขดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนเพียงกำลังการผลิต แต่หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นทุกวันของเกษตรกร แรงงานในล้ง และพนักงานในโรงแพ็ก ที่ร่วมกันขับเคลื่อนมะพร้าวไทยให้กลายเป็นผลไม้พร้อมทานบนเชลฟ์ เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ สอดคล้องกับพันธกิจของธานีที่ไม่ใช่ขายแค่สินค้า…แต่ต้อง เชื่อมเกษตรกร–อุตสาหกรรม–ผู้บริโภค ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ปัจจุบันจำหน่ายมะพร้าวพร้อมทานในร้านเซเว่นฯ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมต้มเผาพร้อมทาน ซึ่งครอบคลุมกว่า 10,000 สาขา และ มะพร้าวน้ำหอมสดพร้อมทาน ที่วางจำหน่ายกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ
“ซีพี ออลล์ ไม่ได้เป็นเพียงช่องทางจำหน่าย แต่ทำหน้าที่เป็น พาร์ทเนอร์ ที่ช่วยให้แบรนด์พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับผู้บริโภคยุคใหม่ ตั้งแต่แพ็กเกจ การจัดการความสด ไปจนถึงการวางสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัน การเข้ามาเป็นคู่ค้ากับเซเว่นฯ จึงถือเป็นจุดสำคัญที่ทำให้โคโค่ เฟรส กลับมาปังในยุค Ready to Eat อย่างแท้จริง” นายธานีกล่าวเสริม
เบื้องหลังมะพร้าวพร้อมทาน โคโค่ เฟรส ทุกลูก มาจากเครือข่ายเกษตรกร น้องแตงโม เกษตรกรและเจ้าของล้งมะพร้าวรุ่นใหม่ วัย 31 ปี จากจังหวัดราชบุรี ทำหน้าที่รวบรวม คัดเลือก และแปรรูปมะพร้าวจากสวนในชุมชน ไม่ได้เป็นเพียงชาวสวนทั่วไป แต่เป็นผู้สร้าง ล้งมะพร้าวในชุมชน ที่ดูแลกระบวนการตั้งแต่การรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรรายย่อย ไปจนถึงการแปรรูปขั้นต้นก่อนเข้าสู่โรงแพ็ก
ทุกขั้นตอนถูกควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด โดยมะพร้าวที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูก เฉลี่ย 10 ซม. ตามสเปกที่กำหนด ก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงแพ็กโคโค่ เฟรส เพื่อแปรรูปเป็นมะพร้าวพร้อมทานสำหรับวางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กระบวนการนี้ไม่เพียงยกระดับคุณภาพสินค้า แต่ยังเป็นการ สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้คนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันล้งมะพร้าวของน้องแตงโม สามารถรวบรวมมะพร้าวจากเกษตรกรกว่า 40 ราย ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกราว 1,300 ไร่ โดยจัดส่งให้โรงแพ็ก โคโค่ เฟรส เฉลี่ยวันละ 3000 ลูก “ได้เห็นมะพร้าวจากสวนของเรา เข้าไปอยู่ในร้านเซเว่นฯ คือความภูมิใจ เพราะไม่ใช่แค่ผลผลิต แต่คือสินค้าที่มีคุณค่าไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แต่ยังสะท้อนการทำงานร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ที่สามารถยกระดับอาชีพเกษตรให้มีอนาคตและความยั่งยืนได้จริง” น้องแตงโมกล่าว
การส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ กลยุทธ์ 3 ให้ ของโครงการ ได้แก่ ให้ช่องทางจำหน่าย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย