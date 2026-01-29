ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกร ผ่านแนวคิด ปลูกข้าววิถีใหม่ มีทุนให้ จาก ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการ Thai Rice GCF

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก และมีบทบาทสําคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรกว่า 3.5
พันล้านคนทัวโลกทีบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจําวัน โดยการปลูกข้าวในประเทศไทยใช้พื้นที่เกษตรกรรม
มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ โดยคาดว่าการปลูกข้าวนั้นมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรมถึง
51% หรือประมาณ 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในประเทศ การปลูกข้าวโดยวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ต้องใช้นํ้าในปริมาณมาก และวิธีการขังนํ้าในนาข้าวก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สามารถก่อ
ภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 28 เท่า
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศทีมีความเปราะบางต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอีก 30 ปีข้างหน้า การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศนํามาซึ่งภัยแล้งและนํ้าท่วม ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลผลิตข้าว ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียผลผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ วิถีชีวิตและการดํารงชีพของเกษตรกร
การเปลียนผ่านจากการทํานาข้าวแบบดังเดิมไปสู่การทํานาข้าวทีเท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ (climate-smart
agriculture) จึงเป็นเรื่องจําเป็น โดยเกษตรกรและผู้ให้บริการทางการเกษตร จําเป็นต้องได้รับแรงจูงใจและ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ เกษตรกรยอมรับและปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาไปสู่การทํานาทีเท่า
ทันต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง “มาตราการการสนับสนุนทางด้านการเงิน (Financial Mechanism)” จะเป็น
แรงจูงใจทีสําคัญให้เกษตรกรยอมรับแนวทางการผลิตนี้และนําไปปฏิบัติใช้จริง
ทั้งนี ทุกภาคส่วนในตลาดไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ให้บริการทางการเกษตร ผู้รับซื้อข้าว ผู้ค้า ผู้ซื้อ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค ต่างมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกัน การอํานวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้
เกิดการปรับเปลียนตลาดไปสู่ระบบการทํานาทีเท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ
โอกาสนี ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงได้จัดทำแผน ปลูกข้าววิถีใหม่ มีทุนให้ จาก ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการ Thai Rice GCF เพือรับฟังข้อมูลโครงการเพิมศักยภาพการปลูกข้าวทีเท่าทันต่อภูมิอากาศ (Thai Rice: Strengthening Climate-Smart Rice Farming) ทีมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลียนแนวทางการปลูกข้าวในประเทศไทยให้เข้าสู่วิถีการปลูกข้าวทีปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงและมีความเท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ โดยการนําเทคโนโลยีทีเท่าทันต่อภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) มาปรับใช้
ผู้สนใจ สามารถ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน