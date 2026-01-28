(ชมคลิป) การตลาดแบบดาวกระจายก่อนจะพบ “ทำเล” ที่ใช่ ตาวา โรตีชาชัก ช่วงพีค ๆ 3 หมื่น/วัน จากเกือบติดลบ!

“ตาวาเป็นร้านโรตีที่มี ‘ชาชัก’ ด้วยเป็นซิกเนเจอร์เราจะมีน้ำต่าง ๆ เยอะเลยแต่ว่าชาชักเนี่ยจะเป็น ชาที่นำเข้ามาจากทางใต้และก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าคนที่ดื่มชาก็จะรู้ว่า มันเข้มข้นมากอย่างโรตีก็จะมีรสกลมกล่อม ซิกเนเจอร์ของตาวาก็จะมี ‘โรตีจิ๋ว’
โรตีเล็ก ๆ น่ารัก เราจะปั้นสดทุกเมนูทุกคำเลย และก็ทอดกรอบนอกนุ่มใน ความแตกต่างจากเจ้าอื่นน่าจะเป็นความที่เราใส่ใจ
กับรสชาติทุกเมนูที่ออกไป เรารับประกันได้เลยว่ามันอร่อยและก็ถูกปากทุกคนแน่นอน” พนัชกร ชัยชะนาญ หรือ คุณต้อย เจ้าของร้าน “ตาวา” โรตีชาชัก แบรนด์น้องใหม่ที่เรียกได้ว่าค่อย ๆ สร้างเนื้อสร้างตัวมาอย่างเงียบ ๆ แต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับไม่ธรรมดาเลย! จากมนุษย์เงินเดือนผู้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนมาทั้งชีวิต ช่างกราฟิกดีไซน์ แต่อยู่ ๆ ตัดสินใจลาออกมาทำธุรกิจเพียงเพราะคิดว่า อยากเสาะหาวิถีชีวิตใหม่หลีกหนีความจำเจตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีหลังเรียนจบมา แต่ทว่าเส้นทางใหม่ที่เริ่มต้นจากความไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจมาก่อนเลยหรือจะราบรื่นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบให้เดินไปอย่างง่าย ๆ ไม่มีทาง! ซึ่งก่อนที่จะมาลงตัวกันได้กับแบรนด์ “ตาวา” โรตีชาชักเจ้าตัวเล่าให้ฟังอีกว่า เราชอบทานโรตีอยู่แล้ว ก็เลยได้สูตรมาและก็เราปรับปรุงสูตรของเรามาเรื่อย ๆ แล้วก็ลองเปิดร้านเลย จากความไม่พร้อมเนี่ยละออกมาจากงานด้วยความไม่พร้อม และก็พยายามทำให้มันดีขึ้นจนเราเอาล่ะ เราจะเริ่มทำ“รู้จักแฟรนไชส์แบรนด์หนึ่งค่ะและก็เจอวิกฤต เปิดร้านได้ประมาณ 3-4 เดือนเจอวิกฤตใหญ่เลย วิกฤตโควิดฯ ค่ะ ซึ่งรายได้ที่มีอยู่เนี่ยก็ลดลงฮวบเลย! ลงทุนตอนแรกก็ค่อนข้างเยอะค่ะ ก็หลักแสนเหมือนกัน เป็นเงินเก็บเราเองด้วย กู้ด้วย ของญาติด้วยอย่างเงี้ยมาลงทุนเพราะว่าเรา เงินเยอะสำหรับเราแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปทาง เราก็ต้องย้อนไปไม่ได้แล้วก็ต้องวิ่งไปข้างหน้า แล้วตอนนั้นโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง Delivery เพิ่งเริ่มพวกไลน์แมนอะไรเงี้ยค่ะ เพิ่งเข้ามาและก็เป็นลมหายใจ ต่อลมหายใจเราไปได้อีกนิดหนึ่ง แล้วเราก็มาคิดว่า ต้องกระจายแล้วล่ะ เป็นดาวกระจายแต่ว่าเราก็ต้องมี “พื้นที่” ของเราเอง ที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ ก็เลยกลายเป็น “ตาวา” เพื่อที่จะไปซอกซอยตามที่ต่าง ๆ ได้ อย่างตลาดนัดเราก็ไป อีเว้นต์ไหนที่น่าสนใจเราก็ไป เราไปหมดเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรเงี้ยค่ะ ก็มาพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ
กว่าจะมาลงตัวกับ “ทำเล” ที่ใช่!
จากทำเลค้าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ ๆ อยู่ในละแวกคลอง 2 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี(บ้านเกิด) พี่ต้อยเล่าให้ฟังว่า เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่าย เข้าถึงความอร่อยที่เราอยากจะสื่อให้ลูกค้าว่าของเราอร่อยนะ ถ้าอยู่จุดเดิมใช่ไหมคะลูกค้าที่เขาไม่ได้มาในโซนนี้ก็ไม่ได้กินของอร่อย ดังนั้นเราก็เลยจะออกไปแจกความอร่อย(หัวเราะ)“แล้วก็พอเราไปใช่ไหมคะงานก็ไม่ได้ไปได้ทุกงานนะคะ ก็ต้องเลือกด้วยบางงานก็ไม่ได้เหมาะกับเรา อย่างโรตีมันต้องใช้เวลาในการทำใช่ไหมคะ อย่างลูกค้าที่เร่งด่วนเนี่ย ของเราก็ไม่เหมาะเคยไปอยู่ที่หนึ่งไปงานแสดงละคร มันไม่เหมาะกับเราค่ะ ซึ่งลูกค้าจะออกมาเบรกใช่ไหมคะ ออกมาก็รีบ รีบ รีบ ไม่ทัน แต่เขาอยากทานนะคะแต่ว่าไม่ทัน ไม่ทันที่จะรอบต่อไปอย่างเงี้ย ก็ไม่เหมาะพอเราไปแล้วก็มีประสบการณ์แล้วอ้าวเราก็เลือก เลือกงานแล้วว่างานนี้ไม่เหมาะกับเรา เราก็ไม่ไป”
อย่างที่พูดถึงตรงที่ “ชะอม” จ.สระบุรี มันจะเป็นที่ ๆ ลูกค้าจะเข้าไปแคมป์ปิ้ง ลูกค้าระหว่างจะไปแคมป์ปิ้งไปกางเต็นท์อะไรก็ตาม เขาก็จะเห็นว่า เฮ้ยตรงนี้มีโรตี ก็นั่งรอ คุยกันรอ ดูเราไปด้วยเพราะเราเป็นบาร์เลยและก็ให้ลูกค้าดูเลย ว่าวิธีการทำเรายังไง ชักชายังไง ตีโรตียังไง ก็รอได้อันนี้ก็ไม่ซีเรียส ไม่เครียดทั้งคนทำและคนรอ“บางคนมา ปีที่แล้วก็มาปีนี้จำได้ไหม? ปีที่แล้วฉันก็มาคุยกัน เป็นเพื่อนกันสนุกเลย อย่างปีที่แล้วเขามาคนเดียวมากับเพื่อน ปีนี้เขาพาญาติมา เป็นสิบกว่าคนเลยค่ะเต็มร้านแบบ คุยกันเหมือนมาเยี่ยมเราอย่างเงี้ยค่ะ มาเยี่ยมญาติอย่างเงี้ยค่ะ ก็สนุกดี” เริ่มแรกคืออย่างที่บอกตอนแรกที่เราไปออกอีเว้นต์ ออกบูธ แล้วก็พี่สาวมีที่อยู่ที่ “ชะอม” ก็เลยบอก ตรงนี้ลองไปคุยสิดีนะอะไรเงี้ย เขาแนะนำมาเราก็ลองไปคุย ไปลองขายดู ขายจากเพิงเล็ก ๆ แล้วก็ค่อย ๆ ปรับปรุง กลับกลายเป็นขายได้ขายดี! แล้วก็พอขายได้ใช่ไหมคะมีลูกค้าอย่างที่บอกเรามี “ลูกค้าประจำ” ก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เขามาทานเขาก็ชอบ บอกเราว่าลองไปขายไหม? ก็ลองไปขาย ก็เลยได้ขายจนทุกวันนี้จากเริ่มต้นไปขายที่ชะอมจนกระทั่งถึงตอนนี้เข้าปีที่ 3 แล้ว เราก็เปลี่ยนมาเรื่อย ๆ ปรับเปลี่ยนปรับปรุง ผลมาจากลูกค้าเนี่ยล่ะค่ะเป็นเสียงสะท้อนให้กับเรามา
ช่วงไปใหม่ ๆ กว่าลูกค้าจะเปิดใจ ทำเอาแทบ “ถอดใจ”
เดือนแรกที่เริ่มมาขายที่ “ชะอม” ยังขายไม่ได้เลย ทั้งเดือนขายได้นิดเดียว! เอายังไงดีตอนนั้นที่คิด แล้วก็พอเดือนที่ 2 ที่ 3 เนี่ยคนเริ่มมาแล้ว อ้าวมีโรตีด้วย มีโรตีด้วย พอเริ่มจริง ๆ จัง ๆ แล้วก็เริ่มจัดร้านให้มันดูน่าสนใจหน่อย ลูกค้าก็มาเข้ามา มาแล้วก็เดี๋ยวก็มาอีก เดี๋ยวก็มาอีก กลายเป็นเราได้ลูกค้าประจำ สาเหตุที่ลูกค้าติดเรา“ของเราอร่อยค่ะ(พอได้ชิมแล้วก็รักเลย) ลูกค้าบอกเนี่ยฉันขับรถมาตั้งไกลนะเพื่อจะมากินโรตีอะไรเงี้ย”
ที่ “ชะอม” มันจะมีที่เขาเรียกกันว่าช่วง “หน้าน้ำ”(หรือหน้าฝน) ช่วง ก.ค.-ธ.ค. คนจะไปเที่ยวเยอะไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนตรงโป่งก้อนเส้าหรือ อุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ก็จะได้ตั้งแต่ ก.ค. เหมือนกันจนไปถึง มี.ค. ก็มีช่วงที่เขาต้องปิดอุทยานฯ เพื่อจะปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะมีอีกที่คือ ปทุมฯ ตรงคลองหนึ่ง(ตลาดเค อเวนิว) เป็นร้านเล็ก ๆ ที่เป็นร้านประจำ ขายทุกวัน แล้วก็พอหมดซีซั่นที่ชะอมแล้วเราก็จะมองหา ตลาดนัด หรือว่าอีเว้นต์ที่มันเหมาะกับเรา ซึ่งเราก็จะไม่เคยหยุดนิ่ง “หน้าน้ำ ที่เป็นช่วงท่องเที่ยวเนี่ยเราขายตั้งแต่ 08.00น. ถึง 2 ทุ่มค่ะ สำหรับชะอมนะคะ และก็โป่งก้อนเส้านี่เราจะขายตั้งแต่เช้าเลย 06.30น. ถึงประมาณ 1 ทุ่ม” ช่วงวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ก็จะประจำอยู่ที่สองสาขานี้ในช่วงของหน้าน้ำ
ถ้ามาที่ร้านต้องสั่ง “โรตีจิ๋ว” เมนูห้ามพลาดต้องลอง!
“โรตีจิ๋ว” มันจะแตกต่างกับโรตีอื่น เพราะว่ามันต้องใช้เวลา มันต้องใช้เวลาในการทำแต่และชิ้น ค่อย ๆ ม้วน ค่อย ๆ ทอดแล้วก็ใช้ไฟอ่อน ๆ ในการทอด ดูว่ามันสุกดีโอเคหรือยัง ลูกค้าก็สนุกด้วยเวลาดูเราทำ“การทำสด และก็ลูกค้าได้สนุกว่าเราม้วน มองกันใหญ่เลย”เมนูโรตีเรามีมากกว่า 50 เมนู ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลย มีโรตีจิ๋ว โรตีทุบ โรตีม้วน โรตีกล้วย กล้วยxช็อค โรตีชีส ฯลฯ ส่วนน้ำเราก็จะมี ชาชัก ที่เป็นชาใต้ที่ยืนพื้นของเรา แล้วก็มีกาแฟสด ลูกค้าอยากจะทานกาแฟก็มีกาแฟ มีน้ำชงต่าง ๆ มีชาเขียว มีหลากหลายมาก มากกว่า 30 เมนู ราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท แล้วแต่เมนูที่ลูกค้าเลือกแยกย่อยขึ้นไป กรณีเพิ่มท้อปปิ้งก็อย่างละ 10-15 บาท ส่วนถ้าเป็น “ชีส” นี่จะค่อนข้างสูงนิดนึง (ใช้ของนำเข้า) แต่ว่าอร่อย จัดเต็มสำหรับคนรักชีสรับรองจุใจแน่นอน
ใช้เวลาเพียง “ปีที่ 2” ธุรกิจก็คืนทุนได้ทั้งหมด
ยอดที่พีคที่สุดประมาณ เกือบ 3 หมื่น ต่อร้าน ต่อวัน คือไม่ได้กินข้าวกันเลยนะคะเกือบทั้งวัน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมาทั้งวัน ตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาปกติทั่วไปยอดขายก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5,000 ขึ้น ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ร้านรับได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ลูกค้าที่มาตลอดอย่างเงี้ย แต่ถ้าร้านไปตั้งอยู่แบบ Stand alone จะขายใคร? (หัวเราะ) ก็ต้องดูเรื่องของ “ทำเล” ด้วย อย่างบางคนอาจจะไปตั้งในที่ ๆ ได้เยอะกว่านี้ ก็เป็นไปได้ แต่สำหรับของตาวาที่ขายอยู่สองสาขานี้ก็คือจะเป็น การขายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ไม่ได้มีออนไลน์หรือเดลิเวอรี่ด้วย จะมีออนไลน์ก็คือร้านที่ปทุมฯ เพราะตรงนั้นเป็นตลาดแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีลูกค้าครึกโครมเท่าไหร่ แต่มันก็เป็นประสบการณ์สั่งสมเราไปเรื่อย ๆ
หลังจากฝ่าฟันอะไรต่าง ๆ มาเริ่มเห็นแล้วว่าธุรกิจคืนทุนแล้ว เริ่มโฟลว์แล้ว?“ปีที่ 2 ค่ะ ก็ปีที่ 2 เราคิดว่าเราโฟลว์แล้วรอดแล้วเราอย่างเงี้ยค่ะ(หัวเราะ) การค้าขายมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องได้เงินเท่านี้ทุกวัน มันต้องทำใจด้วย ค้าขายมันจะมีขึ้น-มีลง”
เปลี่ยนความกลัวที่อยู่ในใจวันนั้น เป็นความกล้าที่จะ “สำเร็จ”
เจ้าของร้าน “ตาวา” โรตีชาชัก “คุณต้อย-พนัชกร ชัยชะนาญ” ยังบอกด้วย เราเริ่มจากร้านเล็ก ๆ ที่ไปตามซอกตามซอยอะไรอย่างที่บอกค่ะ แล้วก็ขยายไปที่สระบุรี “ชะอม” กับ “โป่งก้อนเส้า” แล้วเราอยากจะไปจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วยที่มีนักท่องเที่ยวรองรับอะไรเงี้ยค่ะ อยากจะได้แบบนั้นการเติบโตในลำดับต่อไป ส่วนเรื่องแฟรนไชส์ตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยแต่ถ้าหากว่าในส่วนของการปรึกษาหรือว่าสูตรอะไรเงี้ย ก็ยังพอแบ่งปันได้(ถ้ามีคนสนใจก็อาจจะมีเปิดสอนให้) แต่ก็ต้องมาเรียนอยู่ในส่วนของร้านที่สระบุรี ถ้าใครสะดวก เพราะจะได้เห็นหน้าร้านของเราด้วยว่าถ้าคุณไปทำเนี่ย คุณต้องเริ่มจากตรงไหน เราให้คำปรึกษาได้
“มาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน ถามว่ากลัวไหม? ตอนแรกก็ ใจจริงเลยก็แอบนิดนึงไม่กลัวมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ จากคนที่ไม่เคยทำ ไม่เคยขายของ ไม่เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนเลย แล้วก็พบเจอกับลูกค้ามากมาย คนมากมาย ที่เข้ามาหน้าใหม่ทั้งนั้นอย่างเงี้ย จะพูดยังไงอะไรยังไง แต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำให้เราก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ เพราะความตั้งใจของเราค่ะ อยากจะสำเร็จ อยากจะทำให้ได้ ทุกคนทำได้ไหมคะ เยอะแยะเขาทำได้ เราเป็นใครเราก็ต้องทำได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็ข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ ฉันต้องทำได้ ก็ทำได้จริง ๆ ค่ะ ด้วยความตั้งใจ”
การตลาดแบบดาวกระจายก่อนจะพบ “ทำเล” ที่ใช่ ตาวา โรตีชาชัก ช่วงพีค ๆ แตะ3 หมื่น/วัน จากเกือบติดลบ!ขอบคุณเจ้าของร้านใจดีที่กรุณามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความกล้าที่จะ “สำเร็จ” จนสามารถข้ามผ่านความกลัวที่อยู่ในใจซึ่งเป็นปราการสำคัญที่คอยฉุดรั้งให้หลายคน ไม่ยอมก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนที่มีได้สักทีหนึ่ง ต่างเหตุผลและต่างมุมมองกันออกไป มีเพียงตัวเองเท่านั้นที่จะบอกได้ สนใจแวะไปชิมโรตีและชาชักอร่อย ๆ ของร้านตาวาพร้อมกับไปเที่ยวในคราวเดียวกันด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร.065-526-9194
