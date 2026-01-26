ซัสโก้เปิดตัวยิ่งใหญ่ “SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า”ไลฟ์สไตล์ฮับแห่งใหม่

ซัสโก้ เปิดตัว “SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านปิ่นเกล้า และฝั่งธน ที่เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน ปรับโฉมสู่ไลฟ์สไตล์ฮับครบวงจร ครบครันทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มแบรนด์ดัง ร้านให้บริการมากมาย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ครบจบในที่เดียว ทั้งแวะเติมน้ำมัน จุดนัดพบ อีกหนึ่งคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่นักเดินทางต้องปักหมุดห้ามพลาด !!
“SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า” ถูกออกแบบให้เป็น Community Space ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และครบครันในพื้นที่เดียว ภายในรวบรวมร้านอาหาร&เครื่องดื่ม ร้านค้าบริการที่หลากหลาย ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านเสริมความงาม และร้านค้าอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งโซนพักผ่อนที่โปร่งโล่งสบาย ผู้ใช้บริการนอกจากแวะมารับบริการน้ำมันแล้ว ยังสามารถนั่งทำงาน พบปะนัดหมาย และซื้อสินค้า หรือพาครอบครัวมาสังสรรค์ได้แบบครบครัน พร้อมที่จอดรถรองรับผู้ใช้บริการมากกว่า 200 คัน เรียกว่าเป็นฮับไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ในรูปแบบ One-Stop Service ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง ที่ไม่ใช่แค่เติมน้ำมันเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เวลาภายใน SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้าอย่างเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวัน
SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของซัสโก้ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ที่ปรับโฉมพื้นที่ให้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่เป็น Lifestyle Destination ของคนย่านฝั่งธนฯ ที่เดินทางสะดวก ไม่ว่าคุณจะเป็นคนในพื้นที่ หรือผู้ที่สัญจรใช้เส้นปิ่นเกล้าเป็นประจำ “SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า” คือจุดหมายใหม่ที่ควรแวะสัมผัสประสบการไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และครบครันในที่เดียว ที่สามารถใช้ชีวิตได้จริง ทั้งทำงาน กิน ดื่ม พักผ่อน และใช้บริการต่าง ๆ ได้ ครบ จบ ในที่เดียว เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์คนเมือง พร้อมขยายรูปแบบ SUSCO SQUARE ไปยังพื้นที่อื่นต่อไปในอนาคต”
แลนด์มาร์กใหม่ของคนฝั่งธนฯ ที่ควรปักหมุด