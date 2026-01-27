(ชมคลิป) นาทีนี้ ผปก.ห้ามพลาด! จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์โยเกิร์ตสดปั่น “โยกุรุโตะ” ต้องรู้

ฮอตฮิตติดกระแสกับเมนูสุดครีเอทอย่าง “โยเกิร์ตข้าวเหนียวนิล” จากแบรนด์ “โยกุรุโตะ- Yoguruto” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกโซเชียลและเป็นที่พูดถึงอย่างมาก มาดูกันว่าถ้าหากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์โยกุรุโตะต้องรู้อะไรและต้องจัดสรรงบการลงทุนเท่าไหร่บ้าง
Yoguruto หรือ โยกุรุโตะ เป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “โยเกิร์ต” โดยเจ้าของคือคุณเอลฟ์ เอื้อการย์ สำรวลหรรษ์ ที่สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกมาให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นคือเป็นโยเกิร์ตสดปั่น อร่อย มีราคาจับต้องได้และเข้าถึงง่าย โดยเริ่มต้นแก้วละ 49 บาท ท็อปปิ้งให้เลือกประมาณ 27 อย่างและยังสามารถเลือกระดับความหวานได้ถึง 6 ระดับ
ทั้งนี้ทางแบรนด์เปิดกิจการมาประมาณ 4 ปี โดยสามารถขยายสาขาไปกว่า 200 สาขา ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ซึ่งทางแบรนด์เคลมว่าเป็นร้านที่จำหน่ายโยเกิร์ตสดปั่นที่มีสาขามากเป็นอันดับ 1 ของไทย
สินค้าหลักของโยกุรุโตะ คือ เมนูโยเกิร์ตสดปั่น โดยจะแยกตามประเภทของท็อปปิ้งตั้งแต่หมวด Original Munchy เคี้ยวเพลิน, Grains ธัญพืช, Berries Station เบอรี่,Seasonal Fruits ผลไม้ตามฤดูกาล, และ Avocado Lovers อโวคาโด้ ทั้งยังมีหมวด Superfood Series ที่มีสีสันสดใส ตามเทรนด์และยังอร่อยได้ประโยชน์อีกด้วย
นอกจากสินค้าโยเกิร์ตสดปั่นแล้ว ทางแบรนด์ยังมีหมวดไอศกรีมและเบเกอรี่อีกด้วย โดยไอศกรีมเป็นแบบโฮมเมดมีให้เลือกถึง 20 รสชาติ ส่วนเบเกอรี่มีทั้งฮันนี่โทสต์และครอฟเฟิล
งบลงทุนแฟรนไชส์ ได้แก่
1. ค่าแฟรนไชส์ ราคา 125,000 บาท (สัญญา 3 ปี)
2. ค่าอุปกรณ์ 165,000-215,000 บาท (ครั้งเดียว)
3. ค่าออกแบบ 25,000 บาท (ครั้งเดียว / กทม)
4. ค่าก่อสร้าง แล้วแต่ขนาดพื้นที่ 400,000-600,000 บาท (ครั้งเดียว)
5. ค่า Franchise Hub + POS 39,500 บาท (รายปี)
6. ค่า Royalty & Marketing fee 2.5% + 2.5% (รายเดือน / คำนวนจากยอดขาย)
7. ค่าวัตถุดิบครั้งแรก 20,000-25,000 บาท
งบลงทุนประมาณการ 750,000-800,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปแบบแฟรนไชส์
1.รูปแบบ Kiosk หรือ Stand Alone
- พื้นที่ขั้นต่ำ 10-15 ตารางเมตร
- ลักษณะร้านเป็นแบบ Take Away ไม่มีที่นั่ง หรือ มีบาร์นั่งเล็กน้อย
- จำหน่ายสินค้าโยเกิร์ตสดปั่นและอาจมีไอศกรีม
- ทำเลที่ตั้งต้องสามารถมองเห็นได้ง่าย
- อยู่ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้หรือ Stand Alone ใกล้แหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
-ควรมีคนสัญจรไปมามากกว่า 3,000 คนต่อวัน
2.รูปแบบ Café
- พื้นที่ขั้นต่ำ 30 ตารางเมตร
- ลักษณะร้านเป็นคาเฟ่ มีที่นั่งและจำหน่ายสินค้ามากกว่าโยเกิร์ตสดปั่น เช่น เบเกอรี่และไอศกรีม
- ทำเลที่ตั้งสามารถมองเห็นได้ง่าย
- อยู่ในพื้นที่ Stan Alone ใกล้แหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
- มีที่จอดรถและเข้าถึงง่าย
ติดต่อแฟรนไชส์
Facebook : Yoguruto Thailand โยกุรุโตะ
