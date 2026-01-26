พาณิชย์ลุยหนัก! ดัน Soft Power ภาคใต้สู่เวทีโลก ผ่านกลไก Business Matching

“พาณิชย์” ลุยหนัก! ชูอัตลักษณ์ดัน Soft Power ภาคใต้สู่เวทีโลก กางแผนเจรจาธุรกิจ 'สมุนไพร-แฟชั่น' หวังสร้างเครือข่ายกระตุ้นเม็ดเงินกลุ่มจังหวัดภาคใต้
กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง เปิดเวทีเจรจาธุรกิจครั้งใหญ่ “Hybrid Business Matching” ขนทัพผู้ประกอบการสมุนไพรและแฟชั่นผ้าทออัตลักษณ์ภาคใต้ บุกตลาดไทยและต่างประเทศ 20-21 มกราคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มั่นใจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้
นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนา “เศรษฐกิจฐานราก” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะการผลักดันนโยบาย “Soft Power” ภายใต้แนวคิด 5F ซึ่งการจัดงานนี้มุ่งเน้นไปที่แฟชั่นผ้าทอไทยและอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ
“ภาคใต้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เห็นได้จากอัตราการเติบโตของการค้าชายแดนผ่านมาเลเซีย ณ จังหวัดสตูล ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการระดับฐานรากให้ก้าวสู่ระดับอุตสาหกรรม จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน” ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
ด้าน นางสาวกุลธิดา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เปิดเผยรายละเอียดว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อน Soft Power ภาคใต้ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ 2 รูปแบบใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการตลาดให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพร และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าผ้าและแฟชั่นเครื่องแต่งกายภาคใต้ ชูจุดเด่นผ้าที่มีชื่อเสียง อาทิ ผ้าทอ ลานข่อย จ.พัทลุง, ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช, ผ้าเกาะยอ จ.สงขลา และผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง เป็นต้น โดยมีการจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
“กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช ในรูปแบบ Hybrid Business Matching ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าปัจจุบัน เราตั้งเป้าหมายว่าการเจรจาธุรกิจในทั้งสองกลุ่มสินค้า จะช่วยสร้างมูลค่าการค้ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท อันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ที่กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามนโยบายรัฐบาล” พาณิชย์จังหวัดพัทลุง กล่าวสรุป